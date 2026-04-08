Patronu bıçakladı, çalışanı üstlendi! Şakalaşma karakolda bitti

Samsun’da bir giyim mağazasında şakalaşma sırasında patron, işçisini bıçakla ağır yaraladı. Ancak bıçaklama olayını başka çalışan üstlendi. Güvenlik kamerası görüntülerini izleyen ekipler, olayı patronun gerçekleştirdiğini ortaya çıkardı.

'un ilçesinde bir giyim mağazasında meydana gelen olayda; iş yeri sahibi E.Ş. (24), şakalaştığı sırada yanında çalışan Z.Y.'yi (22) karnından bıçakladı. Ağır yaralanan genç, olay yerine çağrılan ambulansla Gazi Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.

Olayın ardından aynı iş yerinde çalışan İ.S.Ö. (22), mesai arkadaşı Z.Y.’yi şakalaşırken kendisinin bıçakladığını öne sürerek suçlmayı üstlendi. Bunun üzerine İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan İ.S.Ö., işlemlerinin ardından bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edildi.

GÖRÜNTÜLER İNCELENDİ

Ancak olayın seyri, polis ekiplerinin iş yerindeki görüntülerini incelemesiyle değişti. Görüntülerde bıçaklama olayını gerçekleştiren kişinin iş yeri sahibi E.Ş. olduğu tespit edildi.

GERÇEK ORTAYA ÇIKTI, GÖZALTINA ALINDI

Gerçeğin ortaya çıkması üzerine İ.S.Ö. adliyeden tekrar İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülürken, E.Ş. de yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinde olayın şakalaşma sırasında meydana geldiğini öne süren E.Ş. ile suçu üstlendiği belirlenen İ.S.Ö., işlemlerinin ardından Samsun Adliyesi’ne sevk edildi.

