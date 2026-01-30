Sakarya'da 3 yaşındaki çocuk bungalov havuzuna düştü

Sapanca ilçesine bağlı Mahmudiye Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir bungalov tesisinde meydana gelen olayda tesiste konaklayan D.Y. ve B.Y. isimli ailenin çocukları İ.S.Y. (3), ailesinin fark etmediği bir anda bungalov içerisinde bulunan havuza düştü.

BABASI HAVUZDAN ÇIKARDI

Durumu fark eden baba, çocuğu sudan çıkararak ilk müdahalede bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

YOĞUN BAKIMA ALINDI

Küçük çocuk, Sapanca İlçe Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yoğun bakımdaki İ.S.Y.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.