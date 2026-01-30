Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Banu İriç

Sakarya'da skandal: Tavuk çiftliğinde ölümler başladı, biyogüvenlik kısıtlaması getirildi

Sakarya'da tavuk çiftliğinde çok sayıda hayvan ölümleri başladı. Denetimlerde işletmeye biyogüvenlik kısıtlaması getirildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Sakarya'da skandal: Tavuk çiftliğinde ölümler başladı, biyogüvenlik kısıtlaması getirildi
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
30.01.2026
saat ikonu 20:38
|
GÜNCELLEME:
30.01.2026
saat ikonu 20:45

Sakarya'da tavuk çiftliğinde çok sayıda ölü hayvanlar ve kimyasal atıklar bulundu. İşletmenin mevzuata uygun olmayan biçimde yaptığı üretim ve sağlığa tehlike saçan uygulamalar sebebiyle biyogüvenlik kısıtlaması uygulandı.

Sakarya'da skandal: Tavuk çiftliğinde ölümler başladı, biyogüvenlik kısıtlaması getirildi

TAVUK ÇİFTLİĞİNDE ÇOK SAYIDA TAVUK VE CİVCİV ÖLÜMLERİ

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince il genelinde tavuk çiftliklerine yönelik sürdürülen denetimler çerçevesinde, Taraklı ilçesinde mevzuata aykırı faaliyet gösteren bir tavuk çiftliği tespit edildi. Çevre, Doğa Koruma Timi ile Taraklı İlçe Jandarma Komutanlığı personelince yapılan kontrollerde, çiftlik içerisinde yerlerde ölü tavuk ve civcivlerin bulunduğu belirlendi.

Sakarya'da skandal: Tavuk çiftliğinde ölümler başladı, biyogüvenlik kısıtlaması getirildi

İLAÇ ŞİŞELERİ VE KİMYASALLAR BULUNDU

Denetimlerde, ölen hayvanların usulüne uygun şekilde bertaraf edilmediği, tavuklara ait boş ilaç şişeleri ile çeşitli kimyasal içerikli plastik kutuların atık depolama kurallarına aykırı şekilde biriktirildiği belirlendi.

BİYOGÜVENLİK KISITLAMASI UYGULANDI

Tespitler üzerine Sakarya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından işletmeye mevzuat çerçevesinde idari para cezası uygulanırken, eksiklikler giderilene kadar hayvan konulmamak üzere biyogüvenlik kısıtlaması getirildi. Ayrıca işletme sahibi hakkında ‘çevreyi kasten kirletme’ suçundan adli süreç başlatıldı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kümesten gelen öksürük sesi her şeyi ortaya çıkardı! Ekipler tavukların arasından aldı
Çay yatağında onlarca tavuk ölüsü bulundu! İlçe halkı tedirgin
ETİKETLER
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.