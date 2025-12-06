F1 nereden izlenir? Formula 1 yarışları hangi kanalda yayınlanıyor?

Formula 1 yarışları nefes kesmeye devam ederken F1 maçları hangi kanalda yayınlanıyor merak edildi.

F1 NEREDEN İZLENİR?

Formula 1 - Sıralama Turları Abu Dabi GP, beIN Sports 4 ekranlarında canlı olarak yayınlanıyor. Formula 1 yarışları beIN Sports kanalından canlı ve şifreli olarak yayınlanmakta.

FORMULA 1 F1 YARIŞLARI CANLI İZLE NEREDEN?

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, sezonun 24. ve son ayağı Abu Dabi Grand Prix'siyle tamamlanacak. Abu Dabi Yas Adası'ndaki 5,2 kilometrelik Yas Marina Pisti'nde 58 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turları TSİ 17.00'de gerçekleştirilecek. Yarış ise 7 Aralık Pazar günü TSİ 16.00'da başlayacak. Yarışlar beIN Sports ekranlarında yayınlanacak.

F1 PİLOT VE TAKIMLARI

Pilotlar

1. Lando Norris (Büyük Britanya): 408 puan

2. Max Verstappen (Hollanda): 396

3. Oscar Piastri (Avustralya): 392

4. George Russell (Büyük Britanya): 309

5. Charles Leclerc (Monako): 230

Takımlar

1. McLaren: 800

2. Mercedes: 459

3. Red Bull Racing: 426

4. Ferrari: 382

5. Williams: 137





FORMULA 1 YARIŞ TAKVİMİ 2025

14-16 Mart – Avustralya, Melbourne

21-23 Mart – Çin, Şanghay

4-6 Nisan – Japonya, Suzuka

11-13 Nisan – Bahreyn, Sakhir

18-20 Nisan – Suudi Arabistan, Cidde

2-4 Mayıs – ABD, Miami

16-18 Mayıs – İtalya, İmola

23-25 Mayıs – Monako, Monako

30 Mayıs – 1 Haziran – İspanya, Barselona

13-15 Haziran – Kanada, Montreal

27-29 Haziran – Avusturya, Spielberg

4-6 Temmuz – Birleşik Krallık, Silverstone

25-27 Temmuz – Belçika, Spa

1-3 Ağustos – Macaristan, Budapeşte

29-31 Ağustos – Hollanda, Zandvoort

5-7 Eylül – İtalya, Monza

19-21 Eylül – Azerbaycan, Bakü

3-5 Ekim – Singapur

17-19 Ekim – ABD, Austin

24-26 Ekim – Meksika, Mexico City

7-9 Kasım – Brezilya, São Paulo

20-22 Kasım – ABD, Las Vegas

28-30 Kasım – Katar, Lusail

5-7 Aralık – Abu Dabi, Yas Marina