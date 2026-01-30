Menü Kapat
Sakarya'daki bungalov tatilinde acı olay! Havuza düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bir bungalov tesisinde havuza düşen 3 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. İlçedeki benzer bir tesiste geçen yıl da 4 yaşındaki bir çocuk aynı şekilde hayatını kaybetmişti.

'ya bağlı Mahmudiye Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir bungalov tesisinde meydana gelen olayda tesiste konaklayan D.Y. ve B.Y. isimli ailenin çocukları İnci Y. (3), ailesinin fark etmediği bir anda bungalov içerisinde bulunan havuza düştü.

Sakarya'daki bungalov tatilinde acı olay! Havuza düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Durumu fark eden baba, çocuğu sudan çıkararak ilk müdahalede bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Küçük çocuk, Sapanca İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. İnci Y., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Sakarya'daki bungalov tatilinde acı olay! Havuza düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

TOPRAĞA VERİLDİ

3 yaşındaki çocuk, Tuzla Yeşildere Camii'nde kılınan ikindi namazının ardından Aydıntepe Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

İLÇEDE GEÇEN YIL DA BİR ÇOCUK HAYATINI KAYBETMİŞTİ

2025 Mayıs'ta da ilçenin Muradiye Mahallesi’nde yer alan G.H. isimli bungalov tesisinde ailesiyle tatilde olan 4 yaşındaki A.A. havuza düşerek hayatını kaybetmişti.

