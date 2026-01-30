Menü Kapat
Güzellik merkezi maskesi düştü: Sahte altın üretmişler

Avcılar'da güzellik merkezi adı altında sahte altın üreten atölyeye baskın düzenlendi. Yapılan aramalarda altınlar, ve tabanca mermileri ele geçirildi.

KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
30.01.2026
saat ikonu 23:41
|
GÜNCELLEME:
30.01.2026
saat ikonu 23:46

Avcılar’da, ihbar üzerine güzellik merkezi süsü verilen sahte altın üretim atölyesine operasyon düzenlendi. Dışarıdan güzellik merkezi görünümündeki yerdeki suç unsurlarına el konuldu.

Güzellik merkezi maskesi düştü: Sahte altın üretmişler

SAHTE ALTIN VE MERMİLER BULUNDU


28 Ocak Çarşamba saat 23.45 sıralarında Avcılar ilçesi Ambarlı Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde bir süredir faaliyet göstermeyen güzellik merkezine, ihbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, operasyon düzenledi. Baskının ardından polis ekiplerinin yaptığı aramada, 3 adet sahte bilezik, 4 adet 9 milimetrelik tabanca mermisi bulundu. Öte yandan işletmede, sahte altın üretiminde kullanılan makinalar ve kimyasal malzemeler ele geçirildi. Baskın sırasında işletmede bulunan ve 21 adet suç kaydı olduğu öğrenilen S.G isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın Giresun, İzmir ve İstanbul’da da 4 ayrı suçtan arandığı öğrenildi. Şüphelinin emniyetteki sorgusu devam ediyor.

ETİKETLER
#Yaşam
