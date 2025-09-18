Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün: TEKNOFEST İstanbul’da gençlerle gurur duyuyor

Dün kapılarını açan TEKNOFEST İstanbul, 2. gününde de tüm heyecanıyla devam ediyor. Dünyanın en büyük teknoloji festivali olan TEKNOFEST'te konuşan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, "Hem gösteriler, etkinlikler hem de yeni yarışmalarla çeşitlendi ve büyüdü. Daha evvel düzenlenen yarışmaların zorluk dereceleri, finale kalan yarışmacıların arasındaki tatlı rekabet arttı. Bu sene 1 milyon 100 binin üzerinde yarışmacı TEKNOFEST yarışmalarına başvurdu" ifadelerini kullandı.

"AÇIK ALANDA 1 MİLYON METREKAREYİ BULDUK"

Festivalle ilgili konuşan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, "Bir önceki TEKNOFEST'e göre her alanda büyüyen, genişleyen bir TEKNOFEST, TEKNOFEST İstanbul var. Geniş bir katılım, geniş bir ilgi var. Dün 100 binin üzerinde bir katılım vardı. Biraz evvel baktık, 40 binin üzerinde bu saatlerde katılım olmuş. Katılmak isteyen vatandaşlarımızın özellikle toplu taşımayı kullanmalarını tavsiye ediyoruz. Özel araçlarıyla gelen vatandaşlarımız İFM, Dünya Ticaret Merkezi'nin hemen yakınındaki otoparkları kullanabilirler. Bu sene açık alanda 1 milyon metrekareyi bulduk. 80 bin metrekare de kapalı alan var. Hem gösteriler, etkinlikler hem de yeni yarışmalarla çeşitlendi ve büyüdü. Daha evvel düzenlenen yarışmaların zorluk dereceleri, finale kalan yarışmacıların arasındaki tatlı rekabet arttı. Bu sene 1 milyon 100 binin üzerinde yarışmacı TEKNOFEST yarışmalarına başvurdu. 500 binin üzerinde takım başvurmuştu. 13 bin yarışmacı da finale kaldı. Birtakım yarışmalarımız sonlandı, ödül törenini bekliyor. Birtakım yarışmalarımız devam ediyor. Yenilikçi yarışmalarımızın içinde sağlık teknolojileri ile ilgili yarışmalar var. Kanserle mücadele için kanser teknolojisi yarışması var. Can Sağlıklı Vakfı'nın düzenlediği bir yarışma. Bununla beraber iletişim teknolojileri, güvenli haberleşme, uydu haberleşmesi, akıllı şehircilik gibi alanlarda yeni düzenlenen yarışmalar var" dedi.

"ÖĞRENİLMİŞ ÇARESİZLİĞE KARŞI BİR ETKİNLİK TEKNOFEST"

TEKNOFEST'in öğrenilmiş çaresizliği kırdığını belirten Görgün, "Öğrenilmiş çaresizliğe karşı bir etkinlik TEKNOFEST. Özgüvenin kazanılması, yerli, milli ürünlerin her alanda, sadece savunma alanlarında değil, bütün sektörlerde ihtiyaç duyduğumuz ve teknolojide dışa bağımlı olduğumuz alanların en iyilerini bizim milletimizin çocukları, bu vatanın evlatlarının yapabileceğinin kanıtı. Burada genç kardeşlerimiz -ilkokul, ortaokul, üniversite- düzenlenen yarışma ve yarışma sonrasında artık bu sene 8'inci sene. İlk TEKNOFEST'e katılan arkadaşlarımız profesyonel çalışmalar yapıyor. Kimisi kendi şirketlerini kurdu. İhracat yapan şirketlerimiz var. Biz bu yakaladığımız ivmeyle bugün geldiğimiz seviyeden çok daha ilerisine daha hızlı gidebileceğimizi değerlendiriyoruz. Biz gençlerimizle, çocuklarımızla gurur duyuyoruz" diye konuştu.