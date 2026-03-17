Dünya Orta Doğu'da yaşanan savaşa kilitlenmişken, İran'ın komşuları Pakistan ile Afganistan arasındaki çatışmalar da şiddetlendi. Pakistan, Afganistan'ın başkenti Kabil ve Nangarhar'a hava saldırıları düzenledi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Pakistan Afganistan'da hastaneyi vurdu: En az 400 ölü Pakistan, Afganistan'ın Kabil ve Nangarhar bölgelerine yönelik hava saldırıları düzenlerken, Afganistan madde bağımlılarının tedavi edildiği bir merkezin vurulduğunu iddia etti, Pakistan ise askeri tesisleri hedef aldığını belirtti. Afganistan yönetimi, Kabil'de madde bağımlılarının tedavi edildiği bir merkezin vurulduğunu ve en az 400 kişinin hayatını kaybettiğini, 150 kişinin yaralandığını bildirdi. Pakistan Enformasyon Bakanlığı, hastanenin hedef alındığı iddialarını reddederek, 16 Mart gecesi Kabil ve Nangarhar'da askeri tesisleri ve terörü destekleyen altyapıyı hedef aldıklarını açıkladı. Pakistanlı güvenlik kaynakları, saldırılarda Kabil'de mühimmat deposu ve teknik destek altyapısının, Nangarhar'da ise askeri tesislerin ve bunlara bağlı lojistik, mühimmat ile teknik altyapının imha edildiğini belirtti. Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, saldırıyı kınayarak bunun kabul görmüş ilkelere aykırı ve insanlığa karşı işlenmiş bir suç olduğunu ifade etti. Pakistan, Mücahid'in açıklamalarının gerçekleri yansıtmadığını savunarak, operasyonların sınır ötesi terörizme sağlanan yasa dışı desteği örtbas etme amacı taşıdığını iddia etti. Pakistan, 22 Şubat'ta Afganistan ile sınır hattında 7 noktayı hedef almış ve Afganistan'ın karşılık vermesiyle sıcak çatışmalar yaşanmıştı.

YÜZLERCE ÖLÜ VE YARALI VAR

Afganistan yönetimi, Kabil'de madde bağımlılarının tedavi edildiği bir merkezin vurulduğunu açıkladı. Saldırı sonucu hastanede bulunan en az 400 kişinin hayatını kaybettiği, 150 kişinin de yaralandığı bildirildi.

PAKİSTAN: ASKERİ TESİSLERİ VURDUK

Pakistan Enformasyon Bakanlığı ise hastanenin hedef alındığı iddialarını reddetti. Bakanlığın açıklamasında, Pakistan'ın 16 Mart gecesi Kabil ve Nangarhar'da "askeri tesisleri ve terörü destekleyen altyapıyı hedef aldığı" belirtildi.

Dawn'a konuşan Pakistanlı güvenlik kaynakları da Afganistan'a yönelik 16 Mart gecesi düzenlenen saldırılarda Kabil'de iki bölgede mühimmat deposu ve teknik destek altyapısının imha edildiğini söyledi.

Güvenlik kaynakları, Nangarhar'da da Pakistan güçlerinin dört bölgede askeri tesisleri hedef aldığını, bu tesislerin yanındaki lojistik, mühimmat ve teknik altyapının da imha edildiğini belirtti.

AFGANİSTAN'DAN SERT TEPKİ

Öte yandan Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından, "Pakistan'ın bir kez daha Afganistan'ın hava sahasını ihlal ettiği ve Kabil'de madde bağımlılarının tedavi edildiği bir merkezi hedef aldığı" paylaşımında bulundu.

Mücahid, saldırıda hastalardan ölen ve yaralananlar olduğunu belirterek, saldırıyı şiddetle kınadıklarını, bunun "tüm kabul görmüş ilkelere aykırı" ve "insanlığa karşı işlenmiş bir suç" olduğunu ifade etti.

HASTANE İDDİALARINA YALANLAMA

Pakistan Enformasyon Bakanlığının açıklamasında ise Mücahid'in paylaşımının "gerçekleri yansıtmadığı" vurgulandı.

Pakistan'ın, Kabil ve Nangarhar'daki operasyonlarının, "madde bağımlılarının tedavi edildiği merkezin hedef alındığı şeklinde yansıtılmasının sınır ötesi terörizme sağlanan yasa dışı desteği örtbas ve kamuoyunu kışkırtma amacı taşıdığı" savunuldu.

Pakistan, 22 Şubat'ta, son dönemde ülkede PakistanTalibanı (TTP) tarafından düzenlendiğini açıkladığı bombalı saldırılara cevaben, Afganistan ile sınır hattında "terör kampı" olarak nitelediği 7 noktayı hedef almıştı. Afganistan'ın da karşılık vermesiyle sıcak çatışmalar yaşanmıştı.