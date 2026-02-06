Menü Kapat
Emeklilere faizsiz kredi... 12 ay vade ile 40.000 TL! İşte başvuru şartları

Şubat 06, 2026 16:39
Emeklilere faizsiz kredi... 12 ay vade ile 40.000 TL! İşte başvuru şartları

Emeklilerin artan nakit ihtiyacına yönelik bankalardan peş peşe adımlar gelirken, bu kez hamle Ziraat Bankası’ndan geldi. Kamu bankası, ilk kez emekli olanlar ile maaşını Ziraat Bankası’na taşıyan emeklilere özel, 40 bin liraya kadar 12 ay vadeli faizsiz kredi imkânını duyurdu. 

Kampanya, özellikle promosyon ve ek finansman arayışındaki milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiriyor.

Peki kimler yararlanabilecek, başvuru şartları neler, geri ödeme nasıl olacak? İşte tüm detaylar ve şartlar…

Emeklilere faizsiz kredi... 12 ay vade ile 40.000 TL! İşte başvuru şartları

Vatandaşlar nakit ihtiyacını karşılamak için bankalara yöneliyor. Milyonlar kredi kampanyalarını yakından takip ederken, Ziraat Bankası'ndan dikkat çeken bir adım geldi.

faizsiz emekli kredi

NTV'de yer alan habere göre; Ziraat Bankası, emeklilere yönelik faizsiz kredi imkanı sundu. Ancak bu krediden faydalanmak için 2 kriter bulunuyor. 
 

emekli kredi

ŞARTLAR NELER?

Ziraat Bankası'nın faizsiz kredisi ilk kez emekli olan veya maaşını bankaya taşıyan müşterilere özel.

İlk kez emekli olan veya maaşını bankaya taşıyan müşterilere özel 40 bin TL 12 ay vadeli faizsiz kredi veriliyor. 
 



 

Emeklilere faizsiz kredi... 12 ay vade ile 40.000 TL! İşte başvuru şartları

OTOMATİK ÖDEMEYE 500 TL İADE

OTOMATİK ÖDEMEYE 500 TL İADE 

Ayrıca kredi kartı veya vadesiz hesaptan verilecek otomatik fatura ödeme talimatlarında azami %25 ve aylık 500 TL'ye kadar iade fırsatı sunuluyor.

Emeklilere faizsiz kredi... 12 ay vade ile 40.000 TL! İşte başvuru şartları

ÜCRETSİZ HGS ETİKETİ

ÜCRETSİZ HGS ETİKETİ

Ziraat Bankası tarafından ilk kez emekli olacaklar ya da maaşını bankaya taşıyanlara ücretsiz HGS etiketi de veriliyor.  

Emeklilere faizsiz kredi... 12 ay vade ile 40.000 TL! İşte başvuru şartları

Banka yeni emeklilere ya da maaşını taşıyana kiralık kasa konusunda da yardımcı oluyor. Bu kişilere %25 indirimli kiralık kasa hizmeti de sunuluyor. 

faizsiz nakit avans

HALİHAZIRDAKİ MÜŞTERİLERE FAİZSİZ NAKİT AVANS

Banka mevcut emekli müşterilerine de faizsiz taksitli nakit avans fırsatı sunuyor. Ziraat Bankası müşterisi olan emekliler, yılda iki kez 25 bin  TL'ye kadar 3 taksitli faizsiz nakit avanstan yararlanabiliyor.

