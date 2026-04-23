En ucuz sıfır kilometre otomobiller belli oldu! İşte marka marka en uygun araçlar listesi

GİRİŞ:
23.04.2026
saat ikonu 11:46
23.04.2026
saat ikonu 11:58
Sıfır otomobil piyasasında fiyatlar oldukça sık güncelleniyor. Orta Doğu’da yaşanan gerginlik küresel çapta etkisini gösterirken, yurt içinde de araç fiyatları yukarı yönlü hareket ediyor. Yılın ikinci çeyreğine gelindiğinde hem artan maliyetler hem de kur hareketliliği sebebiyle en uygun araçlar listesi bir kez daha güncellendi…

Otomobil almak isteyen ancak bütçesini de yormak istemeyenlerin araştırdığı konuların başında en ucuz sıfır kilometre otomobiller listesi yer alıyor. Sağlamlığı, konforu, yakıt tüketimi ve hızı gibi farklı özellikleri ile öne çıkan otomobil markalarının yer aldığı listelerde ise uygun fiyat aranılan kriterlerin ilk sıralarında. Bu kapsamda Nisan ayının son haftasına girilirken, en ucuz sıfır kilometre otomobiller belli oldu. İşte marka marka en uygun araçlar listesi…

Not: En ucuz sıfır kilometre otomobiller listesi en yüksek fiyattan en düşük fiyata doğru hazırlanmıştır.

BMW EN UCUZU 3.222.000 TL

MERCEDES EN UCUZU 3.159.000 TL

MG EN UCUZU 2.540.000 TL

TESLA EN UCUZU 2.474.985 TL

HONDA EN UCUZU 2.380.000 TL

CHERY EN UCUZU 2.310.000 TL

BYD EN UCUZU 2.249.000 TL

TOYOTA EN UCUZU 2.207.000 TL

CUPRA EN UCUZU 2.189.029 TL

VOLKSWAGEN EN UCUZU 2.133.000 TL

FORD EN UCUZU 2.069.700 TL

NISSAN EN UCUZU 1.969.800 TL

PEUGEOT EN UCUZU 1.954.000 TL

TOGG EN UCUZU 1.870.000 TL

SKODA EN UCUZU 1.829.900 TL

RENAULT EN UCUZU 1.695.000 TL

SUZUKI EN UCUZU 1.585.000 TL

FIAT EN UCUZU 1.539.900 TL

OPEL EN UCUZU 1.535.000 TL

CITROEN EN UCUZU 1.488.000 TL

HYUNDAI EN UCUZU 1.442.000 TL

KIA EN UCUZU 1.315.000 TL

DACIA EN UCUZU 1.295.000 TL

