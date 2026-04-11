Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
3. Sayfa
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan

Trafikte tartıştıktan sonra aracını kurşunladılar! İstanbul'un göbeğinde silahlı saldırı

İstanbul'un Üsküdar ilçesinde 31 yaşındaki A.F.D.'nin aracına, bir oto yıkamacıya gittiği sırada motosikletle gelen şahıslar tarafından silahla ateş açıldı. A.F.D.'nin, olaydan birkaç saat önce trafikte bir çekici şoförüyle tartıştığı ortaya çıktı. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
11.04.2026
saat ikonu 16:33
|
GÜNCELLEME:
11.04.2026
saat ikonu 16:42

İstanbul'un Üsküdar ilçesinde 28 Mart gecesi silahlı saldırı düzenlendi. Olayın meydana geldiği adres, Küçük Çamlıca Mahallesi'ndeki Yuvam Sokak üzerinde bulunan bir oto yıkamacı oldu.

HABERİN ÖZETİ

İstanbul'un Üsküdar ilçesinde 28 Mart gecesi yaşanan silahlı saldırının ardından yapılan operasyonda 3 şüpheli yakalanarak tutuklandı.
Saldırı, Küçük Çamlıca Mahallesi'ndeki bir oto yıkamacıda meydana geldi ve 31 yaşındaki AF.D.'nin aracına ateş açıldı.
Müşteki AF.D., olaydan birkaç saat önce bir çekici şoförüyle tartıştığını beyan etti.
Olay yerinde yapılan incelemelerde araca 2 kurşun isabet ettiği ve 2 adet 9.19 mm boş kovan ele geçirildiği belirlendi.
Kimlikleri tespit edilen şüpheliler A.Y. (27), M.C.E. (22) ve E.Y. (25) eş zamanlı operasyonla yakalandı.
Şüphelilerin suç kayıtları bulunuyor (A.Y.: 15, M.C.E.: 2, E.Y.: 18).
Şüphelilerle bağlantılı olduğu değerlendirilen bir çekicide yapılan aramada ruhsatsız tabanca, şarjör, fişek ve motosiklet kaskı ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, 31 yaşındaki AF.D., otomobiliyle bir oto yıkamacıya misafirliğe gittiği sırada motosikletle gelen iki şahıs tarafından aracına ateş açıldı. Saldırganlar, olayın ardından bölgeden uzaklaşırken araçta maddi hasar meydana geldi.

İhbar üzerine ekipler tarafından başlatılan çalışmalarda, müşteki A.F.D., olaydan birkaç saat önce Bodrumi Cami Sokak üzerinde bir çekici şoförüyle tartıştığını beyan etti. A.F.D.'nin beyanı üzerine ekipler harekete geçildi. Olay yerinde yapılan incelemelerde araca 2 kurşun isabet ettiği belirlenirken; 2 adet 9.19 mm boş kovan ele geçirildi.

SUÇ MAKİNESİ 3 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Kamera görüntüleri ve saha çalışmalarının derinleştirilmesiyle saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerin kimlikleri kısa sürede tespit edildi.

Şüpheliler; 15 suç kaydı bulunan A.Y. (27), 2 suç kaydı bulunan M.C.E. (22) ve 18 suç kaydı bulunan E.Y. (25), 3 Nisan günü düzenlenen eş zamanlı operasyonla kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Ataşehir'de bir otoparkta bulunan ve olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen çekicide yapılan aramalarda; 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet şarjör, 13 adet 9 mm fişek ve olayda kullanıldığı değerlendirilen bir motosiklet kaskı ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, 5 Nisan günü sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ETİKETLER
#Üsküdar Silahlı Saldırı
#Oto Yıkamacı Saldırı
#Çekici Şoförü Kavgası
#Suç Makinesi Şüpheliler
#Adliye Tutuklama
#3. Sayfa
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.