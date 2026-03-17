Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

Donald Trump, İran savaşının biteceği tarihi açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, İran savaşının biteceği tarihe ilişkin açıklamalarda bulundu. Trump, savaşın bir hafta içinde sonlanmasının zor gözüktüğünü ancak yakında bu işin biteceğini söyledi. İran'ın misilleme olarak Körfez ülkelerine saldırmasına şaşırdığını belirten Trump, Tahran yönetiminin zekice hamleler yaptığını dile getirdi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Donald Trump, İran savaşının biteceği tarihi açıkladı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
17.03.2026
saat ikonu 00:59
|
GÜNCELLEME:
17.03.2026
saat ikonu 01:23

ABD Başkanı Donald Trump, Başkan Yardımcısı JD Vance ile birlikte Oval Ofis'te düzenlenen bir başkanlık kararnamesi imza töreninde İran'la ilgili çatışmalarda gelinen son noktaya dair açıklama yaptı.

Donald Trump, İran savaşının biteceği tarihi açıkladı

0:00 167
HABERİN ÖZETİ

Donald Trump, İran savaşının biteceği tarihi açıkladı

Bilgi Okunma süresi 41 saniyeye düşürüldü.
ABD Başkanı Donald Trump, İran ile ilgili yaptığı açıklamada, enerji krizi yaşayan ülkeleri Hürmüz Boğazı'nı açık tutmak için ABD'ye askeri yardımda bulunmaya çağırdı ve İran ile olan çatışmanın yakında sona ereceğini belirtti.
Trump, enerji ihtiyaçlarının büyük kısmını Hürmüz Boğazı'ndan karşılayan Çin, Japonya ve Güney Kore gibi ülkelere, boğazın açık kalmasını sağlamak için adım atmaları çağrısında bulundu.
ABD'nin İran'a ait onlarca mayın gemisini vurduğunu ancak boğazdaki mayın durumu hakkında bilgi sahibi olmadıklarını belirtti.
İran ile olan savaşın bir haftada bitmeyeceğini ancak yakında sona ereceğini ve bunun dünya için daha güvenli bir yer yaratacağını ifade etti.
İran'ın nükleer silah elde etmesi durumunda İsrail'i ve ardından tüm Orta Doğu'yu vuracağını savundu.
İran'ın Körfez ülkelerine saldırı düzenlemesinin sürpriz olduğunu ve hiçbir uzmanın bunu tahmin edemediğini itiraf etti.
Bazı kişilerin İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney'in ölmüş veya ağır yaralanmış olabileceği yönündeki iddialarına değindi.
ENERKİ KRİZİNDEN ETKİLENEN ÜLKELERE 'HÜRMÜZ' ÇAĞRISI

Dünya genelinde enerji tedarik zincirini bozan Hürmüz Boğazı krizi konusunda ilgili ülkelere seslenen Trump, bu ülkelerin askeri olarak ABD'ye yardım etmesi çağrısında bulundu.

Özellikle enerji ihtiyaçlarının büyük bölümünü bu boğaz üzerinden karşılayan ülkelere seslenen ABD Başkanı, boğazın açık kalmasını sağlamak için bu ülkelerin adım atması gerektiğini vurguladı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Trump'tan Hürmüz Boğazı tepkisi: 'Kağıttan kaplanlar'

"ÇİN BİZE HEM TEŞEKKÜR HEM YARDIM ETMELİ"

Trump, Çin, Japonya ve Güney Kore gibi ülkelerin enerji ihtiyaçlarının büyük kısmını buradan karşıladığını anlatarak, "Onların bize sadece teşekkür değil aynı zamanda yardım da etmesi gerekir. Beni şaşırtan şey buna istekli olmamaları. Ancak bize destek veren bazı ülkeler var, yakında onların isimleri açıklayacağım" değerlendirmesini yaptı.

ABD'nin İran'a ait onlarca mayın gemisini vurduğunu, yine de boğazda halen mayın olup olmadığını bilmediklerini kaydeden Trump, "Henüz boğaza mayın yerleştirilip yerleştirilmediğini bilmiyoruz ancak olma ihtimali bile milyar dolarlık gemilere sahip insanları korkutuyor." dedi.

Donald Trump, İran savaşının biteceği tarihi açıkladı

"SAVAŞ YAKINDA BİTECEK"

"İran'la savaş bir haftada biter mi?" sorusunu cevaplayan Trump, "Sanmıyorum ama yakında bitecek. O zaman dünya daha güvenli bir yer olacak. Yakında bu iş bitecek." ifadelerini kullandı.

İran'a karşı başlatılan operasyonla doğru bir iş yaptıklarını savunan ABD Başkanı, "Aksi durumda bu süreç 3. Dünya Savaşı’na dönüşecek bir nükleer savaşa dönüşebilirdi." yorumunu yaptı.

İran'ın nükleer silah elde ettiği an ilk önce İsrail'i sonra da tüm Orta Doğu'yu vuracağını savunan Trump, "Orta Doğu'yu ele geçirmek istedikleri için savaşa girmesi beklenmeyen ülkelere bile binlerce füze fırlatıyorlar." dedi.

Donald Trump, İran savaşının biteceği tarihi açıkladı

"KÖRFEZ ÜLKELERİNE SALDIRIYI BEKLEMİYORDUK"

İran’ın misilleme olarak Körfez ülkelerini vurması konusunda "şaşkınlık" yaşadıklarını itiraf eden Trump, "Hiçbir uzman bunun olacağını tahmin edemezdi. Mesele, bunu bilmemiz gerekip gerekmediği. Bilsek bile, yine de yapmamız gerekeni yapmak zorundaydık." şeklinde konuştu.

İran’la olan süreci "büyük bir satranç oyununa" benzeten ABD Başkanı, İran'ın bu süreçte zeki hamleler yaptığını ve kendisinin de bunları gördüğünü belirtti.

Donald Trump, İran savaşının biteceği tarihi açıkladı

MÜCTEBA HAMANEY ÖLDÜ MÜ?

Öte yandan Trump, bazı kişilerin İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney’in ölmüş olabileceğini söylediğini, bazılarının ise Hamaney'in ağır yaralandığını söylediklerini aktardı.

"Orada kiminle konuşacağımızı bilmiyoruz çünkü liderlerinin çoğu öldü." ifadesini kullanan Trump, bu açıklamasından kısa süre sonra ise ABD olarak İranlı yetkililerle görüşmelere devam ettiklerini dile getirdi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
ABD-İsrail-İran savaşında son durum: Trump Hürmüz Boğazı için çözüm arıyor, Lübnan saldırı altında
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Savaşın gölgesinde sürpriz diplomasi: Bakan Arakçi'nin Trump'ın temsilcisiyle doğrudan iletişim kurduğu iddia edildi!
ETİKETLER
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.