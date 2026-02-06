İBB kreşinde rezalet! İstismar iddialarına yönelik yeni görüntüler ortaya çıktı: Çocukları koridorda soydular!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Eyüpsultan Güzeltepe Mahallesi’nde faaliyet gösteren kreş, skandal iddialarla çalkalanıyor.

Geçtiğimiz günlerde gündeme gelen darp ve istismar iddialarının ardından, kreşteki ihmal ve baskıyı gözler önüne seren yeni kamera kayıtları ortaya çıktı.

SKANDAL GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Görüntülerde 0-6 yaş grubundaki çocukların sınıf kapılarının önünde, ortak alanlarda üst değiştirmek zorunda bırakıldığı görülüyor. Aynı zamanda bir kız çocuğunun öğretmeninin yönlendirmesiyle kapı önünde kıyafet değiştirdiği, bu sırada çevrede bulunan diğer çocukların bakışlarından rahatsız olduğu ve utandığı anlar dikkat çekiyor. Görüntülerde, bir öğretmenin çocuklara bağırarak komut verdiği, bazı çocukları sert bir dille azarladığı kameraya yansıyor.

Görüntülerde öğretmenin, montunu giymeye çalışan bir çocuğa yüksek sesle hitap ettiği ve çocukları hazırlık sürecinde yetersiz olmakla eleştirdiği anlar da dikkat çekiyor. Başka bir kayıtta ise bir öğretmenin bir çocuğa doğru sert bir şekilde yönelerek ayakkabısını yerine koymasını istediği duyuluyor. Ayrıca görüntülerde etkinlik saatlerinde bazı çocukların koridorlarda gözetimsiz dolaştığı, öğretmenlerin ise sık sık telefonlarıyla ilgilendiği anlar da yer alıyor.