3. Sayfa
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

'İntihar' dendi, vahşi cinayet aylar sonra ortaya çıktı! Faili meçhul dosyalar raftan iniyor

Faili meçhul dosyalar tek tek çözülmeye devam ediyor. Afyonkarahisar’da geçtiğimiz yıl silahla vurulmuş halde bulunan 26 yaşındaki Alev Karagöz isimli genç kadının intihar etmediği, cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. JASAT ekiplerinin yaptığı titiz çalışmalar neticesinde genç kadının eşi cinayet zanlısı olarak tutuklandı.

GİRİŞ:
23.04.2026
saat ikonu 11:54
GÜNCELLEME:
23.04.2026
saat ikonu 11:56

Çay ilçesine bağlı Yeşilyurt köyünde 18 Ekim 2025 tarihinde korkunç bir olay yaşandı. Çevredeki vatandaşlar yol kenarında silahla vurulmuş bir kadın olduğunu görünce durumu hemen ekiplere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler 26 yaşındaki Alev Karagöz'e ilk müdahaleyi yaptı. Hastaneye kaldırılan genç kadın hayatını kaybederken, genç kadının ölümü kayıtlara intihar olarak geçti. Fakat gerçek aylar sonra ortaya çıktı.

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesine bağlı Yeşilyurt köyünde 18 Ekim 2025'te silahla vurulmuş halde bulunan ve intihar olarak kayıtlara geçen 26 yaşındaki Alev Karagöz'ün ölümü, jandarmanın titiz çalışmasıyla cinayet olarak aydınlatıldı.
Olay, 18 Ekim 2025 tarihinde Çay ilçesine bağlı Yeşilyurt köyünde meydana geldi.
Yol kenarında silahla vurulmuş bulunan 26 yaşındaki Alev Karagöz'e ilk müdahale olay yerinde yapıldı.
Hastaneye kaldırılan Karagöz hayatını kaybederken, ölüm kayıtlara intihar olarak geçti.
Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, dosyadaki şüpheli bilgilere ulaşarak olayı yeniden açtı.
Derinleştirilen soruşturma sonucunda olayın intihar değil cinayet olduğu yönünde deliller elde edildi.
Gözaltına alınanlar arasında Karagöz'ün eski kocası da bulunuyordu.
Mahkeme, Karagöz'ün eski kocasını 'kasten öldürme' suçlamasıyla, O.K. isimli şahsı ise 'delil karartma' suçlamasıyla tutukladı.
JASAT EKİPLERİ OLAYIN PEŞİNİ BIRAKMADI

Ancak kadının ölümünde şüpheli bilgilere tespit eden jandarmanın dedektifleri Jandarma Suç Araştırma Timi () ekipleri dosyayı yeniden açtı. İlk etapta intihar olarak değerlendirilen olayın peşini bırakmayan Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı JASAT timi teknik ve fiziki takibin ardından şüpheli işaretlere ulaştı. Derinleştirilen soruşturmada olayın intihar değil olduğu yönünde güçlü delillere elde edildi. Bunun üzerine ekipler aralarında Karagöz’ün kocasının da bulunduğu G.K. ve O.K. ile birlikte bir şahsı daha gözaltına aldı.

AYLAR SONRA CİNAYET ZANLISI OLARAK TUTUKLANDI

Cinayet suçlamasıyla gözaltına alınan şahısların sorgusunu yapan JASAT timi şüphelileri işlemlerinin ardından adliyeye sevk etti. Şahıslardan Karagöz’ün eski kocası çıkarıldığı mahkeme tarafından ‘kasten öldürme’ suçlamasıyla tutuklanırken, O.K., isimli şahıs ise ‘delil karartma’ suçlamasıyla tutuklanarak Bolvadin Kapalı Cezaevi’ne gönderildi. Diğer şahıs ise adliyedeki sorgusunun ardından serbest bırakıldı. JASAT yürüttükleri soruşturmayla intihar olarak kayıtlara geçen olayı aydınlatmayı başardı.

