25 Aralık kandil mi? Yılın son kandil günü ne zaman?

Dini günler takvimine göre kandil günlerinin ne zamana denk geldiğini öğrenebiliyoruz. 2025 yılının sonlarına doğru en kandil günü ne zaman merak edildi.

25 ARALIK KANDİL Mİ?

2025 Yılı son kandili Regaip Kandili 25 Aralık Perşembe günü idrak edilecek.

DİNİ GÜNLER TAKVİMİ 2025

Regaib Kandili: 2 Ocak 2025, Perşembe

Miraç Kandili: 26 Ocak 2025, Pazar

Berat Kandili: 13 Şubat 2025, Perşembe

Ramazan Başlangıcı: 1 Mart 2025, Cumartesi

Kadir Gecesi: 26 Mart 2025, Çarşamba

Ramazan Bayramı:

Gün: 30 Mart 2025, Pazar

Gün: 31 Mart 2025, Pazartesi

Gün: 1 Nisan 2025, Salı

Arefe Günü (Arafat Günü): 5 Haziran 2025, Perşembe

Kurban Bayramı:

Gün: 6 Haziran 2025, Cuma

Gün: 7 Haziran 2025, Cumartesi

Gün: 8 Haziran 2025, Pazar

Gün: 9 Haziran 2025, Pazartesi

Hicri Yılbaşı (1446): 26 Haziran 2025, Perşembe

Aşure Günü: 5 Temmuz 2025, Cumartesi

Mevlit Kandili: 3 Eylül 2025, Çarşamba

Üç Aylar Başlangıcı: 21 Aralık 2025, Pazar

Regaib Kandili: 25 Aralık 2025, Perşembe

2026 KANDİL GÜNLERİ

15 Ocak 2026 Salı Miraç Kandili

2 Şubat 2026 Pazartesi Berat Kandili

16 Mart 2026 Pazartesi Kadir Gecesi

24 Ağustos 2026 Pazartesi Mevlid Kandili

10 Aralık 2026 Perşembe Regaib Kandili