25 Aralık kandil mi? Yılın son kandil günü ne zaman?

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Dini günler takvimine göre kandil günlerinin ne zamana denk geldiğini öğrenebiliyoruz. 2025 yılının sonlarına doğru en kandil günü ne zaman merak edildi.
2025 Yılı son kandili Regaip Kandili 25 Aralık Perşembe günü idrak edilecek.
Regaib Kandili: 2 Ocak 2025, Perşembe
Miraç Kandili: 26 Ocak 2025, Pazar
Berat Kandili: 13 Şubat 2025, Perşembe
Ramazan Başlangıcı: 1 Mart 2025, Cumartesi
Kadir Gecesi: 26 Mart 2025, Çarşamba
Gün: 30 Mart 2025, Pazar
Gün: 31 Mart 2025, Pazartesi
Gün: 1 Nisan 2025, Salı
Arefe Günü (Arafat Günü): 5 Haziran 2025, Perşembe
Gün: 6 Haziran 2025, Cuma
Gün: 7 Haziran 2025, Cumartesi
Gün: 8 Haziran 2025, Pazar
Gün: 9 Haziran 2025, Pazartesi
Hicri Yılbaşı (1446): 26 Haziran 2025, Perşembe
Aşure Günü: 5 Temmuz 2025, Cumartesi
Mevlit Kandili: 3 Eylül 2025, Çarşamba
Üç Aylar Başlangıcı: 21 Aralık 2025, Pazar
Regaib Kandili: 25 Aralık 2025, Perşembe
25 Aralık 2025 Perşembe Regaib Kandili
15 Ocak 2026 Salı Miraç Kandili
2 Şubat 2026 Pazartesi Berat Kandili
16 Mart 2026 Pazartesi Kadir Gecesi
24 Ağustos 2026 Pazartesi Mevlid Kandili
10 Aralık 2026 Perşembe Regaib Kandili