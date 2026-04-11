Sahte altın bozdurarak vurgun yaptılar! Şüpheliler operasyonla yakalandı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Yurt genelinde parada sahtecilik suçunun önlenmesine yönelik güvenlik güçlerinin yürüttüğü çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Son olarak Balıkesir'de Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Haydarçavuş Mahallesi'nde bir kuyumcuda sahte altın bozdurulduğu ihbarı üzerine harekete geçti.
Edinilen bilgiye göre, bir şahıs, kuyumcuya getirdiği kulplu Reşat beşli altın karşılığında 217 bin TL aldı. Ancak söz konusu altının daha sonra sahte olduğu anlaşıldı.
Polis ekiplerinin yürüttüğü detaylı araştırma sonucunda, şüpheli şahsın iki kişiyle birlikte hareket ettiği ve konakladıkları adres belirlendi. Tespit edilen adrese düzenlenen operasyonla üç şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Şüphelilerin üzerlerinde ve bulundukları yerde yapılan aramalarda, suçtan elde edildiği değerlendirilen yüklü miktarda Türk lirası ile birlikte 2 adet kulplu Reşat beşli altın ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.S. ve A.E. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.