İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin, ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile doğrudan iletişim halinde olduğu ve savaşı sona erdirmeye odaklanan mesajlar gönderdiği iddia edildi.

Dinle

Savaşın gölgesinde sürpriz diplomasi: Bakan Arakçi'nin Trump'ın temsilcisiyle doğrudan iletişim kurduğu iddia edildi!

DOĞRUDAN İLETİŞİM KANALI KURULDU

Amerikan Axios haber platformunun ismini vermek istemeyen bir ABD'li yetkiliye ve konu hakkında bilgi sahibi bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, Witkoff ve Erakçi arasında doğrudan iletişim kanalı kuruldu.

ABD'li yetkili ve kaynak, bu kanal aracılığıyla Arakçi'nin Witkoff'a, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan ve karşılıklı saldırılarla devam eden savaşı sona erdirmeye yönelik mesajlar attığını öne sürdü.

İletişim kurmaya çalışan tarafın Arakçi olduğunu ileri süren ABD'li yetkili, ancak ABD'nin İran ile "konuşmadığını" ileri sürdü.

TAZMİNAT KRİZİ VE PETROL GELİRLERİ

Haberde, ABD’li yetkilinin ve konu hakkında bilgi sahibi kaynağın, kaç mesaj alışverişi yapıldığı ya da bu mesajların içeriğine ilişkin ayrıntılı bilgi vermediği aktarıldı.

Haberde, başka bir ABD'li yetkilinin İran'ın barış anlaşmasının parçası olarak "tazminat" talebini reddettiğini aktardığı öne sürüldü. Aynı yetkilinin Trump'ın İran'ın dünyanın geri kalanıyla bütünleşmesine ve petrolünden gelir elde etmesine izin verecek bir anlaşmaya açık olduğunu söylediği iddia edildi.

İRAN'DAN İDDİALARA YALANLAMA

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, batı medyasında yer alan, son günlerde Tahran yönetiminin ABD'yle doğrudan temas halinde olduğu yönündeki iddialara tepki gösterdi.

ABD Başkanı Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'la son iletişimin ABD-İsrail saldırılarından önce gerçekleştiğini belirten Erakçi, "Bunun aksine ortaya atılan her türlü iddia, yalnızca petrol tüccarlarını ve kamuoyunu yanıltmaya yöneliktir." ifadelerini kullandı.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.