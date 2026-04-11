Sahte altın bozdurarak vurgun yaptılar! Şüpheliler operasyonla yakalandı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir şahıs, kuyumcuda sahte altın bozdurarak 217 bin TL aldı. Altının sahte olduğunun anlaşılması üzerine harekete geçen polis ekipleri, şüpheli şahsın yanı sıra birlikte hareket ettiği iki kişiyi operasyonla yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerden ikisi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sahte altın bozdurarak vurgun yaptılar! Şüpheliler operasyonla yakalandı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
11.04.2026
saat ikonu 13:31
|
GÜNCELLEME:
11.04.2026
saat ikonu 13:31

Yurt genelinde parada sahtecilik suçunun önlenmesine yönelik güvenlik güçlerinin yürüttüğü çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Son olarak Balıkesir'de Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Haydarçavuş Mahallesi'nde bir kuyumcuda sahte altın bozdurulduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

HABERİN ÖZETİ

Sahte altın bozdurarak vurgun yaptılar! Şüpheliler operasyonla yakalandı

Bilgi Okunma süresi 23 saniyeye düşürüldü.
Balıkesir'de, bir kuyumcuda sahte altın bozdurularak 217 bin TL alındığı ihbarı üzerine harekete geçen polis, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir kuyumcuya kulplu Reşat beşli altın karşılığında 217 bin TL verildiği, altının sahte olduğunun anlaşılması üzerine olayla ilgili çalışma başlatıldığı belirtildi.
Yapılan operasyonda 3 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda suçtan elde edildiği değerlendirilen yüklü miktarda Türk lirası ile 2 adet kulplu Reşat beşli altın ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerden H.S. ve A.E.'nin tutuklandığı öğrenildi.
Bilgi Okunma süresi 23 saniyeye düşürüldü.

Edinilen bilgiye göre, bir şahıs, kuyumcuya getirdiği kulplu Reşat beşli altın karşılığında 217 bin TL aldı. Ancak söz konusu altının daha sonra sahte olduğu anlaşıldı.

GÖZALTINA ALINAN 3 ŞÜPHELİDEN 2'Sİ TUTUKLANDI

Polis ekiplerinin yürüttüğü detaylı araştırma sonucunda, şüpheli şahsın iki kişiyle birlikte hareket ettiği ve konakladıkları adres belirlendi. Tespit edilen adrese düzenlenen operasyonla üç şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin üzerlerinde ve bulundukları yerde yapılan aramalarda, suçtan elde edildiği değerlendirilen yüklü miktarda Türk lirası ile birlikte 2 adet kulplu Reşat beşli altın ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.S. ve A.E. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
AKOM'dan İstanbul için kritik uyarı! Önce bahar sonra kuvvetli yağış!
Erzurum'da korkunç kaza! Ölü ve yaralılar var
Motosikletin otomobile çarptığı anlar kamerada
