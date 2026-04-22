Gündem
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Gülistan Doku'nun yakın arkadaşının ifadesi ortaya çıktı! Zeinal Abakarov'un kendisine yaptıklarını anlattı: 'Sürekli taciz ediliyorduk'

Gülistan Doku’nun yakın arkadaşı M.T.'nin ifadesi ortaya çıktı. Gülistan'ın intihar edecek biri olmadığını belirten M.T. çalıştıkları kafelerde tacize uğradıklarını da anlattı. M.T., Gülistan'ın sevgilisi Rus vatandaşı Zeinal Abakarov'un sarılmaya çalıştığını ve kendisini bu konuda uyardığını belirtti.

Tunceli’de 5 Ocak 2020'den bu yana kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun kaybına yönelik başlatılan soruşturmada kritik gelişmeler yaşanıyor. Gözaltı ve tutuklamalar peş peşe gelirken, ifadeler de ortaya çıkmaya devam ediyor. Soruşturma kapsamında ifade veren Gülistan Doku’nun yakın arkadaşı M.T. anlattıklarıyla dikkat çekti. Gülistan Doku ile KYK yurdunda yan yana odalarda kaldığını belirten M.T. Doku'nun intihar edecek biri olmadığını belirtti.

HABERİN ÖZETİ

Gülistan Doku'nun yakın arkadaşının ifadesi ortaya çıktı! Zeinal Abakarov'un kendisine yaptıklarını anlattı: 'Sürekli taciz ediliyorduk'

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den beri kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun soruşturmasında, yakın arkadaşı M.T.'nin ifadeleriyle kritik gelişmeler yaşanıyor.
Gülistan Doku'nun yakın arkadaşı M.T., Doku'nun intihar edecek biri olmadığını belirtti.
M.T., Gülistan Doku'nun eski erkek arkadaşı Zeinal Abakarov'un kendisine sarılmaya çalıştığını ve onu birkaç kez uyardığını anlattı.
M.T., çalıştıkları kafede üst düzey müşteriler tarafından taciz edildiklerini ve bu durumdan kaçmak için bulaşıkhane kısmında çalışmaya başladıklarını söyledi.
M.T., Gülistan Doku'nun kaybolmadan bir hafta önce grip olduğunu ve alerji yapacağı endişesiyle ilaç bile içmediğini, bu nedenle intihar etmesinin mümkün olmadığını belirtti.
M.T., Gülistan Doku'nun bilinçli ve aklı başında bir kız olduğunu, haksızlığa gelemeyeceğini ve kadın hakları savunucusu olduğunu ifade etti.
M.T., intihar olması durumunda Gülistan Doku'nun cansız bedeninin bulunacağını, tıpkı 2019'da kaybolan ve bedeni bulunan Evin Tankaş örneğinde olduğu gibi, belirtti.
Gülistan Doku'nun yakın arkadaşının ifadesi ortaya çıktı! Zeinal Abakarov'un kendisine yaptıklarını anlattı: 'Sürekli taciz ediliyorduk'

"GÜLİSTAN'IN SEVGİLİSİ BANA SARILMAYA ÇALIŞTI"

2019 yılında Hanımeli adlı kafede çalıştığını, işleri olduğu zaman yerine Gülistan Doku’nun çalıştığını anlatan M.T., daha sonra Gülistan ile sevgili olan Rus vatandaşı Zeinal Abakarov ile ilgili olarak “Gülistan kafede işe başlamadan önce Zeinal omuzuma elini koyuyordu sarılmaya çalışıyordu. Ben de onu birkaç kez uyardım” dedi.

Gülistan Doku'nun yakın arkadaşının ifadesi ortaya çıktı! Zeinal Abakarov'un kendisine yaptıklarını anlattı: 'Sürekli taciz ediliyorduk'

“BİZİ TACİZ EDERLERDİ, BULAŞIKHANEYE GEÇTİK”

Çalıştıkları kafeye o dönem hep üst düzey müşteriler geldiğini ifade eden M. T., “Yüksek miktarlarda yevmiye bırakırlardı. Biz de o yüzden orada çalışıyorduk ancak gelen üst düzey memurlardan kaba tabirle bize asılanlar olurdu. Bakışlarıyla bizleri taciz ederlerdi. Öyle ki sözle taciz etseler bu kadar rahatsız olmazdım. Hatta benimle birkaç kez iletişim kurmaya çalıştılar. Ben sadece işimi yapıp yanlarından ayrılıyordum” dedi.

Gülistan Doku'nun yakın arkadaşının ifadesi ortaya çıktı! Zeinal Abakarov'un kendisine yaptıklarını anlattı: 'Sürekli taciz ediliyorduk'

Sonrasında tacizlerden kurtulmak için bulaşıkhane kısmında çalışmaya başladıklarını söyleyen tanık, lüks araçlarla zengin ve üst düzey ailelerin çocukları olduğu anlaşılan genç erkeklerin kafeye geldiğini söyledi.

"İNTİHAR ETMESİ MÜMKÜN DEĞİL"

Gülistan Doku’nun kaybolmadan bir hafta önce grip olduğunu da söyleyen M.T., “Ben de ‘ibucold’(grip ilacı) vardı. Kendisine vermek istedim. Onun içerisinde kendisini rahatsız eden, alerji yapan bir madde olduğunu söyleyerek o ilacı içmedi. Kendisine zarar vereceğinden endişe duyduğu için ilaç bile içmeyen bir kızın intihar etmesi de mümkün değildir. Bu nedenle intihar ettiğini düşünmüyorum. Ben Gülistanın hamile olup olmadığını bilmiyorum. Böyle bir şeyden de hiç şüphe duymadım.” dedi.

Gülistan Doku'nun yakın arkadaşının ifadesi ortaya çıktı! Zeinal Abakarov'un kendisine yaptıklarını anlattı: 'Sürekli taciz ediliyorduk'

“BİLİNÇLİ VE AKLI BAŞINDA KIZDI”

“Gülistan’a ne olduğunu bilmiyorum ancak intihar etmediğinden eminim. Neden yok edildiğini de bilmiyorum” diyen M. T. ifadesinde ortadan kaybolmadan önce Gülistan’ın kendisine bir şey anlatmadığını söyledi. M. T. Gülistan kaybolmadan bir iki hafta önce çok zayıfladığını, durgun düşünceli ve renginin sapsarı göründüğünü söyleyen M. T. bu duruma ona sorduğunda, “her seferinde bir şey yok deyip geçiştirdiğini” ifade etti. Gülistan aynı zamanda bir kadın hakları savunucusu olduğunu söyleyen M.T., “Her canlıya merhamet ve sevgi duyan bir insandı. Gülistanı herhangi bir şeye zorladılarsa buna mutlaka karşı çıkacak yapıda bir insandı. Haksızlığa asla gelemezdi. Ben Gülistan’ın intihar ettiğini düşünmüyorum. Hatta aramızda intiharı en düşünmeyecek kişi Gülistan'dı. Gülistan bilinçli ve aklı başında bir kızdı.” diye konuştu.

Gülistan Doku'nun yakın arkadaşının ifadesi ortaya çıktı! Zeinal Abakarov'un kendisine yaptıklarını anlattı: 'Sürekli taciz ediliyorduk'

ÜNİVERSİTEDE SİYAH CAMLI ARABALAR

M.T., o dönemde kampüs içine dışarıdan bazı kişilerin rahatlıkla girip çıktığını, üniversite çevresinde dikkat çekici olaylara tanık olduğunu da anlattı. Siyah camlı bir BMW’de gördüğü kişilerle bazı genç kadınların iletişim kurduğunu ve daha sonra araca bindiklerini söyleyen M.T., “Kızların araç içerisindeki erkekleri daha önce tanıyor gibi bir tavırları yoktu. Çünkü başta onlara söz ile karşılık verdiler bir süre sonra araçlarına binip gittiler.” diye konuştu.

“İNTİHAR OLSAYDI CANSIZ BEDENİ BULUNURDU”

M.T. 2019 yılında Tunceli’de kaybolan başka bir üniversite öğrencisinden de bahsetti. Tanık M.T., 2019 yılında kaybolan Evin Tankaş örneğini de anımsatarak, onun cansız bedenine kısa sürede ulaşıldığını; Gülistan’ın ise uzun süre aranmasına rağmen benzer şekilde bulunamadığını söyledi. M. T., Gülistan intihar etmiş olsaydı bir yıla yakın aranan barajda mutlaka cansız bedenine ulaşılabileceğini ifade etti.

