Alkol masasında arkadaşını öldüren sanıktan şaka gibi savunma

Kastamonu’nun Tosya ilçesi Hacıpir Mahallesi’nde 3 Nisan 2025 tarihinde meydana gelen olayda; birlikte alkol alan H.K. ile arkadaşı Mustafa Bırtlak arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

BİRBİRLERİNE KURŞUN YAĞDIRDILAR

Tartışmanın ardından olay yerinden ayrılan H.K. ile Mustafa Bırtlak bir süre sonra telefonda yeniden tartıştı. Bu konuşmanın ardından buluşan ikili, birbirlerine ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği Mustafa Bırtlak, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Tosya Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

Olay sonrasında gözaltına alınan H.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. H.K. hakkında Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi’nde “kasten öldürme” suçundan açılan davanın görülmesine başlandı. Duruşmada sanık H.K.’nın yanı sıra hayatını kaybeden Bırtlak’ın ailesi ile tarafların avukatları da hazır bulundu.

"YERDE YATAR HALDE YARALIYKEN BENİ TEHDİT EDİP KÜFÜR EDİYORDU"

Duruşmada kendisini savunan H.K., "Bana küfür etti, beni tehdit etti. Araçta tüfek vardı. Ben onun olduğu yere gittim, korkutmak amaçlı havaya bir el ateş ettim. Sonra kaçtım. Benim karşıma çıktı, elini beline attı. Ben de can korkusuyla ateş ettim, öldürme kastım yoktu. Amacım gözdağı vermekti, korkutmak amaçlıydı. Belinde silah olduğunu biliyordum. Silahı görünüyordu. Ben de çok korktum" dedi. Mustafa ile aralarında çıkan tartışmanın sebebini bilmediğini söyleyen H.K., "Birlikte alkol alıyorduk. Aramızda tartışma çıkınca beni iterek yere düşürdü, bana tekme attı, aramızda kavga çıktı. Sonra ben, oradan ayrıldım ve alkol almak için tekel bayisine gittim. Tekel bayisine giderken beni aradılar. Ali E., 'gel Mustafa ile görüşüp aranızı düzeltelim, Mustafa pişman, özür diliyor' dedi. Bana ait araçla Ali E. ile birlikte Mustafa'nın yanına gittim. Mustafa'nın yanına vardığımızda, 'elinde tüfek var' denilince kaçarak araca bindim. Arkamdan 4 el ateş etti...

"... 'Seni öldüreceğim, yaşatmayacağım' diyerek bağırdı. Araçla olay yerinden kaçtım. Hemen bu olayın üzerine Mustafa beni arayarak 'seni öldürürüm, sıkamazsın, ben sıktım' diyerek küfürler etti. Beni tahrik ettiği için, arkandan ateş ettiği için çok sinirlendim. Ben de onu korkutmak için tüfeği aldım. 'Evin altında bekliyorum, gelmezsen mezarın olmaz, aileni yok ederim' deyince bulunduğu yere gittim. O sırada evin orada beni bekliyormuş. Ben, ilk önce korkutmak amacıyla havaya ateş ettim. Yanımda bulunan Kemal, Mustafa ateş edince yanımdan kaçtı. Bu sırada Mustafa elini beline attı ve silah çekeceğini düşündüm. Korkarak ben ateş ettim. Ben ayaklarına doğru ateş ettiğimi zannediyordum. Yerde yatar halde yaralıyken beni tehdit edip küfür ediyordu. Ben de tüfeğin dipçiğiyle vurdum, 1-2 kere de tekme attım. O sırada araç sesi duyunca korkup olay yerinden kaçtım. Yerdeyken Mustafa'da silah vardı. O tabancayı yerde yatarken almak istedi. Olay yerine araç yaklaştı. Sesler gelince ben de silahı alamadan kaçtım. Ben bu eylemi kendimi koruma amaçlı gerçekleştirdim" ifadelerini kullandı.