'İntihar' dendi, vahşi cinayet aylar sonra ortaya çıktı! Faili meçhul dosyalar raftan iniyor

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Çay ilçesine bağlı Yeşilyurt köyünde 18 Ekim 2025 tarihinde korkunç bir olay yaşandı. Çevredeki vatandaşlar yol kenarında silahla vurulmuş bir kadın olduğunu görünce durumu hemen ekiplere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler 26 yaşındaki Alev Karagöz'e ilk müdahaleyi yaptı. Hastaneye kaldırılan genç kadın hayatını kaybederken, genç kadının ölümü kayıtlara intihar olarak geçti. Fakat gerçek aylar sonra ortaya çıktı.
Ancak kadının ölümünde şüpheli bilgilere tespit eden jandarmanın dedektifleri Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri dosyayı yeniden açtı. İlk etapta intihar olarak değerlendirilen olayın peşini bırakmayan Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı JASAT timi teknik ve fiziki takibin ardından şüpheli işaretlere ulaştı. Derinleştirilen soruşturmada olayın intihar değil cinayet olduğu yönünde güçlü delillere elde edildi. Bunun üzerine ekipler aralarında Karagöz’ün kocasının da bulunduğu G.K. ve O.K. ile birlikte bir şahsı daha gözaltına aldı.
Cinayet suçlamasıyla gözaltına alınan şahısların sorgusunu yapan JASAT timi şüphelileri işlemlerinin ardından adliyeye sevk etti. Şahıslardan Karagöz’ün eski kocası çıkarıldığı mahkeme tarafından ‘kasten öldürme’ suçlamasıyla tutuklanırken, O.K., isimli şahıs ise ‘delil karartma’ suçlamasıyla tutuklanarak Bolvadin Kapalı Cezaevi’ne gönderildi. Diğer şahıs ise adliyedeki sorgusunun ardından serbest bırakıldı. JASAT yürüttükleri soruşturmayla intihar olarak kayıtlara geçen olayı aydınlatmayı başardı.