Sakarya'daki bungalov tatilinde acı olay! Havuza düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Sapanca'ya bağlı Mahmudiye Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir bungalov tesisinde meydana gelen olayda tesiste konaklayan D.Y. ve B.Y. isimli ailenin çocukları İnci Y. (3), ailesinin fark etmediği bir anda bungalov içerisinde bulunan havuza düştü.
Durumu fark eden baba, çocuğu sudan çıkararak ilk müdahalede bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Küçük çocuk, Sapanca İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. İnci Y., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
3 yaşındaki çocuk, Tuzla Yeşildere Camii'nde kılınan ikindi namazının ardından Aydıntepe Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.
2025 Mayıs'ta da ilçenin Muradiye Mahallesi’nde yer alan G.H. isimli bungalov tesisinde ailesiyle tatilde olan 4 yaşındaki A.A. havuza düşerek hayatını kaybetmişti.