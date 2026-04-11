Plakayı okuyamayınca fişe ‘Putin’ yazdı: Ruslar güldü, patron affetmedi

Bursa'nın Gürsu ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda görev yapan Seyithan Alay, işlerinin yoğun olduğu bir anda yabancı plakayı okuyamayınca fişe “Putin” yazdı. Olayı kahkahalarla karşılayan Rus müşteriler bu anları sosyal medyada paylaşırken, videoyu gören istasyon yönetimi Alay’ın işine son verdi.

Yaklaşık 8 aydır akaryakıt istasyonunda çalışan Seyithan Alay, yoğunluk sırasında gelen Rus plakalı bir aracın yakıt verdi. Yoğun anlar yaşayan Alay, Rus plakasını karmaşık bulunca fişe plaka yerine Rus Devlet Başkanı ’in ismini yazarak sisteme giriş yaptı. Araçta bulunan Rus vatandaşlar ise durumu fark edince kahkahalar eşliğinde o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

HABERİN ÖZETİ

Plakayı okuyamayınca fişe ‘Putin’ yazdı: Ruslar güldü, patron affetmedi

Bilgi Okunma süresi 33 saniyeye düşürüldü.
Akaryakıt istasyonunda çalışan Seyithan Alay, yoğunluk sırasında karmaşık Rus plakasını okuyamayınca fişe Rus Devlet Başkanı Putin'in ismini yazdı, bu durum sosyal medyada yayılınca işine son verildi.
Seyithan Alay, yoğunluk sırasında Rus plakalı bir aracın yakıtını verirken plakanın karmaşık olması nedeniyle fişe Putin'in ismini yazdı.
Araçtaki Rus vatandaşlar durumu fark edip gülerken o anları cep telefonuyla kaydetti.
Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine Alay'ın çalıştığı istasyon yönetimi, kötü niyet veya hakaret kastı olmamasına rağmen işine son verdi.
Seyithan Alay, durumun tamamen yoğunluktan kaynaklandığını ve kötü bir niyeti olmadığını belirtti.
Avukat Elif Şuara Güngör, bu durumda işten çıkarmanın değil, en fazla yevmiye kesintisinin yapılabileceğini ve zorla istifaya zorlamanın hakkın kötüye kullanılması olduğunu ifade etti.
Bilgi Okunma süresi 33 saniyeye düşürüldü.
Plakayı okuyamayınca fişe ‘Putin’ yazdı: Ruslar güldü, patron affetmedi

İŞİNE SON VERİLDİ

Söz konusu görüntülerin kısa sürede sosyal medyada yayılması üzerine Seyithan Alay’ın çalıştığı istasyon yönetimi harekete geçti. Herhangi bir kötü niyet ya da hakaret kastı bulunmadığı belirtilmesine rağmen, 8 aydır çalışan Seyithan Alay'ın işine son verildi.

Olay anında istasyonda ciddi bir yoğunluk olduğunu belirten Alay, "Rus plakalı araç geldi. Plaka çok karışıktı, okuyamadım. O an aklıma ‘Putin' yazmak geldi. Tamamen yoğunluktan kaynaklı bir durumdu. Kötü bir niyetim yoktu. Buna rağmen beni çağırıp işten çıkardılar. Çok şaşırdım" ifadelerini kullandı.

Plakayı okuyamayınca fişe ‘Putin’ yazdı: Ruslar güldü, patron affetmedi

“İSTİFAYA ZORLANMASI HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI NİTELİĞİ TAŞIR”

Konuya ilişkin konuşan Avukat Elif Şuara Güngör, "İşçiye bu hususta uygulanabilecek yaptırım değil; en fazla, şayet bir zarar söz konusuysa, yevmiyesinden kesinti yapılmasıdır. İşçinin daha önce herhangi bir nedenle savunması alınmamış olması ve dürüstlük kurallarına uygun şekilde hareket etmiş olmasına rağmen zorla istifaya zorlanması, hakkın kötüye kullanılması niteliği taşır. Bu durumda yapılan feshin haksız olduğu sonradan ortaya çıkacaktır" dedi.

