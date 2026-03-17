Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Biyografi
Avatar
Editor
 Ezgi Sezer

Asen Albayrak kimdir? Asen Albayrak, kaç yaşında, evli mi, aslen nereli?

Süper Lig’in 26. haftasında oynanan Göztepe–Alanyaspor karşılaşması, yalnızca sahadaki skorla değil, maçı yöneten kadın hakem Asen Albayrak ile de gündeme oturdu. Peki Asen Albayrak kimdir? Asen Albayrak, kaç yaşında, evli mi, aslen nereli?

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Asen Albayrak kimdir? Asen Albayrak, kaç yaşında, evli mi, aslen nereli?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
17.03.2026
saat ikonu 13:08
|
’in 26. haftasında oynanan Göztepe–Alanyaspor karşılaşması sahadan sonra kadın hakem Asen Albayrak ile gündem oldu. 2-2 sona eren mücadelede verdiği kararlar ve oyuncularla iletişimi, özellikle sosyal medyada geniş yankı buldu. Maçın ardından futbolseverler, Albayrak’ın hayatı ve kariyeri hakkında daha fazla bilgi edinmek için araştırmalara yöneldi.

ASEN ALBAYRAK KİMDİR?

Asen Albayrak, bu karşılaşmada düdük çalarak Süper Lig’de uzun bir aranın ardından orta hakem olarak görev yapan ilk kadın isim oldu.

Daha önce Lale Orta, Süper Lig’de orta hakem olarak görev almış ve son olarak 2004 yılında sahaya çıkmıştı. Bu tarihten sonra kadın hakemler uzun süre bu seviyede görev almamıştı.

Albayrak’ın bu maçta görev alması, açısından önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

ASEN ALBAYRAK NEDEN GÜNDEM OLDU?

Karşılaşmanın en dikkat çeken anlarından biri, Alanyasporlu Lanis Hagi’nin yerde kaldığı pozisyon oldu.

Albayrak’ın bu pozisyon sonrası oyuncuya devam etmesini işaret eden hareketi, kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Bu an, maçın önüne geçen en çok paylaşılan görüntülerden biri haline geldi.

ASEN ALBAYRAK, KAÇ YAŞINDA?

Türkiye Futbol Federasyonu kayıtlarına göre Asen Albayrak, Ankara bölgesi klasman hakemidir. 1997 doğumlu olan Albayrak, 2026 itibarıyla 28 yaşındadır.

Hakemlik kariyerine alt liglerde başlayan genç hakem, zamanla 1. Lig ve 2. Lig karşılaşmalarında görev alarak tecrübe kazandı. Süper Lig’de orta hakem olarak görev alması ise kariyerinde önemli bir sıçrama oldu.

ASEN ALBAYRAK ASLEN NERELİ?

Aslen Amasya’nın Taşova ilçesinden olan Albayrak’ın, Ankara’da büyüdüğü biliniyor. Hakemlik kariyerini de Ankara bölgesinde sürdüren Albayrak, federasyon kayıtlarında bu bölgeye bağlı olarak yer alıyor.

ASEN ALBAYRAK EVLİ Mİ?

“Asen Albayrak evli mi?” sorusu da en çok merak edilen başlıklar arasında yer aldı. Ancak Albayrak’ın özel yaşamına dair kamuoyuna yansımış net bir bilgi bulunmuyor.

Kariyeriyle ön plana çıkan genç hakem, özel hayatını göz önünde yaşamamayı tercih ediyor.

ULUSLARARASI HEDEFLER VE KARİYER BASAMAKLARI

Asen Albayrak’ın FIFA kokartına sahip olduğu ifade ediliyor. Bu da uluslararası maçlarda görev alma potansiyeline sahip olduğunu gösteriyor.

Lig ve 2. Lig başta olmak üzere birçok profesyonel karşılaşmada görev yapan Albayrak, Süper Lig’de orta hakem olarak sahaya çıkmasıyla birlikte kariyerinde yeni bir eşiği geride bırakmış oldu.

ETİKETLER
#süper lig
#türk futbolu
#Kadın Hakem
#Asen Albayrak
#Göztepe Alanyaspor
#Biyografi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.