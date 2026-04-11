YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Avatar
Editor
 | Şenay Yurtalan

Fatih’te sahte altın operasyonu: Pirinçten üretip, ünlü markaların mührünü vurmuşlar

Fatih’te bir iş hanında sahte altın operasyonu düzenlendi. Operasyonda, kurduğu atölyede pirinçten ürettiği sahte altınları, tanınmış altın üreten firmaların mühürlerini vurarak pazarladığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
11.04.2026
saat ikonu 16:17
|
GÜNCELLEME:
11.04.2026
saat ikonu 16:17

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Büro Amirliği’ ekipleri yapılan bir ihbarı değerlendirerek ilçesi Taştekneler sokakta bulunan bir adresi takibe aldı. Kapalı olan iş yeri yakınında pusu kuran polisler, iş yerini açtığında Yüksel A.’yı gözaltına aldı.

Fatih’te sahte altın operasyonu: Pirinçten üretip, ünlü markaların mührünü vurmuşlar

TANINMIŞ FİRMALARIN LOGOSUNU BASMIŞ

Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan aramada, 1 gramdan 10 grama kadar paketlenmiş bir halde bulunan altınların üzerinde, tanınmış altın firmalarının logolarının bulunduğu tespit edildi.

Fatih’te sahte altın operasyonu: Pirinçten üretip, ünlü markaların mührünü vurmuşlar

Polis ekipleri içerde yaptıkları aramada çeşitli gramajlarda 472 paketlenmiş , çok sayıda bilezik ele geçirdi. Soruşturma sırasında şüphelinin pirinç kullanarak sahte altınları imal ettiği daha sonra tanınmış altın üreticilerinin logolarının bulunduğu kutularla paketlediği tespit edildi.

Fatih’te sahte altın operasyonu: Pirinçten üretip, ünlü markaların mührünü vurmuşlar

AĞIR ALTIN VE BİLEZİKLERİ ALTIN SUYUNA BATIRARAK KONTROLDEN GEÇMESİNİ SAĞLAMIŞ

Şüphelinin gramajı ağır olan altınları ve bilezik gibi ziynet eşyalarını altın suyuna batırarak, kuyumcularda yapılan mihenk taşıyla kontrol işleminden geçmesini sağladığı öğrenildi. Sahte altınları kuyumculara gerçek altın gibi pazarladığı ve bu yolla milyonlarca liralık haksız kazanç elde ettiği tespit edilen şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi

