Bursa'da yaşlı teyzeler gençlere taş çıkartıyor! 70'lik iki kadının mantar mesaisi gündem oldu

Bursa'da 70 yaşlarında iki kadın, sabah erken saatlerde çıktıkları ormanlık alanda kilometrelerce yürüyerek topladıkları mantarları yol kenarında satarak aile bütçesine katkı sağlıyor. Huriye Saka, "Bizim aracımız yok. Mantarları yürüyerek buluyoruz. Saatlerdir dolaşıyoruz 3-4 kilogram ancak bulabildik. Çocukluğumdan beri dağda ormanda mantar topluyorum, bugüne kadar hiç zehirli olanına rastlamadım çünkü mantarları iyi tanıyorum" dedi.