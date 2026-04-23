"Bana şaka yapma" dedi, muşta ile darbedildi: 15 yaşındaki çocuk akran zorbalığının kurbanı oldu

Esenyurt’ta gerçekleşen olayda 15 yaşındaki Bünyamin B. isimli çocuk, yaşıtı başka bir çocuğun muştalı saldırısına uğradı. Saldırı nedeniyle yüzü ve vücudunda çok sayıda kırık oluşan çocuk hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı.
Gözünü kaybetme riski bulunan Bünyamin B.’nin tedavisi hastanede devam ederken, çene ve elmacık kemiklerinin de kırıldığı, kulağından alınan kıkırdak ile ameliyat edildiği öğrenildi.
Bünyamin B.’nin ağabeyi, "Benim kardeşim, arkadaşına ‘Bana şaka yapma’ dediği için muşta ve demir sopayla dövülerek hastanelik edildi. Kardeşim hastanede, o çocuk ise sokaklarda. Adaletin yerini bulmasını istiyorum" dedi.