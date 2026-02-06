Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

NASA'dan astronotların uzaya telefon götürme talebiyle ilgili kararını açıkladı

NASA, astronotların Crew-12 ve Artemis II görevlerinde yanlarında kişisel akıllı telefonlarını götürmelerine resmi olarak izin verdi. Yönetici Jared Isaacman bu kararın sebebini açıkladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
06.02.2026
saat ikonu 10:26
|
GÜNCELLEME:
06.02.2026
saat ikonu 10:26

NASA Yöneticisi Jared Isaacman, uzay ajansının katı kurallarını esneterek astronotların Crew-12 ve Artemis II görevlerinde yanlarına iPhone gibi akıllı telefonları almasına izin verileceğini açıkladı. Konuya ilişkin açıklamayı sosyal medya platformu X üzerinden yapan Isaacman, söz konusu değişikliğin mürettebata büyük bir esneklik sağlayacağını belirtti.

Yönetici, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

" astronotları, Crew-12 ve Artemis II'den başlayarak artık en son model akıllı telefonlarla uçacak. Ekiplerimize, aileleri için özel anları yakalamaları, ilham verici görüntüleri ve videoları dünyayla paylaşmaları adına ihtiyaç duydukları araçları veriyoruz."

ASTRONOTLAR UZAYDAN ANINDA FOTOĞRAF ÇEKEBİLECEK

Uzay ajansı personeli, uzun yıllardır Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan etkileyici fotoğraflar çekse de yanlarında bir akıllı telefonun bulunması, video çekim olanaklarını bambaşka bir seviyeye taşıyacak. Örneğin bir deney yürüttüğü sırada veya pencereden dışarı bakarken geçici ama ilgi çekici bir doğa olayıyla karşılaştıklarında anında görüntüyü yakalayabilecek.

Jared Isaacman, astronotların telefon taşımasına izin verilmesinin sadece havalı fotoğraflar ve videolar çekmekten ibaret olmadığını vurguladı. Kararın bir diğer sebebi: NASA'nın uzun süredir devam eden katı kuralları ve gereksinimleri ortadan kaldırmak. Isaacman, sürecin bürokratik hantallıktan kurtarılması gerektiğini savundu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Rus casus uyduları Avrupa’yı ablukaya aldı: Yörüngede "sabotaj" korkusu
Samsung Galaxy S26 serisinin Avrupa fiyatları sızdı! 'En iyisi' artık daha pahalı
ETİKETLER
#nasa
#astronotlar
#Uzay Görevleri
#Akıllı Telefonlar
#Artemis Ii
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.