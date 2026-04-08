Samsun'un İlkadım ilçesinde bir giyim mağazasında meydana gelen olayda; iş yeri sahibi E.Ş. (24), şakalaştığı sırada yanında çalışan Z.Y.'yi (22) karnından bıçakladı. Ağır yaralanan genç, olay yerine çağrılan ambulansla Gazi Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.

HABERİN ÖZETİ Patronu bıçakladı, çalışanı üstlendi! Şakalaşma karakolda bitti Samsun'un İlkadım ilçesinde bir giyim mağazasında, iş yeri sahibi E.Ş.'nin şakalaştığı arkadaşı Z.Y.'yi karnından bıçakladığı olayda, ilk başta suçu üstlenen İ.S.Ö. isimli çalışan, güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesiyle gerçeğin ortaya çıkmasının ardından serbest bırakıldı. Olay, Samsun'un İlkadım ilçesinde bir giyim mağazasında meydana geldi. İş yeri sahibi E.Ş. (24), şakalaştığı yanında çalışan Z.Y.'yi (22) karnından bıçakladı. Ağır yaralanan Z.Y. yoğun bakımda tedavi altına alındı. Olayın ardından aynı iş yerinde çalışan İ.S.Ö. (22) suçu üstlendi. Güvenlik kamerası görüntüleri incelenince bıçaklama olayını E.Ş.'nin gerçekleştirdiği tespit edildi. Gerçeğin ortaya çıkmasının ardından E.Ş. gözaltına alındı.

Olayın ardından aynı iş yerinde çalışan İ.S.Ö. (22), mesai arkadaşı Z.Y.’yi şakalaşırken kendisinin bıçakladığını öne sürerek suçlmayı üstlendi. Bunun üzerine İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan İ.S.Ö., işlemlerinin ardından bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edildi.

GÖRÜNTÜLER İNCELENDİ

Ancak olayın seyri, polis ekiplerinin iş yerindeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemesiyle değişti. Görüntülerde bıçaklama olayını gerçekleştiren kişinin iş yeri sahibi E.Ş. olduğu tespit edildi.

GERÇEK ORTAYA ÇIKTI, GÖZALTINA ALINDI

Gerçeğin ortaya çıkması üzerine İ.S.Ö. adliyeden tekrar İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülürken, E.Ş. de yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinde olayın şakalaşma sırasında meydana geldiğini öne süren E.Ş. ile suçu üstlendiği belirlenen İ.S.Ö., işlemlerinin ardından Samsun Adliyesi’ne sevk edildi.