Emeklileri yakından ilgilendiren kanun teklifi Şubat ayının sonunda Meclis’e sunuldu. Milyonlarca emekliyi heyecanlandıran gelişmenin ardından Emekliye ÖTV’siz araç şartları, kimlerin yararlanacağı merak konusu oldu. Kanun teklifi sadece Bağ-Kur (4B) emeklilerini kapsıyor. Teklifin kabul edilmesi durumunda ticari kar amacı güdülmemesi için indirimle alınan otomobilin 5 (beş) yıl satışına veya devredilmesine izin verilmeyecek. Özel Tüketim Vergisi Kanununda Değişiklik yapılmasına yönelik kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’na gelirken emekliler ise son gelişmeleri yakından takip ediyor. Özellikle ÖTV’siz araç fiyatları yakından takip edilirken kanun teklifinin geçmesi için önce Meclis’te onaylanması gerekiyor. Peki Emekliye ÖTV’siz araç kabul edildi mi, şartları neler? İşte, Emekliye ÖTV’siz araç teklifinde son durum…

Özetle

HABERİN ÖZETİ Emekliye ÖTV’siz araç çıktı mı, ne zaman yasalaşacak? Emekli ÖTV’siz araç şartları neler, hangi araçlar alınabilecek? Emeklilere yönelik ÖTV'siz araç alımını öngören kanun teklifi Şubat sonunda Meclis'e sunuldu ancak henüz görüşülmedi ve yürürlüğe girmedi. Kanun teklifi, sadece Bağ-Kur (4B) emeklilerini kapsamaktadır. Teklif henüz Meclis'te görüşülmedi ve yasalaşmadı. ÖTV indiriminden yararlanılarak alınan araçlar, 5 yıl boyunca satılamaz veya devredilemez. Hak sahipleri, emeklilik tarihinden itibaren beş yıl içinde bir defaya mahsus olarak bu istisnadan yararlanabilecektir. Teklif, 28 Şubat tarihinde TBMM'ye sunulmuştur.

EMEKLİYE ÖTV’SİZ ARAÇ MECLİS’TEN GEÇTİ Mİ?

Emeklilere yönelik Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nda Değişiklik Yapılması Kanun Teklifi, 28 Şubat tarihinde TBMM’ye geldi. CHP Tokat milletvekili Kadim Durmaz tarafından Meclis’e getirilen kanun teklifi henüz görüşülmedi.

Emekliye ÖTV’siz araç kanun teklifinde yaşlılık aylığı bağlanan esnaf ve sanatkarlarla emeklilik tarihinden itibaren beş yıl içinde bir defaya mahsus olarak özel tüketim vergisi istisnası tanınması ve bu istisnadan yararlanacak kişilerin taşıtlarının beş yıl süreyle devredilmemesi yer aldı.

ÖTV’siz araç teklifi komisyonda görüşüldükten sonra milletvekillerinin oylamasına sunulacak. Teklifin geçmesi durumunda TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülecek ve yasalaşmasına veya komisyonda kalmasına karar verilecek. Henüz resmi olarak emekliye ÖTV indirimine ilişkin yasal bir adım atılmadı.

EMEKLİLERE ÖTV İNDİRİMİNDEN KİMLER YARARLANACAK?

Kanun teklifinin kabul edilmesi durumunda tüm emekliler, ÖTV indiriminden yararlanmayacak. Kanun teklifi sadece 4B Bağ-Kur emeklilerini kapsıyor. 5510 sayılı Kanuna göre 4/1-b kapsamında yaşlılık aylığı bağlanmış olma şartı, emeklilik tarihinden itibaren beş yıllık başvuru penceresi ve tek seferlik hak niteliğiyle hedefli ve ölçülü bir sosyal destek mekanizması olarak kurgulanmıştır.

ÖTV’SİZ ARAÇ FİYATLARI LİSTESİ 2026

Özel Tüketim Vergisi olarak da bilinen ÖTV, araçların motor silindir hacmine göre farklılık gösteriyor. Otomobil alınırken ÖTV’nin yanı sıra KDV (Katma Değer Vergisi) alınıyor. Emeklilere yönelik sunulan kanun teklifi ise sadece ÖTV indirimini kapsıyor. Bu durumda kanun teklifinin kabul edilmesi durumunda emekliler otomobil fiyatı ve KDV’yi ödeyerek büyük oranda otomobil alımlarında indirim yakalayabilecek.





Örneğin Türkiye’de en fazla satış sayısına sahip olan otomobillerin başında gelen Renault Clio’nun evolution plus TCe 115 EDC modelinin vergisiz fiyatı yaklaşık 832 bin TL olurken vergilerle birlikte bu fiyat 1 milyon 800 bin lira sınırına yaklaşıyor. ÖTV indiriminin olması halinde ise bu araç yaklaşık 1 milyon 100 bin liraya satın alınabilecek. ÖTV’siz bazı araçların fiyatları şu şekilde;

HATIRLATMA: Fiyat listeleri güncellendiğinden ortalama fiyatlar dikkate alınarak aşağıdaki hesaplama yapılmıştır. Güncel otomobil fiyatları, markaların bayilerinden ve satış mağazalarından öğrenilebilir.

Hyundai İ20 - ÖTV indirimi olması durumunda 926.999 TL

Volkswagen Polo - ÖTV indirimi olması durumunda 1.417.925 TL

Fiat Egea Cross - ÖTV indirimi olması durumunda 912.792 TL