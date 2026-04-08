Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in annesi Yurdagül Eken, yaşa bağlı yaşadığı sorunlar nedeniyle 91 yaşında hayatını kaybetti. Mehmet Ali Erbil annesinin ölümü sonrası açtığı canlı yayındaki sözleriyle dikkat çekmişti. Mehmet Ali Erbil son olarak ise annesinin vefatı sonrası ilk paylaşımını yaptı.

HABERİN ÖZETİ Annesi Yurdagül Eken'i 5 gün önce kaybeden Mehmet Ali Erbil'den ilk paylaşım! Mehmet Ali Erbil'in 91 yaşında hayatını kaybeden annesi Yurdagül Eken'in vefatı sonrası ilk paylaşımı ve cenazeye sağlık sorunları nedeniyle katılamaması haber oldu. Mehmet Ali Erbil'in annesi Yurdagül Eken 91 yaşında vefat etti. Yurdagül Eken'in bir süredir sağlık problemleri yaşadığı ve haftalar önce kalça kemiğini kırdığı öğrenildi. Mehmet Ali Erbil, annesinin cenaze törenine sağlık sorunları nedeniyle katılamadı. Yurdagül Eken, 1940'lı yıllarda Saadettin Erbil ile evlenmiş ve Mehmet Ali Erbil'in annesi olmuştu. Mehmet Ali Erbil, annesinin vefatı sonrası ilk paylaşımını bir proje toplantısından bir kareyle yaptı.

MEHMET ALİ ERBİL'DEN ANNESİNİN ÖLÜMÜ SONRASI İLK PAYLAŞIM

Günlerdir süren sessizlik, bugün gelen bir paylaşımla son buldu. Mehmet Ali Erbil, arkadaşlarıyla bir araya geldiği "Yeni proje toplantımızdan spontane bir kare" notlu fotoğrafı paylaştı.

MEHMET ALİ ERBİL, ANNESİ YURDAGÜL EKEN'İN CENAZESİNE KATILAMADI

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in annesi Yurdagül Eken 91 yaşında hayatını kaybetti. Bir süredir sağlık problemleri yaşayan Yurdagül Eken'in haftalar önce kalça kemiğini kırdığı öğrenildi. Annesinin ölümü sonrası konuşan Mehmet Ali Erbil, "2 yıldır görmüyordum annemi" dedi. Mehmet Ali Erbil dün İzmir'de toprağa verilen annesinin cenaze törenine gitmedi. Mehmet Ali Erbil'in sağlık sorunları nedeniyle cenazeye katılmadığı öğrenildi.

YURDAGÜL EKEN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Yurdagül Eken, 1940’lı yıllarda doğmuş ve genç yaşta Saadettin Erbil ile evlenerek Mehmet Ali Erbil’in annesi olmuştu. Evlenmesinin ardından çocuklarıyla birlikte yaşamaya çalışan Eken, boşanma ve sonrasındaki yeni evlilik süreci nedeniyle özel yaşamıyla sık sık magazin gündeminde yer aldı.