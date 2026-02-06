Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

"Starlink telefon geliştiriyor" iddiasına Elon Musk son noktayı koydu

SpaceX yöneticilerinin Starlink bağlantılı bir telefon geliştirmek istediği iddia edilmişti. Elon Musk, X üzerinden yaptığı paylaşımlarla bu iddianın doğru olup olmadığını açıkladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
06.02.2026
saat ikonu 11:53
|
GÜNCELLEME:
06.02.2026
saat ikonu 11:53

Milyarder iş insanı , sahibi olduğu uzay taşımacılığı şirketi 'in tabanlı bir telefon geliştirdiği yönündeki söylentilere son noktayı koydu. Reuters haber ajansı, konuya yakın isimsiz kaynaklara dayandırdığı raporunda, şirket içi tartışmalarda Starlink uydu ağına doğrudan bağlanabilen bir mobil cihaz üretme fikrinin masada olduğunu öne sürmüştü.

STARLİNK TELEFONU ÇIKACAK MI?

Raporun yayınlanmasının hemen ardından Elon Musk, sosyal medya platformu X üzerinden art arda paylaşımlar yaparak iddiaları kesin bir dille reddetti. Reuters'ın haberine atıfta bulunarak ajansın "sürekli yalan söylediğini" iddia etti. Hemen ardından gelen paylaşımda ise "Bir telefon geliştirmiyoruz" ifadesini kullanarak şirketin böyle bir projesi olmadığını net bir şekilde dile getirdi.

"Starlink telefon geliştiriyor" iddiasına Elon Musk son noktayı koydu

Aslında Musk, ocak ayında yaptığı bir açıklamada telefon geliştirme fikrinin "ihtimal dışı olmadığını" söylemişti. Ancak yapılacak cihazın mevcut telefonlardan çok farklı olması ve "performans/watt başına maksimum sinir ağı çalıştırma" odaklı tasarlanması gerektiğinin altını çizmişti.

https://x.com/elonmusk/status/2019477859950285192?s=20

SPACEX'İN GÜNDEMİ HALİHAZIRDA ÇOK YOĞUN

Milyarder yönetici, geçmişte yaptığı açıklamalarda da SpaceX’in elinde halihazırda yürütülmesi gereken çok fazla proje olduğunu vurgulamıştı. Şu anda yapay zeka girişimi xAI ile birleşme süreci ve diğer uzay misyonlarıyla uğraşan şirket, akıllı telefon pazarına girmeyi şu an için öncelikler listesinde barındırmıyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Samsung Galaxy S26 serisinin Avrupa fiyatları sızdı! 'En iyisi' artık daha pahalı
NASA'dan astronotların uzaya telefon götürme talebiyle ilgili kararını açıkladı
ETİKETLER
#Teknoloji
#elon musk
#starlink
#spacex
#telefon görüşmesi yapar
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.