F1 nereden izlenir? Formula 1 yarışları hangi kanalda yayınlanıyor?

Formula 1 yarışları nefes kesmeye devam ederken F1 maçları hangi kanalda yayınlanıyor merak edildi.
Formula 1 - Sıralama Turları Abu Dabi GP, beIN Sports 4 ekranlarında canlı olarak yayınlanıyor. Formula 1 yarışları beIN Sports kanalından canlı ve şifreli olarak yayınlanmakta.
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, sezonun 24. ve son ayağı Abu Dabi Grand Prix'siyle tamamlanacak. Abu Dabi Yas Adası'ndaki 5,2 kilometrelik Yas Marina Pisti'nde 58 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turları TSİ 17.00'de gerçekleştirilecek. Yarış ise 7 Aralık Pazar günü TSİ 16.00'da başlayacak. Yarışlar beIN Sports ekranlarında yayınlanacak.
Pilotlar
1. Lando Norris (Büyük Britanya): 408 puan
2. Max Verstappen (Hollanda): 396
3. Oscar Piastri (Avustralya): 392
4. George Russell (Büyük Britanya): 309
5. Charles Leclerc (Monako): 230
Takımlar
1. McLaren: 800
2. Mercedes: 459
3. Red Bull Racing: 426
4. Ferrari: 382
5. Williams: 137
14-16 Mart – Avustralya, Melbourne
21-23 Mart – Çin, Şanghay
4-6 Nisan – Japonya, Suzuka
11-13 Nisan – Bahreyn, Sakhir
18-20 Nisan – Suudi Arabistan, Cidde
2-4 Mayıs – ABD, Miami
16-18 Mayıs – İtalya, İmola
23-25 Mayıs – Monako, Monako
30 Mayıs – 1 Haziran – İspanya, Barselona
13-15 Haziran – Kanada, Montreal
27-29 Haziran – Avusturya, Spielberg
4-6 Temmuz – Birleşik Krallık, Silverstone
25-27 Temmuz – Belçika, Spa
1-3 Ağustos – Macaristan, Budapeşte
29-31 Ağustos – Hollanda, Zandvoort
5-7 Eylül – İtalya, Monza
19-21 Eylül – Azerbaycan, Bakü
3-5 Ekim – Singapur
17-19 Ekim – ABD, Austin
24-26 Ekim – Meksika, Mexico City
7-9 Kasım – Brezilya, São Paulo
20-22 Kasım – ABD, Las Vegas
28-30 Kasım – Katar, Lusail
5-7 Aralık – Abu Dabi, Yas Marina