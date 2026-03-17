Pakistan Afganistan'da hastaneyi vurdu: En az 400 ölü

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Dünya Orta Doğu'da yaşanan savaşa kilitlenmişken, İran'ın komşuları Pakistan ile Afganistan arasındaki çatışmalar da şiddetlendi. Pakistan, Afganistan'ın başkenti Kabil ve Nangarhar'a hava saldırıları düzenledi.
Afganistan yönetimi, Kabil'de madde bağımlılarının tedavi edildiği bir merkezin vurulduğunu açıkladı. Saldırı sonucu hastanede bulunan en az 400 kişinin hayatını kaybettiği, 150 kişinin de yaralandığı bildirildi.
Pakistan Enformasyon Bakanlığı ise hastanenin hedef alındığı iddialarını reddetti. Bakanlığın açıklamasında, Pakistan'ın 16 Mart gecesi Kabil ve Nangarhar'da "askeri tesisleri ve terörü destekleyen altyapıyı hedef aldığı" belirtildi.
Dawn'a konuşan Pakistanlı güvenlik kaynakları da Afganistan'a yönelik 16 Mart gecesi düzenlenen saldırılarda Kabil'de iki bölgede mühimmat deposu ve teknik destek altyapısının imha edildiğini söyledi.
Güvenlik kaynakları, Nangarhar'da da Pakistan güçlerinin dört bölgede askeri tesisleri hedef aldığını, bu tesislerin yanındaki lojistik, mühimmat ve teknik altyapının da imha edildiğini belirtti.
Öte yandan Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından, "Pakistan'ın bir kez daha Afganistan'ın hava sahasını ihlal ettiği ve Kabil'de madde bağımlılarının tedavi edildiği bir merkezi hedef aldığı" paylaşımında bulundu.
Mücahid, saldırıda hastalardan ölen ve yaralananlar olduğunu belirterek, saldırıyı şiddetle kınadıklarını, bunun "tüm kabul görmüş ilkelere aykırı" ve "insanlığa karşı işlenmiş bir suç" olduğunu ifade etti.
Pakistan Enformasyon Bakanlığının açıklamasında ise Mücahid'in paylaşımının "gerçekleri yansıtmadığı" vurgulandı.
Pakistan'ın, Kabil ve Nangarhar'daki operasyonlarının, "madde bağımlılarının tedavi edildiği merkezin hedef alındığı şeklinde yansıtılmasının sınır ötesi terörizme sağlanan yasa dışı desteği örtbas ve kamuoyunu kışkırtma amacı taşıdığı" savunuldu.
Pakistan, 22 Şubat'ta, son dönemde ülkede PakistanTalibanı (TTP) tarafından düzenlendiğini açıkladığı bombalı saldırılara cevaben, Afganistan ile sınır hattında "terör kampı" olarak nitelediği 7 noktayı hedef almıştı. Afganistan'ın da karşılık vermesiyle sıcak çatışmalar yaşanmıştı.