Afganistan, Pakistan'ın hastaneye saldırdığını ileri sürdü! Pakistan'dan cevap gecikmedi

Pakistan’dan Afganistan’daki bir hastanenin hedef alındığı yönündeki iddialara resmi cevap geldi. Pakistan Enformasyon Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Afganistan’a yönelik operasyonlarda başkent Kabil ile Nangarhar bölgesinde Taliban ve diğer silahlı gruplara ait askeri noktaların hedef alındığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu hedeflerin “terör altyapısı, teknik ekipman ve mühimmat depoları” olduğu ifade edilirken, bu unsurların Pakistanlı sivillere yönelik saldırılarda kullanıldığı öne sürüldü. Ayrıca operasyonların, herhangi bir sivil kayba yol açmamak amacıyla son derece hassas bir şekilde planlandığı vurgulandı.

Pakistan tarafı, Afgan hükümetinin hastane saldırısı iddialarının gerçeği yansıtmadığını savunarak, bu açıklamaların Pakistan karşıtı algıyı güçlendirmeyi ve Taliban yönetiminin sınır ötesi terör faaliyetlerine verdiği desteği gizlemeyi amaçladığını ileri sürdü.

Pakistan Başbakanlık Sözcüsü Mosharraf Zaidi de söz konusu iddiaları “asılsız” olarak nitelendirerek, Kabil’de herhangi bir hastanenin hedef alınmadığını dile getirdi.

NELER YAŞANMIŞTI?

Afganistan Hükümeti Sözcü Yardımcısı Hamdullah Fıtrat gece saatlerinde yaptığı açıklamada, "Pakistan askeri rejimi, saat 21.00 civarında 2 bin yataklı Omid Uyuşturucu Bağımlıları Tedavi Hastanesi'ni bombaladı. Şu ana kadar 400 kişi hayatını kaybetti, 250'ye yakın kişi de yaralandı. Kurtarma ekipleri şu anda olay yerinde yangını kontrol altına almak ve diğer cesetleri çıkarmak için çalışıyor" ifadelerini kullanmıştı.

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ GERİLİM

Pakistan, Afganistan'daki Taliban hükümetini, Pakistan Talibanı'na, yasa dışı ayrılıkçı gruplara ve Pakistan güvenlik güçleri ile sivilleri sık sık hedef alan silahlı gruplara "güvenli sığınak" sağlamakla suçluyor. Kabil yönetimi ise bu iddiaları reddediyor.

Birleşmiş Milletler Afganistan Yardım Misyonu'na (UNAMA) göre iki ülke arasında 26 Şubat'tan bu yana devam eden çatışmalar sonucu Afganistan'da en az 75 kişi öldü, 193 kişi yaralandı. Son çatışma, iki tarafın Ekim ayında ateşkes konusunda anlaşmasına rağmen patlak verdi.