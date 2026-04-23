3. Sayfa
Avatar
Editor
 | Şenay Yurtalan

"Bana şaka yapma" dedi, muşta ile darbedildi: 15 yaşındaki çocuk akran zorbalığının kurbanı oldu

İstanbul Esenyurt’ta gerçekleşen akran zorbalığı nedeniyle bir çocuk daha hastanelik oldu. 15 yaşındaki çocuk “Bana şaka yapma” dediği için başka bir çocuk tarafından muştalı saldırıya uğradı. Gözünü kaybetme tehlikesiyle acil ameliyata alınan çocuğun kulağından alınan kıkırdakla çene ve elmacık kemiği ameliyatı da yapıldığı öğrenildi.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
23.04.2026
saat ikonu 11:24
|
GÜNCELLEME:
23.04.2026
saat ikonu 11:24

Esenyurt’ta gerçekleşen olayda 15 yaşındaki Bünyamin B. isimli çocuk, yaşıtı başka bir çocuğun muştalı saldırısına uğradı. Saldırı nedeniyle yüzü ve vücudunda çok sayıda kırık oluşan çocuk hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı.

HABERİN ÖZETİ

"Bana şaka yapma" dedi, muşta ile darbedildi: 15 yaşındaki çocuk akran zorbalığının kurbanı oldu

Bilgi Okunma süresi 18 saniyeye düşürüldü.
Esenyurt'ta 15 yaşındaki Bünyamin B., arkadaşının muştalı saldırısı sonucu yüzünde ve vücudunda çok sayıda kırıkla hastaneye kaldırıldı ve ameliyata alındı.
Saldırgan çocuğun yaşı Bünyamin B. ile aynıdır.
Bünyamin B.'nin gözünü kaybetme riski bulunmaktadır.
Çocuğun çene ve elmacık kemikleri kırılmıştır.
Tedavisinde kulağından alınan kıkırdak kullanılmıştır.
Saldırı nedeni olarak Bünyamin B.'nin arkadaşına 'Bana şaka yapma' demesi gösterilmiştir.
Bünyamin B.'nin ağabeyi adaletin yerini bulmasını istemektedir.
Bilgi Okunma süresi 18 saniyeye düşürüldü.

GÖZÜNÜ KAYBETME RİSKİ VAR

Gözünü kaybetme riski bulunan Bünyamin B.’nin tedavisi hastanede devam ederken, çene ve elmacık kemiklerinin de kırıldığı, kulağından alınan kıkırdak ile ameliyat edildiği öğrenildi.

"Bana şaka yapma" dedi, muşta ile darbedildi: 15 yaşındaki çocuk akran zorbalığının kurbanı oldu

"BANA ŞAKA YAPMA" DEDİĞİ İÇİN

Bünyamin B.’nin ağabeyi, "Benim kardeşim, arkadaşına ‘Bana şaka yapma’ dediği için muşta ve demir sopayla dövülerek hastanelik edildi. Kardeşim hastanede, o çocuk ise sokaklarda. Adaletin yerini bulmasını istiyorum" dedi.

