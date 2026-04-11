Fatih’te sahte altın operasyonu: Pirinçten üretip, ünlü markaların mührünü vurmuşlar

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği’ ekipleri yapılan bir ihbarı değerlendirerek Fatih ilçesi Taştekneler sokakta bulunan bir adresi takibe aldı. Kapalı olan iş yeri yakınında pusu kuran polisler, iş yerini açtığında Yüksel A.’yı gözaltına aldı.

TANINMIŞ FİRMALARIN LOGOSUNU BASMIŞ

Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan aramada, 1 gramdan 10 grama kadar paketlenmiş bir halde bulunan altınların üzerinde, tanınmış altın firmalarının logolarının bulunduğu tespit edildi.

Polis ekipleri içerde yaptıkları aramada çeşitli gramajlarda 472 paketlenmiş sahte altın, çok sayıda bilezik ele geçirdi. Soruşturma sırasında şüphelinin pirinç kullanarak sahte altınları imal ettiği daha sonra tanınmış altın üreticilerinin logolarının bulunduğu kutularla paketlediği tespit edildi.

AĞIR ALTIN VE BİLEZİKLERİ ALTIN SUYUNA BATIRARAK KONTROLDEN GEÇMESİNİ SAĞLAMIŞ

Şüphelinin gramajı ağır olan altınları ve bilezik gibi ziynet eşyalarını altın suyuna batırarak, kuyumcularda yapılan mihenk taşıyla kontrol işleminden geçmesini sağladığı öğrenildi. Sahte altınları kuyumculara gerçek altın gibi pazarladığı ve bu yolla milyonlarca liralık haksız kazanç elde ettiği tespit edilen şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi