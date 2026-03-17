Asen Albayrak kimdir? Asen Albayrak, kaç yaşında, evli mi, aslen nereli?

Süper Lig’in 26. haftasında oynanan Göztepe–Alanyaspor karşılaşması sahadan sonra kadın hakem Asen Albayrak ile gündem oldu. 2-2 sona eren mücadelede verdiği kararlar ve oyuncularla iletişimi, özellikle sosyal medyada geniş yankı buldu. Maçın ardından futbolseverler, Albayrak’ın hayatı ve kariyeri hakkında daha fazla bilgi edinmek için araştırmalara yöneldi.

ASEN ALBAYRAK KİMDİR?

Asen Albayrak, bu karşılaşmada düdük çalarak Süper Lig’de uzun bir aranın ardından orta hakem olarak görev yapan ilk kadın isim oldu.

Daha önce Lale Orta, Süper Lig’de orta hakem olarak görev almış ve son olarak 2004 yılında sahaya çıkmıştı. Bu tarihten sonra kadın hakemler uzun süre bu seviyede görev almamıştı.

Albayrak’ın bu maçta görev alması, Türk futbolu açısından önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

ASEN ALBAYRAK NEDEN GÜNDEM OLDU?

Karşılaşmanın en dikkat çeken anlarından biri, Alanyasporlu Lanis Hagi’nin yerde kaldığı pozisyon oldu.

Albayrak’ın bu pozisyon sonrası oyuncuya devam etmesini işaret eden hareketi, kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Bu an, maçın önüne geçen en çok paylaşılan görüntülerden biri haline geldi.

ASEN ALBAYRAK, KAÇ YAŞINDA?

Türkiye Futbol Federasyonu kayıtlarına göre Asen Albayrak, Ankara bölgesi klasman hakemidir. 1997 doğumlu olan Albayrak, 2026 itibarıyla 28 yaşındadır.

Hakemlik kariyerine alt liglerde başlayan genç hakem, zamanla 1. Lig ve 2. Lig karşılaşmalarında görev alarak tecrübe kazandı. Süper Lig’de orta hakem olarak görev alması ise kariyerinde önemli bir sıçrama oldu.

ASEN ALBAYRAK ASLEN NERELİ?

Aslen Amasya’nın Taşova ilçesinden olan Albayrak’ın, Ankara’da büyüdüğü biliniyor. Hakemlik kariyerini de Ankara bölgesinde sürdüren Albayrak, federasyon kayıtlarında bu bölgeye bağlı olarak yer alıyor.

ASEN ALBAYRAK EVLİ Mİ?

“Asen Albayrak evli mi?” sorusu da en çok merak edilen başlıklar arasında yer aldı. Ancak Albayrak’ın özel yaşamına dair kamuoyuna yansımış net bir bilgi bulunmuyor.

Kariyeriyle ön plana çıkan genç hakem, özel hayatını göz önünde yaşamamayı tercih ediyor.

ULUSLARARASI HEDEFLER VE KARİYER BASAMAKLARI

Asen Albayrak’ın FIFA kokartına sahip olduğu ifade ediliyor. Bu da uluslararası maçlarda görev alma potansiyeline sahip olduğunu gösteriyor.

Lig ve 2. Lig başta olmak üzere birçok profesyonel karşılaşmada görev yapan Albayrak, Süper Lig’de orta hakem olarak sahaya çıkmasıyla birlikte kariyerinde yeni bir eşiği geride bırakmış oldu.

