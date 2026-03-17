ABD Başkanı Donald Trump, Başkan Yardımcısı JD Vance ile birlikte Oval Ofis'te düzenlenen bir başkanlık kararnamesi imza töreninde İran'la ilgili çatışmalarda gelinen son noktaya dair açıklama yaptı.

Donald Trump, İran savaşının biteceği tarihi açıkladı

HABERİN ÖZETİ Donald Trump, İran savaşının biteceği tarihi açıkladı ABD Başkanı Donald Trump, İran ile ilgili yaptığı açıklamada, enerji krizi yaşayan ülkeleri Hürmüz Boğazı'nı açık tutmak için ABD'ye askeri yardımda bulunmaya çağırdı ve İran ile olan çatışmanın yakında sona ereceğini belirtti. Trump, enerji ihtiyaçlarının büyük kısmını Hürmüz Boğazı'ndan karşılayan Çin, Japonya ve Güney Kore gibi ülkelere, boğazın açık kalmasını sağlamak için adım atmaları çağrısında bulundu. ABD'nin İran'a ait onlarca mayın gemisini vurduğunu ancak boğazdaki mayın durumu hakkında bilgi sahibi olmadıklarını belirtti. İran ile olan savaşın bir haftada bitmeyeceğini ancak yakında sona ereceğini ve bunun dünya için daha güvenli bir yer yaratacağını ifade etti. İran'ın nükleer silah elde etmesi durumunda İsrail'i ve ardından tüm Orta Doğu'yu vuracağını savundu. İran'ın Körfez ülkelerine saldırı düzenlemesinin sürpriz olduğunu ve hiçbir uzmanın bunu tahmin edemediğini itiraf etti. Bazı kişilerin İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney'in ölmüş veya ağır yaralanmış olabileceği yönündeki iddialarına değindi.

ENERKİ KRİZİNDEN ETKİLENEN ÜLKELERE 'HÜRMÜZ' ÇAĞRISI

Dünya genelinde enerji tedarik zincirini bozan Hürmüz Boğazı krizi konusunda ilgili ülkelere seslenen Trump, bu ülkelerin askeri olarak ABD'ye yardım etmesi çağrısında bulundu.

Özellikle enerji ihtiyaçlarının büyük bölümünü bu boğaz üzerinden karşılayan ülkelere seslenen ABD Başkanı, boğazın açık kalmasını sağlamak için bu ülkelerin adım atması gerektiğini vurguladı.

"ÇİN BİZE HEM TEŞEKKÜR HEM YARDIM ETMELİ"

Trump, Çin, Japonya ve Güney Kore gibi ülkelerin enerji ihtiyaçlarının büyük kısmını buradan karşıladığını anlatarak, "Onların bize sadece teşekkür değil aynı zamanda yardım da etmesi gerekir. Beni şaşırtan şey buna istekli olmamaları. Ancak bize destek veren bazı ülkeler var, yakında onların isimleri açıklayacağım" değerlendirmesini yaptı.

ABD'nin İran'a ait onlarca mayın gemisini vurduğunu, yine de boğazda halen mayın olup olmadığını bilmediklerini kaydeden Trump, "Henüz boğaza mayın yerleştirilip yerleştirilmediğini bilmiyoruz ancak olma ihtimali bile milyar dolarlık gemilere sahip insanları korkutuyor." dedi.

"SAVAŞ YAKINDA BİTECEK"

"İran'la savaş bir haftada biter mi?" sorusunu cevaplayan Trump, "Sanmıyorum ama yakında bitecek. O zaman dünya daha güvenli bir yer olacak. Yakında bu iş bitecek." ifadelerini kullandı.

İran'a karşı başlatılan operasyonla doğru bir iş yaptıklarını savunan ABD Başkanı, "Aksi durumda bu süreç 3. Dünya Savaşı’na dönüşecek bir nükleer savaşa dönüşebilirdi." yorumunu yaptı.

İran'ın nükleer silah elde ettiği an ilk önce İsrail'i sonra da tüm Orta Doğu'yu vuracağını savunan Trump, "Orta Doğu'yu ele geçirmek istedikleri için savaşa girmesi beklenmeyen ülkelere bile binlerce füze fırlatıyorlar." dedi.

"KÖRFEZ ÜLKELERİNE SALDIRIYI BEKLEMİYORDUK"

İran’ın misilleme olarak Körfez ülkelerini vurması konusunda "şaşkınlık" yaşadıklarını itiraf eden Trump, "Hiçbir uzman bunun olacağını tahmin edemezdi. Mesele, bunu bilmemiz gerekip gerekmediği. Bilsek bile, yine de yapmamız gerekeni yapmak zorundaydık." şeklinde konuştu.

İran’la olan süreci "büyük bir satranç oyununa" benzeten ABD Başkanı, İran'ın bu süreçte zeki hamleler yaptığını ve kendisinin de bunları gördüğünü belirtti.

MÜCTEBA HAMANEY ÖLDÜ MÜ?

Öte yandan Trump, bazı kişilerin İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney’in ölmüş olabileceğini söylediğini, bazılarının ise Hamaney'in ağır yaralandığını söylediklerini aktardı.

"Orada kiminle konuşacağımızı bilmiyoruz çünkü liderlerinin çoğu öldü." ifadesini kullanan Trump, bu açıklamasından kısa süre sonra ise ABD olarak İranlı yetkililerle görüşmelere devam ettiklerini dile getirdi.