NASA'dan astronotların uzaya telefon götürme talebiyle ilgili kararını açıkladı

NASA Yöneticisi Jared Isaacman, uzay ajansının katı kurallarını esneterek astronotların Crew-12 ve Artemis II görevlerinde yanlarına iPhone gibi akıllı telefonları almasına izin verileceğini açıkladı. Konuya ilişkin açıklamayı sosyal medya platformu X üzerinden yapan Isaacman, söz konusu değişikliğin mürettebata büyük bir esneklik sağlayacağını belirtti.

Yönetici, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"NASA astronotları, Crew-12 ve Artemis II'den başlayarak artık en son model akıllı telefonlarla uçacak. Ekiplerimize, aileleri için özel anları yakalamaları, ilham verici görüntüleri ve videoları dünyayla paylaşmaları adına ihtiyaç duydukları araçları veriyoruz."

ASTRONOTLAR UZAYDAN ANINDA FOTOĞRAF ÇEKEBİLECEK

Uzay ajansı personeli, uzun yıllardır Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan etkileyici fotoğraflar çekse de yanlarında bir akıllı telefonun bulunması, video çekim olanaklarını bambaşka bir seviyeye taşıyacak. Örneğin astronotlar bir deney yürüttüğü sırada veya pencereden dışarı bakarken geçici ama ilgi çekici bir doğa olayıyla karşılaştıklarında anında görüntüyü yakalayabilecek.

Jared Isaacman, astronotların telefon taşımasına izin verilmesinin sadece havalı fotoğraflar ve videolar çekmekten ibaret olmadığını vurguladı. Kararın bir diğer sebebi: NASA'nın uzun süredir devam eden katı kuralları ve gereksinimleri ortadan kaldırmak. Isaacman, sürecin bürokratik hantallıktan kurtarılması gerektiğini savundu.