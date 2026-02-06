Emeklilere faizsiz kredi... 12 ay vade ile 40.000 TL! İşte başvuru şartları

Emeklilerin artan nakit ihtiyacına yönelik bankalardan peş peşe adımlar gelirken, bu kez hamle Ziraat Bankası’ndan geldi. Kamu bankası, ilk kez emekli olanlar ile maaşını Ziraat Bankası’na taşıyan emeklilere özel, 40 bin liraya kadar 12 ay vadeli faizsiz kredi imkânını duyurdu.

Kampanya, özellikle promosyon ve ek finansman arayışındaki milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiriyor.

Peki kimler yararlanabilecek, başvuru şartları neler, geri ödeme nasıl olacak? İşte tüm detaylar ve şartlar…