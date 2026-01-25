Menü Kapat
Benim Sayfam
Yaşam
Avatar
Editor
 | Şenay Yurtalan

Sahte bilezikle pazarlık yaptı, kuyumcudan kaçamadı! 220 bin liralık sahte altın solüsyonla fark edildi

Eskişehir’de bir dolandırıcı kuyumcuya gelerek 34 gram ağırlığındaki sahte bilezikleri verip yerine Cumhuriyet altını almak istedi. Daha fazla para almak için pazarlık yaptığı sırada kuyumcunun bileziklerin sahte olduğunu fark etmesiyle oyunu uzun sürmedi. Yapılan ihbar üzerine gelen polis ekipleri zanlıyı gözaltına aldı.

Eskişehir’in ilçesindeki kuyumcuya gelen F.Y. isimli şahıs, 34 gram ağırlığındaki bilezikleri bozdurmak, parasına da Cumhuriyet altını almak istediğini söyledi. yaptığı hesaplamada bileziklerin 222 bin TL değerinde olduğunu söyleyince, F.Y. daha yüksek bir fiyat alabilmek için kuyumcu çalışanı Ömür Çınar ile pazarlık yapmaya başladı. Tam pazarlık sonlanıp ödemeye geçileceği sırada bilezikleri solüsyonla test eden kuyumcu çalışanı Çınar, bileziklerin sahte olduğunu fark etti.

Sahte bilezikle pazarlık yaptı, kuyumcudan kaçamadı! 220 bin liralık sahte altın solüsyonla fark edildi

DAHA ÖNCE DE DOLANDIRICILIK GİRİŞİMİNDE BULUNMUŞ

Bileziklerin sahta olduğunun fark edilmesinin ardından kuyumcu polisi ararken, şüpheli şahıs altınların kendine ait olmadığını iddia ederek, bileziklerin asıl sahibini getirmek için dükkandan ayrılmak istedi. Bunu kabul etmeyen kuyumcular, şüpheliyi dükkanda tuttu. Kuyumcuya gelen polisler şahsı gözaltına aldı. Şahsın daha önceden de benzer bir girişiminden sabıkası olduğu öğrenildi.

Sahte bilezikle pazarlık yaptı, kuyumcudan kaçamadı! 220 bin liralık sahte altın solüsyonla fark edildi

“BİLEZİK SİZDE KALSIN BEN GİDEYİM”

Sahte altınları fark eden Ömür Çınar, "Sahte bilezik satmaya gelen şahıs gayet soğukkanlılıkla bileziği satmak için geldi. Hatta karşılığında da Cumhuriyet altını talep etti 4 tane. Borcu olduğunu söyledi. Ben fiyatını söyledikten sonra, 'Fiyatta da bir şeyler yapabilir misiniz' diye hatta pazarlık da yaptı. Ondan sonra bileziğin sahte olduğunu söyleyince polisi çağırmamamız için yalvardı, 'Ben de başkasından aldım altını. Ben onu getireyim, bilezik sizde kalsın, ben gideyim' tekliflerinde bulundu hatta. Polis ekipleri gelince şahsı kelepçeleyip götürdüler" dedi.

Sahte bilezikle pazarlık yaptı, kuyumcudan kaçamadı! 220 bin liralık sahte altın solüsyonla fark edildi

“220 BİN LİRA PİYASA DEĞERİ VAR”

Son zamanlarda bu tarz dolandırıcılık girişimlerinin çok olduğuna değinen Ömür Çınar şöyle konuştu:
"Bilezik 34 buçuk gram. Aşağı yukarı 220 bin lira piyasa değeri var. Böyle sahtecilik, dolandırıcılık olaylarına yaptırımların yükselmesi lazım. Bilezikler sahte ama gerçek gibi yapılıyor. Anlaması zorlaşıyor. Bizim ayar solüsyonlarımız var. Onlarla bakıyoruz. Birinci testte anlaşılmadı. Daha detaylısını yaptığımda anladım. Şüphelendiğimiz her bilezikte yapıyoruz. Şahsın soğukkanlılığı çok profesyoneldi. Cumhuriyet altını alıp parasını da üstüne alıp gidecekti. Kuyumcular bunun farkında çok detaylı kontrol ediyorlar. Artık bilinçliyiz bunu kontrol ediyoruz." İfadelerini kullandı.

ETİKETLER
#dolandırıcılık
#esnaf
#odunpazarı
#sahte altın
#kuyumcu
#Yaşam
