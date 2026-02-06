Menü Kapat
Oyunculara kötü haber: Bu yıl yeni ekran kartı çıkmayabilir

Şubat 06, 2026

Şubat 06, 2026 14:03
Oyunculara kötü haber: Bu yıl yeni ekran kartı çıkmayabilir

Yapay zekâya odaklanan NVIDIA’nın, RTX 50 serisi güncellemesini ertelemesi gündemde. Eğer iddialar doğruysa, şirket yaklaşık 30 yıl sonra ilk kez bir yılı yeni oyun ekran kartı tanıtmadan geçirecek.

Oyunculara kötü haber: Bu yıl yeni ekran kartı çıkmayabilir

Oyun dünyasında dengeleri etkileyebilecek bir iddia gündemde. NVIDIA, RTX 50 serisi için planlanan ara güncellemeyi gelecek yıla bırakmış olabilir. The Information’ın haberine göre bu erteleme gerçekleşirse, şirket yaklaşık 30 yıl aradan sonra ilk kez bir yıl boyunca yeni oyun odaklı ekran kartı piyasaya sürmemiş olacak.

YAPAY ZEKÂ ÖNCELİK KAZANDI

YAPAY ZEKÂ ÖNCELİK KAZANDI

NVIDIA’nın son dönemde yapay zekâ alanında yakaladığı hızlı büyüme, oyun tarafını ister istemez gölgede bırakmış durumda. Şirketin odağı artık büyük ölçüde veri merkezleri, yapay zekâ eğitimi ve kurumsal çözümler. Oyun GPU’ları ise bu tabloda giderek daha küçük bir paya sahip.

BELLEK KRİZİ SEKTÖRÜ SIKIŞTIRIYOR

BELLEK KRİZİ SEKTÖRÜ SIKIŞTIRIYOR

Yapay zekâ sistemlerine yönelik yoğun talep, bellek çiplerinde küresel bir sıkıntıyı da beraberinde getirdi. GPU’lar belleğe fazlasıyla bağımlı olduğu için bu krizden doğrudan etkilendi. Sonuç açık: ekran kartları zor bulunuyor, fiyatlar yukarı gidiyor. Bu ortamda NVIDIA’nın tercihini, daha yüksek gelir ve kâr marjı sunan yapay zekâ çiplerinden yana kullandığı görülüyor.

Oyunculara kötü haber: Bu yıl yeni ekran kartı çıkmayabilir

Rakamlar da bu yönelimi doğruluyor. 2022’nin ilk dokuz ayında NVIDIA gelirlerinin yüzde 35’i oyun GPU’larından geliyordu. 2025’in aynı döneminde bu oran yüzde 8’e kadar düştü. Üstelik kâr marjları arasındaki fark da dikkat çekici: grafik kartlarında yaklaşık yüzde 40 olan marj, yapay zekâ çiplerinde yüzde 65 seviyesinde.

RTX 50 SUPER İHTİMALİ ZAYIFLIYOR

RTX 50 SUPER İHTİMALİ ZAYIFLIYOR

Habere göre oyuncuların 2026 için umut bağladığı RTX 50 Super modellerinin çıkmama ihtimali oldukça yüksek. Dahası, bir sonraki nesil olarak görülmesi beklenen RTX 60 serisinin üretim takvimi de ileri atılmış durumda. Başlangıçta 2027 sonu için planlanan seri üretimin daha da gecikebileceği konuşuluyor.

