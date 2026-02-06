Oyunculara kötü haber: Bu yıl yeni ekran kartı çıkmayabilir

BELLEK KRİZİ SEKTÖRÜ SIKIŞTIRIYOR

Yapay zekâ sistemlerine yönelik yoğun talep, bellek çiplerinde küresel bir sıkıntıyı da beraberinde getirdi. GPU’lar belleğe fazlasıyla bağımlı olduğu için bu krizden doğrudan etkilendi. Sonuç açık: ekran kartları zor bulunuyor, fiyatlar yukarı gidiyor. Bu ortamda NVIDIA’nın tercihini, daha yüksek gelir ve kâr marjı sunan yapay zekâ çiplerinden yana kullandığı görülüyor.