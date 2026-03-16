Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

Savaşın gölgesinde sürpriz diplomasi: Bakan Arakçi’nin Trump’ın temsilcisiyle doğrudan iletişim kurduğu iddia edildi!

Orta Doğu’da binlerce can kaybına yol açan ABD-İsrail-İran savaşında tansiyonu düşürebilecek bir iddia ortaya atıldı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi’nin, Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff’a doğrudan mesajlar göndererek savaşı sona erdirme yollarını aradığı öne sürüldü. ABD kanadı "konuşmuyoruz" dese de, Trump’ın İran’ın petrol gelirlerine izin verecek geniş kapsamlı bir anlaşmaya açık olduğu konuşuluyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
16.03.2026
saat ikonu 23:53
|
GÜNCELLEME:
17.03.2026
saat ikonu 01:18

Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin, Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi ile doğrudan iletişim halinde olduğu ve savaşı sona erdirmeye odaklanan mesajlar gönderdiği iddia edildi.

0:00 116

DOĞRUDAN İLETİŞİM KANALI KURULDU

Amerikan Axios haber platformunun ismini vermek istemeyen bir ABD'li yetkiliye ve konu hakkında bilgi sahibi bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, Witkoff ve Erakçi arasında doğrudan iletişim kanalı kuruldu.

ABD'li yetkili ve kaynak, bu kanal aracılığıyla Arakçi'nin Witkoff'a, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan ve karşılıklı saldırılarla devam eden savaşı sona erdirmeye yönelik mesajlar attığını öne sürdü.

İletişim kurmaya çalışan tarafın Arakçi olduğunu ileri süren ABD'li yetkili, ancak ABD'nin İran ile "konuşmadığını" ileri sürdü.

TAZMİNAT KRİZİ VE PETROL GELİRLERİ

Haberde, ABD’li yetkilinin ve konu hakkında bilgi sahibi kaynağın, kaç mesaj alışverişi yapıldığı ya da bu mesajların içeriğine ilişkin ayrıntılı bilgi vermediği aktarıldı.

Haberde, başka bir ABD'li yetkilinin İran'ın barış anlaşmasının parçası olarak "" talebini reddettiğini aktardığı öne sürüldü. Aynı yetkilinin Trump'ın İran'ın dünyanın geri kalanıyla bütünleşmesine ve petrolünden gelir elde etmesine izin verecek bir anlaşmaya açık olduğunu söylediği iddia edildi.

İRAN'DAN İDDİALARA YALANLAMA

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, batı medyasında yer alan, son günlerde Tahran yönetiminin ABD'yle doğrudan temas halinde olduğu yönündeki iddialara tepki gösterdi.

ABD Başkanı Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'la son iletişimin ABD-İsrail saldırılarından önce gerçekleştiğini belirten Erakçi, "Bunun aksine ortaya atılan her türlü iddia, yalnızca petrol tüccarlarını ve kamuoyunu yanıltmaya yöneliktir." ifadelerini kullandı.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.