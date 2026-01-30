Sakarya'da skandal: Tavuk çiftliğinde ölümler başladı, biyogüvenlik kısıtlaması getirildi

Sakarya'da tavuk çiftliğinde çok sayıda ölü hayvanlar ve kimyasal atıklar bulundu. İşletmenin mevzuata uygun olmayan biçimde yaptığı üretim ve sağlığa tehlike saçan uygulamalar sebebiyle biyogüvenlik kısıtlaması uygulandı.

TAVUK ÇİFTLİĞİNDE ÇOK SAYIDA TAVUK VE CİVCİV ÖLÜMLERİ

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince il genelinde tavuk çiftliklerine yönelik sürdürülen denetimler çerçevesinde, Taraklı ilçesinde mevzuata aykırı faaliyet gösteren bir tavuk çiftliği tespit edildi. Çevre, Doğa Koruma Timi ile Taraklı İlçe Jandarma Komutanlığı personelince yapılan kontrollerde, çiftlik içerisinde yerlerde ölü tavuk ve civcivlerin bulunduğu belirlendi.

İLAÇ ŞİŞELERİ VE KİMYASALLAR BULUNDU

Denetimlerde, ölen hayvanların usulüne uygun şekilde bertaraf edilmediği, tavuklara ait boş ilaç şişeleri ile çeşitli kimyasal içerikli plastik kutuların atık depolama kurallarına aykırı şekilde biriktirildiği belirlendi.

BİYOGÜVENLİK KISITLAMASI UYGULANDI

Tespitler üzerine Sakarya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından işletmeye mevzuat çerçevesinde idari para cezası uygulanırken, eksiklikler giderilene kadar hayvan konulmamak üzere biyogüvenlik kısıtlaması getirildi. Ayrıca işletme sahibi hakkında ‘çevreyi kasten kirletme’ suçundan adli süreç başlatıldı.