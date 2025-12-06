Beşiktaş'tan stoper hamlesi! Chelsea'de forma şansı bulamayan isim listede

Süper Lig’de puan kayıpları yaşayan Beşiktaş’ta kadro mühendisliği eleştiriliyor. Bazı futbolcuların gönderilmesi gündemdeyken Ocak ayı transfer döneminde takviyelerin yapılması bekleniyor. Beşiktaş önceliği savunma bölgesine verdi.

AXEL DISASI YAKINDAN İZLENİYOR

Kadroda direkt ilk 11 oynayabilecek bir stoper arayan Beşiktaş, Chelsea'de forma şansı bulamayan Axel Disasi'yi yakından izliyor. Fransız savunmacının satın alma opsiyonuyla kiralanması planlanıyor.

Chelsea ile 2029'a kadar kontratı olan 27 yaşındaki stoper geçen sezon da Aston Villa'da kiralık oynamıştı. Disasi, ara transfer döneminde Chelsea'den kesin olarak ayrılmak istiyor. Deneyimli futbolcu bu sezon hiç maça çıkamadı. Axel Disasi, 2023'te Monaco'dan Chelsea'ye 45 milyon euro karşılığında transfer edilmişti.