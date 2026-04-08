Hiç estetik yaptırmayan Hatice Aslan sebebini açıkladı

Lale Devri, Bir Deli Rüzgar, Ya Çok Seversen, Adım Farah ve En Son Babalar Duyar gibi yapımlarda rol alan Hatice Aslan, son olarak estetik itirafıyla dikkat çekti. Aslan, “Geçici bir şeye neden para harcayayım ki?" diyerek doğallıktan yana olduğunu açıkladı.

HATİCE ASLAN'DAN ESTETİK İTİRAFI

Doğallıktan yana olduğunu ifade eden oyuncu, estetik yerine farklı bir bakış açısını benimsediğini dile getirerek, “Geçici bir şeye neden para harcayayım ki? O parayı ihtiyacı olan birine verirdim. İşte o zaman daha da güzelleşir ve bereket görürdüm” ifadelerini kullandı.

HATİCE ASLAN KAÇ YAŞINDA?

20 Şubat 1962 doğumlu Hatice Aslan, İstanbul Devlet Tiyatrosu sanatçısıdır. Ferhunde Hanımlar ve En Son Babalar Duyar dizilerindeki ve Nuri Bilge Ceylan'ın yönettiği Üç Maymun filminde oynadığı roller ile tanınır.

Bilgi Detay Ad Soyad Hatice Aslan Doğum Tarihi 20 Şubat 1962 Çalıştığı Kurum İstanbul Devlet Tiyatrosu Tanındığı Diziler Ferhunde Hanımlar, En Son Babalar Duyar Tanındığı Film Üç Maymun (Yönetmen: Nuri Bilge Ceylan)

HATİCE ASLAN İLE MAHİR GÜNŞİRAY AŞKI ORTAYA ÇIKTI

"Fazilet Hanım ve Kızları", "Hanımın Çfitliği", "Çilek Kokusu", "İffet", "Dila Hanım" gibi dizilerde rol alan Mahir Günşiray, Ahmet Mümtaz Taylan'ın sunumuyla yayınlanan “Empati” programına konuk oldu. Gözlerden uzak bir yaşam süren Mahir Günşiray, bilinmeyenlerini anlattı. Mahir Günşiray’ın Hatice Aslan itirafı dikkat çekti.

Son zamanlarda aşık hissettiğini söyleyen Günşiray, meslektaşı Hatice Aslan ile mutlu bir beraberliği olduğunu açıkladı. Hatice Aslan’ın üniversitede sınıf arkadaşı olduğunu belirten Günşiray, “Bir sınıf grubumuz var. Ben de hep yelkenlim olduğunu söylüyor ve arkadaşlarımı davet ediyordum. Hatice 'gelirim' dedi. Sonra grup olarak gelme fikrinden yalnız Hatice geldi. Öyle de devam etti.” dedi.