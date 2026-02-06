Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Elon Musk'ın uydularına Çin şoku: "Starlink katili" sahneye çıktı

Çin Nükleer Teknoloji Enstitüsü, Starlink uydularını hedef alabilen ve bir dakika boyunca kesintisiz 20 gigawatt güç sağlayan TPG1000Cs adlı mikrodalga silahını tanıttı. Sadece 5 ton ağırlığında ve 4 metre uzunluğunda olan sistem, kompakt yapısı sayesinde kamyonlara ve uçaklara monte edilebiliyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
06.02.2026
saat ikonu 15:54
|
GÜNCELLEME:
06.02.2026
saat ikonu 15:54

Çinli araştırmacılar, 20 gigawatt gücünde enerji üreterek uyduları yeryüzünden etkisiz hale getirebilen ve "Starlink katili" olarak nitelendirilen kompakt bir mikrodalga silahı geliştirdi. Interesting Engineering'in haberine göre silah, benzerlerinin aksine çok daha uzun süre ateşleme yapabiliyor.

Şimdiye kadar üretilen benzer sistemler yalnızca üç saniye çalışabilirken, TPG1000Cs adı verilen yeni cihaz tam bir dakika boyunca kesintisiz güç sağlıyor.

STARLİNK KATİLİ, KAMYONLARA VE UÇAKLARA MONTE EDİLEBİLİR

Silahın en dikkat çekici yanı ise boyutları. Alüminyum alaşımlı yapısı sayesinde sadece dört metre uzunluğunda ve beş ton ağırlığında. Kompakt tasarımı, kamyonlara, uçaklara ve hatta uydulara monte edilmesini sağlıyor. Böylece operatörler, tehdit olarak işaretlenen uyduları kolaylıkla hedef alabiliyor.

Geliştirilen teknoloji, High Power Laser and Particle Beams dergisinde yayımlanan bir makale ile bilim dünyasına duyuruldu.

Araştırmacılar, sistemin tek bir seansta 3 bin yüksek enerjili darbe iletebildiğini belirtiyor. Hatta şimdiden 200 bin operasyonel darbeyi aşarak istikrarlı ve güvenilir bir performans sergilemiş durumda olduğu belirtildi.

Elon Musk'ın uydularına Çin şoku: "Starlink katili" sahneye çıktı

STARLİNK UYDULARI HEDEFTE

SCMP'nin raporuna göre, sadece 1 gigawatt gücünde bir yer tabanlı mikrodalga silahı Starlink uydu iletişimini bozmaya yetiyor. Hatta uyduların kendisine fiziksel zarar bile verebiliyor. Örnek olarak Rusya'nın Sinus7 sürücüsü yaklaşık bir saniye çalışıp patlama başına 100 darbe iletebilirken ağırlığı 10 tona ulaşıyordu.

Çinli ekibin geliştirdiği TPG1000Cs ise yarı ağırlığında olmasına rağmen çok daha üstün bir performans vadediyor. Bilim insanları, geleneksel düz tüp tasarımları yerine kompakt bir "çift U" yapısı kullanarak enerjinin verimli bir şekilde ileri geri sekmesini sağladı. Ayrıca daha iyi bir yalıtım yağına geçilmesi gibi basit malzeme iyileştirmeleri, enerji depolama kapasitesini önemli ölçüde artırdı.

Çinli yetkililer, SpaceX'in Starlink uydularının ulusal güvenliklerine tehdit oluşturduğunu defalarca dile getirmişti. Ülke, "Starlink katili" olarak adlandırılan ve mega uydu takımyıldızlarına karşı düşük maliyetli çözümler sunan yüksek güçlü lazer ve mikrodalga sistemleri üzerinde çalışıyor.

SpaceX'in çarpışma risklerini azaltmak için Starlink uydularının irtifasını düşürmesinin de bu uyduları yer tabanlı saldırılara karşı daha savunmasız hale getirdiği vurgulanıyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Oyunculara kötü haber: Bu yıl yeni ekran kartı çıkmayabilir
"Starlink telefon geliştiriyor" iddiasına Elon Musk son noktayı koydu
ETİKETLER
#çin
#Askeri Teknoloji
#Mikrodalga Silahı
#Starlink Katili
#Uydu Savunma
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.