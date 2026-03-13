İran Dışişleri Bakanı Arakçi'den dikkat çeken Türkiye mesajı: 'Türk milletinin desteği moral oldu'

ARAKÇİ'DEN TÜRKİYE'YE ÖZEL TEŞEKKÜR

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, sosyal medya hesabından Türkçe yayımladığı mesajda Türkiye’ye teşekkür etti. Arakçi paylaşımında, "Ramazan’ın bu mübarek günlerinde kardeş Türk milletinin ve dost Türkiye Cumhuriyeti’nin İran halkı için ettiği dualar ve gösterdiği dayanışma bizler için büyük bir güç ve moral kaynağıdır" dedi.

İran’ın egemenliğini ve halkının güvenliğini kararlılıkla savunmaya devam edeceğini belirten Arakçi, "Adaletin ve barışın galip geleceğine inanıyoruz. Dualarınız ve desteğiniz için içtenlikle teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.