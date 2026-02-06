Elon Musk'ın uydularına Çin şoku: "Starlink katili" sahneye çıktı

Çinli araştırmacılar, 20 gigawatt gücünde enerji üreterek uyduları yeryüzünden etkisiz hale getirebilen ve "Starlink katili" olarak nitelendirilen kompakt bir mikrodalga silahı geliştirdi. Interesting Engineering'in haberine göre silah, benzerlerinin aksine çok daha uzun süre ateşleme yapabiliyor.

Şimdiye kadar üretilen benzer sistemler yalnızca üç saniye çalışabilirken, TPG1000Cs adı verilen yeni cihaz tam bir dakika boyunca kesintisiz güç sağlıyor.

STARLİNK KATİLİ, KAMYONLARA VE UÇAKLARA MONTE EDİLEBİLİR

Silahın en dikkat çekici yanı ise boyutları. Alüminyum alaşımlı yapısı sayesinde sadece dört metre uzunluğunda ve beş ton ağırlığında. Kompakt tasarımı, kamyonlara, uçaklara ve hatta uydulara monte edilmesini sağlıyor. Böylece operatörler, tehdit olarak işaretlenen uyduları kolaylıkla hedef alabiliyor.

Geliştirilen teknoloji, High Power Laser and Particle Beams dergisinde yayımlanan bir makale ile bilim dünyasına duyuruldu.

Araştırmacılar, sistemin tek bir seansta 3 bin yüksek enerjili darbe iletebildiğini belirtiyor. Hatta şimdiden 200 bin operasyonel darbeyi aşarak istikrarlı ve güvenilir bir performans sergilemiş durumda olduğu belirtildi.

STARLİNK UYDULARI HEDEFTE

SCMP'nin raporuna göre, sadece 1 gigawatt gücünde bir yer tabanlı mikrodalga silahı Starlink uydu iletişimini bozmaya yetiyor. Hatta uyduların kendisine fiziksel zarar bile verebiliyor. Örnek olarak Rusya'nın Sinus7 sürücüsü yaklaşık bir saniye çalışıp patlama başına 100 darbe iletebilirken ağırlığı 10 tona ulaşıyordu.

Çinli ekibin geliştirdiği TPG1000Cs ise yarı ağırlığında olmasına rağmen çok daha üstün bir performans vadediyor. Bilim insanları, geleneksel düz tüp tasarımları yerine kompakt bir "çift U" yapısı kullanarak enerjinin verimli bir şekilde ileri geri sekmesini sağladı. Ayrıca daha iyi bir yalıtım yağına geçilmesi gibi basit malzeme iyileştirmeleri, enerji depolama kapasitesini önemli ölçüde artırdı.

Çinli yetkililer, SpaceX'in Starlink uydularının ulusal güvenliklerine tehdit oluşturduğunu defalarca dile getirmişti. Ülke, "Starlink katili" olarak adlandırılan ve mega uydu takımyıldızlarına karşı düşük maliyetli çözümler sunan yüksek güçlü lazer ve mikrodalga sistemleri üzerinde çalışıyor.

SpaceX'in çarpışma risklerini azaltmak için Starlink uydularının irtifasını düşürmesinin de bu uyduları yer tabanlı saldırılara karşı daha savunmasız hale getirdiği vurgulanıyor.