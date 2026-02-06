"Starlink telefon geliştiriyor" iddiasına Elon Musk son noktayı koydu

Milyarder iş insanı Elon Musk, sahibi olduğu uzay taşımacılığı şirketi SpaceX'in Starlink tabanlı bir telefon geliştirdiği yönündeki söylentilere son noktayı koydu. Reuters haber ajansı, konuya yakın isimsiz kaynaklara dayandırdığı raporunda, şirket içi tartışmalarda Starlink uydu ağına doğrudan bağlanabilen bir mobil cihaz üretme fikrinin masada olduğunu öne sürmüştü.

STARLİNK TELEFONU ÇIKACAK MI?

Raporun yayınlanmasının hemen ardından Elon Musk, sosyal medya platformu X üzerinden art arda paylaşımlar yaparak iddiaları kesin bir dille reddetti. Reuters'ın haberine atıfta bulunarak ajansın "sürekli yalan söylediğini" iddia etti. Hemen ardından gelen paylaşımda ise "Bir telefon geliştirmiyoruz" ifadesini kullanarak şirketin böyle bir projesi olmadığını net bir şekilde dile getirdi.

Aslında Musk, ocak ayında yaptığı bir açıklamada telefon geliştirme fikrinin "ihtimal dışı olmadığını" söylemişti. Ancak yapılacak cihazın mevcut telefonlardan çok farklı olması ve "performans/watt başına maksimum sinir ağı çalıştırma" odaklı tasarlanması gerektiğinin altını çizmişti.

https://x.com/elonmusk/status/2019477859950285192?s=20

SPACEX'İN GÜNDEMİ HALİHAZIRDA ÇOK YOĞUN

Milyarder yönetici, geçmişte yaptığı açıklamalarda da SpaceX’in elinde halihazırda yürütülmesi gereken çok fazla proje olduğunu vurgulamıştı. Şu anda yapay zeka girişimi xAI ile birleşme süreci ve diğer uzay misyonlarıyla uğraşan şirket, akıllı telefon pazarına girmeyi şu an için öncelikler listesinde barındırmıyor.