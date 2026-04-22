Akran zorbalığı son bulmuyor! Aralarına aldıkları çocuğu feci şekilde darbettiler

Türkiye'de akran zorbalığı son bulmuyor... Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde bir çocuk, henüz bilinmeyen bir nedenle yaşıtları olan bir grup tarafından darbedildi. Çocuğun şiddete uğradığı anlar gruptan kimliği bilinmeyen biri tarafından saniye saniye kayda alındı. Öte yandan sürekli bir şekilde güvenlik kameraları tarafından izlenen parkta bu olaya hiçbir güvenlik görevlisinin müdahale etmediği belirlendi.

