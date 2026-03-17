Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

Pakistan Afganistan'da hastaneyi vurdu: En az 400 ölü

Pakistan ordusu Afganistan'a bir kez daha hava saldırısı düzenlendi. Taliban Sözcüsü, saldırıda madde bağımlılarının tedavi edildiği rehabilitasyon merkezinin vurulduğunu açıkladı. Olayda en az 400 kişinin öldüğü, 150 kişinin de yaralandığı belirtildi. Pakistan ise hastane iddialarını yalanlayarak, askeri tesislerin hedef alındığını savundu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
17.03.2026
saat ikonu 05:18
|
GÜNCELLEME:
17.03.2026
saat ikonu 05:41

Dünya Orta Doğu'da yaşanan savaşa kilitlenmişken, İran'ın komşuları Pakistan ile Afganistan arasındaki çatışmalar da şiddetlendi. Pakistan, Afganistan'ın başkenti Kabil ve Nangarhar'a hava saldırıları düzenledi.

HABERİN ÖZETİ

Pakistan Afganistan'da hastaneyi vurdu: En az 400 ölü

Bilgi Okunma süresi 46 saniyeye düşürüldü.
YÜZLERCE ÖLÜ VE YARALI VAR

Afganistan yönetimi, Kabil'de madde bağımlılarının tedavi edildiği bir merkezin vurulduğunu açıkladı. Saldırı sonucu hastanede bulunan en az 400 kişinin hayatını kaybettiği, 150 kişinin de yaralandığı bildirildi.

PAKİSTAN: ASKERİ TESİSLERİ VURDUK

Pakistan Enformasyon Bakanlığı ise hastanenin hedef alındığı iddialarını reddetti. Bakanlığın açıklamasında, Pakistan'ın 16 Mart gecesi Kabil ve Nangarhar'da "askeri tesisleri ve terörü destekleyen altyapıyı hedef aldığı" belirtildi.

Dawn'a konuşan Pakistanlı güvenlik kaynakları da Afganistan'a yönelik 16 Mart gecesi düzenlenen saldırılarda Kabil'de iki bölgede mühimmat deposu ve teknik destek altyapısının imha edildiğini söyledi.

Güvenlik kaynakları, Nangarhar'da da Pakistan güçlerinin dört bölgede askeri tesisleri hedef aldığını, bu tesislerin yanındaki lojistik, mühimmat ve teknik altyapının da imha edildiğini belirtti.

AFGANİSTAN'DAN SERT TEPKİ

Öte yandan Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından, "Pakistan'ın bir kez daha Afganistan'ın hava sahasını ihlal ettiği ve Kabil'de madde bağımlılarının tedavi edildiği bir merkezi hedef aldığı" paylaşımında bulundu.

Mücahid, saldırıda hastalardan ölen ve yaralananlar olduğunu belirterek, saldırıyı şiddetle kınadıklarını, bunun "tüm kabul görmüş ilkelere aykırı" ve "insanlığa karşı işlenmiş bir suç" olduğunu ifade etti.

HASTANE İDDİALARINA YALANLAMA

Pakistan Enformasyon Bakanlığının açıklamasında ise Mücahid'in paylaşımının "gerçekleri yansıtmadığı" vurgulandı.

Pakistan'ın, Kabil ve Nangarhar'daki operasyonlarının, "madde bağımlılarının tedavi edildiği merkezin hedef alındığı şeklinde yansıtılmasının sınır ötesi terörizme sağlanan yasa dışı desteği örtbas ve kamuoyunu kışkırtma amacı taşıdığı" savunuldu.

Pakistan, 22 Şubat'ta, son dönemde ülkede PakistanTalibanı (TTP) tarafından düzenlendiğini açıkladığı bombalı saldırılara cevaben, Afganistan ile sınır hattında "terör kampı" olarak nitelediği 7 noktayı hedef almıştı. Afganistan'ın da karşılık vermesiyle sıcak çatışmalar yaşanmıştı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
ABD-İran savaşı sürerken Pakistan'da yeni gerilim! JF-17 thunder savaş uçağı müdahale etti
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Donald Trump, İran savaşının biteceği tarihi açıkladı
ETİKETLER
#terörle mücadele
#Pakistan Afganistan Çatışması
#Kabil Saldırısı
#Nangarhar Hava Saldırısı
#Taliban Tepkisi
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.