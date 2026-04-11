İstanbul'un Üsküdar ilçesinde 28 Mart gecesi silahlı saldırı düzenlendi. Olayın meydana geldiği adres, Küçük Çamlıca Mahallesi'ndeki Yuvam Sokak üzerinde bulunan bir oto yıkamacı oldu.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Trafikte tartıştıktan sonra aracını kurşunladılar! İstanbul'un göbeğinde silahlı saldırı İstanbul'un Üsküdar ilçesinde 28 Mart gecesi yaşanan silahlı saldırının ardından yapılan operasyonda 3 şüpheli yakalanarak tutuklandı. Saldırı, Küçük Çamlıca Mahallesi'ndeki bir oto yıkamacıda meydana geldi ve 31 yaşındaki AF.D.'nin aracına ateş açıldı. Müşteki AF.D., olaydan birkaç saat önce bir çekici şoförüyle tartıştığını beyan etti. Olay yerinde yapılan incelemelerde araca 2 kurşun isabet ettiği ve 2 adet 9.19 mm boş kovan ele geçirildiği belirlendi. Kimlikleri tespit edilen şüpheliler A.Y. (27), M.C.E. (22) ve E.Y. (25) eş zamanlı operasyonla yakalandı. Şüphelilerin suç kayıtları bulunuyor (A.Y.: 15, M.C.E.: 2, E.Y.: 18). Şüphelilerle bağlantılı olduğu değerlendirilen bir çekicide yapılan aramada ruhsatsız tabanca, şarjör, fişek ve motosiklet kaskı ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, 31 yaşındaki AF.D., otomobiliyle bir oto yıkamacıya misafirliğe gittiği sırada motosikletle gelen iki şahıs tarafından aracına ateş açıldı. Saldırganlar, olayın ardından bölgeden uzaklaşırken araçta maddi hasar meydana geldi.

İhbar üzerine ekipler tarafından başlatılan çalışmalarda, müşteki A.F.D., olaydan birkaç saat önce Bodrumi Cami Sokak üzerinde bir çekici şoförüyle tartıştığını beyan etti. A.F.D.'nin beyanı üzerine ekipler harekete geçildi. Olay yerinde yapılan incelemelerde araca 2 kurşun isabet ettiği belirlenirken; 2 adet 9.19 mm boş kovan ele geçirildi.

SUÇ MAKİNESİ 3 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Kamera görüntüleri ve saha çalışmalarının derinleştirilmesiyle saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerin kimlikleri kısa sürede tespit edildi.

Şüpheliler; 15 suç kaydı bulunan A.Y. (27), 2 suç kaydı bulunan M.C.E. (22) ve 18 suç kaydı bulunan E.Y. (25), 3 Nisan günü düzenlenen eş zamanlı operasyonla kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Ataşehir'de bir otoparkta bulunan ve olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen çekicide yapılan aramalarda; 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet şarjör, 13 adet 9 mm fişek ve olayda kullanıldığı değerlendirilen bir motosiklet kaskı ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, 5 Nisan günü sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.