Havuzlardaki büyük tehlike! Küçük kız ilk kez havuza girdi günlerce yoğun bakımda yattı

01 Haziran 2024 10:00 - Güncelleme : 01 Haziran 2024 10:32

Tatil eğlencesi enfeksiyon riskini beraberinde getiriyor. Ailesi ile birlikte tatile çıkan Sümeyye adındaki küçük kız çocuğu havuzdan adenovirüs kaptı. İlk havuz deneyimi kötü sonuçlanan Sümeyye günlerce ateşler içinde yoğun bakımda yattı.

HAVUZLARDAKİ BÜYÜK TEHLİKE!

Herkesin aklına havuzlardaki görünmeyen tehlikeler geldi. Havuzlar için yeterli denetim olmaması sağlık problemlerini de beraberinde getiriyor. Patan ailesi çıktıkları tatilde 1,5 yaşındaki kızları Sümeyye'yi ilk defa deneyimleyeceği havuza sokmuşlardı.

ATV'nin haberine göre; O havuzda Sümeyye gönlünce eğlendi ama sonrasında kabus dolu günler yaşadı ve yoğun bakıma kaldırıldı. Sümeyye oradan adenovirüsü kapmıştı.

3 GÜN YOĞUN BAKIMDA YATTI

Sümeyye'nin annesi Fatma İrem Patan, "Kızım eğlendirmek amacıyla götürdüğüm o havuzdan, o gün adenovirüs kaptı. Havuz eğlencemizin sonu 3 günlük yoğun bakım hikayesi ve 20 günlük hastane süreciyle devam etti. Çok zor günler geçirdik." dedi.

'CİDDİ ZATÜRREYE YOL AÇIYOR'

Havuzlarda yer alan tehlikelerden bahseden Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Bahadır Ceylan, "Boğazımızdan aşağı inerek ciddi zatürre tablolarına yol açabiliyor. Solunum yetmezliğine götürebiliyor. Çocukların yüzde 10'unda adenovirüs enfeksiyonunu görüyoruz. Çocuğun elinden bulaşırsa, elinden yüzeylere çevre eşyaların üzerini de kirletebiliyor bu virüs ve bir aya kadar da o yüzeyler üzerinde kalabiliyor. O havuz yeterince klorlanmamışsa faranjit ve konjoktivit olaylarına yol açıyor." ifadelerine yer verdi.