Sıfır otomobil piyasasında fiyatlar oldukça sık güncelleniyor. Orta Doğu’da yaşanan gerginlik küresel çapta etkisini gösterirken, yurt içinde de araç fiyatları yukarı yönlü hareket ediyor. Yılın ikinci çeyreğine gelindiğinde hem artan maliyetler hem de kur hareketliliği sebebiyle en uygun araçlar listesi bir kez daha güncellendi…
Otomobil almak isteyen ancak bütçesini de yormak istemeyenlerin araştırdığı konuların başında en ucuz sıfır kilometre otomobiller listesi yer alıyor. Sağlamlığı, konforu, yakıt tüketimi ve hızı gibi farklı özellikleri ile öne çıkan otomobil markalarının yer aldığı listelerde ise uygun fiyat aranılan kriterlerin ilk sıralarında. Bu kapsamda Nisan ayının son haftasına girilirken, en ucuz sıfır kilometre otomobiller belli oldu. İşte marka marka en uygun araçlar listesi…
Not: En ucuz sıfır kilometre otomobiller listesi en yüksek fiyattan en düşük fiyata doğru hazırlanmıştır.
BMW EN UCUZU 3.222.000 TL
MERCEDES EN UCUZU 3.159.000 TL
MG EN UCUZU 2.540.000 TL
TESLA EN UCUZU 2.474.985 TL
HONDA EN UCUZU 2.380.000 TL
CHERY EN UCUZU 2.310.000 TL
BYD EN UCUZU 2.249.000 TL
TOYOTA EN UCUZU 2.207.000 TL
CUPRA EN UCUZU 2.189.029 TL
VOLKSWAGEN EN UCUZU 2.133.000 TL
FORD EN UCUZU 2.069.700 TL
NISSAN EN UCUZU 1.969.800 TL
PEUGEOT EN UCUZU 1.954.000 TL
TOGG EN UCUZU 1.870.000 TL
SKODA EN UCUZU 1.829.900 TL
RENAULT EN UCUZU 1.695.000 TL
SUZUKI EN UCUZU 1.585.000 TL
FIAT EN UCUZU 1.539.900 TL
OPEL EN UCUZU 1.535.000 TL
CITROEN EN UCUZU 1.488.000 TL
HYUNDAI EN UCUZU 1.442.000 TL
KIA EN UCUZU 1.315.000 TL
DACIA EN UCUZU 1.295.000 TL