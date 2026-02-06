Emeklilere faizsiz kredi... 12 ay vade ile 40.000 TL! İşte başvuru şartları

Kategoriler
Emeklilerin artan nakit ihtiyacına yönelik bankalardan peş peşe adımlar gelirken, bu kez hamle Ziraat Bankası’ndan geldi. Kamu bankası, ilk kez emekli olanlar ile maaşını Ziraat Bankası’na taşıyan emeklilere özel, 40 bin liraya kadar 12 ay vadeli faizsiz kredi imkânını duyurdu.
Kampanya, özellikle promosyon ve ek finansman arayışındaki milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiriyor.
Peki kimler yararlanabilecek, başvuru şartları neler, geri ödeme nasıl olacak? İşte tüm detaylar ve şartlar…
Vatandaşlar nakit ihtiyacını karşılamak için bankalara yöneliyor. Milyonlar kredi kampanyalarını yakından takip ederken, Ziraat Bankası'ndan dikkat çeken bir adım geldi.
NTV'de yer alan habere göre; Ziraat Bankası, emeklilere yönelik faizsiz kredi imkanı sundu. Ancak bu krediden faydalanmak için 2 kriter bulunuyor.
ŞARTLAR NELER?
Ziraat Bankası'nın faizsiz kredisi ilk kez emekli olan veya maaşını bankaya taşıyan müşterilere özel.
İlk kez emekli olan veya maaşını bankaya taşıyan müşterilere özel 40 bin TL 12 ay vadeli faizsiz kredi veriliyor.
OTOMATİK ÖDEMEYE 500 TL İADE
Ayrıca kredi kartı veya vadesiz hesaptan verilecek otomatik fatura ödeme talimatlarında azami %25 ve aylık 500 TL'ye kadar iade fırsatı sunuluyor.
ÜCRETSİZ HGS ETİKETİ
Ziraat Bankası tarafından ilk kez emekli olacaklar ya da maaşını bankaya taşıyanlara ücretsiz HGS etiketi de veriliyor.
Banka yeni emeklilere ya da maaşını taşıyana kiralık kasa konusunda da yardımcı oluyor. Bu kişilere %25 indirimli kiralık kasa hizmeti de sunuluyor.
HALİHAZIRDAKİ MÜŞTERİLERE FAİZSİZ NAKİT AVANS
Banka mevcut emekli müşterilerine de faizsiz taksitli nakit avans fırsatı sunuyor. Ziraat Bankası müşterisi olan emekliler, yılda iki kez 25 bin TL'ye kadar 3 taksitli faizsiz nakit avanstan yararlanabiliyor.