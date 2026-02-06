Menü Kapat
TGRT Haber
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

İBB kreşinde rezalet! İstismar iddialarına yönelik yeni görüntüler ortaya çıktı: Çocukları koridorda soydular!

İstanbul Eyüpsultan’daki İBB’ye bağlı bir kreşte çocuklara yönelik istismar iddiaları büyüyor. İddialara ilişkin yeni görüntüler ortaya çıkarken, çocukların koridor ortasında üstlerinin değiştirildiği ve öğretmenlerin sert tavırları dikkat çekti. İşte detaylar...

İBB kreşinde rezalet! İstismar iddialarına yönelik yeni görüntüler ortaya çıktı: Çocukları koridorda soydular!
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
06.02.2026
saat ikonu 17:23
|
GÜNCELLEME:
06.02.2026
saat ikonu 17:23

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Güzeltepe Mahallesi’nde faaliyet gösteren kreş, skandal iddialarla çalkalanıyor.

İBB kreşinde rezalet! İstismar iddialarına yönelik yeni görüntüler ortaya çıktı: Çocukları koridorda soydular!

Geçtiğimiz günlerde gündeme gelen darp ve istismar iddialarının ardından, kreşteki ihmal ve baskıyı gözler önüne seren yeni kamera kayıtları ortaya çıktı.

SKANDAL GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Görüntülerde 0-6 yaş grubundaki çocukların sınıf kapılarının önünde, ortak alanlarda üst değiştirmek zorunda bırakıldığı görülüyor. Aynı zamanda bir kız çocuğunun öğretmeninin yönlendirmesiyle kapı önünde kıyafet değiştirdiği, bu sırada çevrede bulunan diğer çocukların bakışlarından rahatsız olduğu ve utandığı anlar dikkat çekiyor. Görüntülerde, bir öğretmenin çocuklara bağırarak komut verdiği, bazı çocukları sert bir dille azarladığı kameraya yansıyor.

İBB kreşinde rezalet! İstismar iddialarına yönelik yeni görüntüler ortaya çıktı: Çocukları koridorda soydular!

Görüntülerde öğretmenin, montunu giymeye çalışan bir çocuğa yüksek sesle hitap ettiği ve çocukları hazırlık sürecinde yetersiz olmakla eleştirdiği anlar da dikkat çekiyor. Başka bir kayıtta ise bir öğretmenin bir çocuğa doğru sert bir şekilde yönelerek ayakkabısını yerine koymasını istediği duyuluyor. Ayrıca görüntülerde etkinlik saatlerinde bazı çocukların koridorlarda gözetimsiz dolaştığı, öğretmenlerin ise sık sık telefonlarıyla ilgilendiği anlar da yer alıyor.

