 Berkay Alptekin

Yüzlerce kişinin ölümüne neden olmuştu! Korkunç uçak kazası sonrası aileler şirketlere dava açtı

Hindistan'da meydana gelen Air India uçak kazasında 260 kişi hayatını kaybetmişti. Kurbanların aileleri, ABD'de havacılık şirketleri Boeing ve Honeywell'e dava açtı.

KAYNAK: AA
AA
|
GİRİŞ:
18.09.2025
saat ikonu 14:11
|
GÜNCELLEME:
18.09.2025
saat ikonu 14:11

'da 12 Haziran tarihinde Gucerat eyaletinde feci bir meydana gelmişti. Air India havayolu şirketine ait uçakta hayatını kaybeden yolculardan 4'ünün ailesi, ABD'de yasal mücadele başlattı.

Kurbanların aileleri, havacılık şirketi ve uçak parçaları üreticisi Honeywell hakkında "ihmalkarlık" suçlamasıyla davacı oldu.

Hatalı yakıt anahtarlarının kazaya neden olduğunu belirten aileler, şirketleri, uçağın tasarımındaki risklerin farkında olmalarına rağmen "hiçbir şey" yapmamakla suçladı.

HİNDİSTAN'DAKİ UÇAK KAZASI

Hindistan'ın Gucerat eyaletinin Ahmedabad kentindeki Sardar Vallabhbhai Patel Uluslararası Havalimanı'ndan İngiltere'nin Gatwick Havalimanı'na gitmeye hazırlanan yolcu uçağı, 12 Haziran'da kalkıştan kısa süre sonra Meghani Nagar yerleşim yerinde düşmüştü.

Kazada yolcu ve mürettebat dahil hayatını kaybedenlerin sayısının 260 olduğu duyurulmuştu.

Uçak kazasına ilişkin kamuoyuna sunulan ön raporda düşen uçağın her iki motoruna giden yakıt akışının kalkıştan saniyeler sonra kesildiği ortaya konulmuştu. Bu durumun, iki motorun da durmasına ve uçağın itiş gücünü kaybetmesine neden olduğu belirtilmişti.

Hindistan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (DGCA), ülkedeki tüm Boeing 787 ve 737 tipi uçakların yakıt anahtarlarının 21 Temmuz'a kadar incelenmesi talimatını vermişti.

Hindistan merkezli hava yolu şirketi Air India, uçağın motorlarına giden yakıt akışının kesildiğinin tespit edilmesi üzerine Boeing 787 ve 737 tipi uçakların yakıt anahtarlarında başlatılan kontrollerin tamamlandığını ve herhangi bir soruna rastlanmadığını duyurmuştu.

