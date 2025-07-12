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 | Berkay Alptekin

Hindistan uçak kazasında ön rapor tamamlandı! Kaza değil de kasıtlı mıydı?

Hindistan’da 270 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan uçak kazasında yapılan soruşturma kapsamında ön rapor tamamlandı. Raporda faciaya "motorlara yakıt akışının kesilmesinin" neden olduğu belirtildi.

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Hindistan uçak kazasında ön rapor tamamlandı! Kaza değil de kasıtlı mıydı?
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
12.07.2025
saat ikonu 12:01
|
GÜNCELLEME:
12.07.2025
saat ikonu 12:01

’da 270 kişinin hayatını kaybettiği Air India uçak kazasının etkileri devam ederken, facianın nedenine dair yapılan soruşturmada ön rapor tamamlandı.

Hindistan Uçak Kazaları Bürosu'nun (AAIB) uçağın kara kutusundan elde edilen 49 saatlik uçuş verisi ve 2 saatlik kokpit sesi kayıtlarından yola çıkarak hazırladığı rapor, kazaya uçağın motorlarının yakıtsız kalmasının neden olduğunu ortaya koydu.

Motorlara yakıt akışını sağlayan düğmelerin uçak 180 knot (yaklaşık 333 kilometre) hıza ulaştığında birer saniye arayla "çalıştır (run)" konumundan "kes (cutoff)" konumuna getirildiği kaydedildi.

Hindistan uçak kazasında ön rapor tamamlandı! Kaza değil de kasıtlı mıydı?

"NEDEN YAKITI KESTİN?"

Raporda, "Kokpitten elde edilen ses kayıtlarında pilotlardan birinin diğerine neden yakıt akışını kestiğini sorduğu duyulmakta, diğer pilot ise böyle bir şey yapmadığını söylemektedir" ifadelerine yer verildi.

Kısa bir süre sonra düğmelerin tekrar "çalıştır (run)" konumuna getirildiği, motorların yeniden çalışmaya başladığı sırada kazanın meydana geldiği ifade edildi. Kazanın hemen öncesinde pilotlardan birinin "mayday" (Acil durum çağrısı) yaptığı belirtilen raporda, ayrıca acil durumlar için kullanılan yardımcı güç ünitesi "Ram Air Turbine"ın uçağın kalkıştan sonraki ilk tırmanışı sırasında devreye girdiği ve uçağın henüz havalimanının sınır duvarını geçmeden önce irtifa kaybetmeye başladığı aktarıldı.

Hindistan uçak kazasında ön rapor tamamlandı! Kaza değil de kasıtlı mıydı?

UÇAĞIN İKİ MOTORU DA YENİ TAKILMIŞTI

Uçağın kaptan pilotunun 56 yaşında ve 15 bin saat üzerinde uçuş geçmişine sahip olduğu ifade edilirken, yardımcı pilotun ise 32 yaşında ve 3 bin 400 saatten fazla uçuş deneyimine sahip olduğu belirtildi.

Enkazdan elde edilen verilere göre ekipman ayarlarının kalkışa uygun olduğunun tespit edildiği, uçağın yakıt kalitesinin de uçuşa uygun olduğu ifade edildi. Uçuş rotasında tehlikeye yol açacak bir kuş sürüsü hareketliliğinin de gözlenmediği aktarıldı. Raporda ayrıca sol motorun 26 Mart’ta, sağ motorun ise 1 Mayıs’ta uçağa takıldığı bilgisi yer aldı.

Hindistan uçak kazasında ön rapor tamamlandı! Kaza değil de kasıtlı mıydı?

270 KİŞİ ÖLDÜ

Hindistan'ın batısındaki Ahmedabad kentinden Londra'ya gitmek üzere 12 Haziran'da havalanan Air India şirketine ait Boeing 787 Dreamliner tipi yolcu uçağı kalkıştan kısa süre sonra bir binanın üzerine düşmüştü.

Air India, uçakta bulunan 242 kişiden 241’inin hayatını kaybettiğini açıklamıştı. Uçağın düştüğü bölgede yaşanan can kayıpları ile birlikte ölü sayısının en az 270 olduğu bildirilmişti.

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#uçak kazası
#hindistan
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#Yakıt Kesinti
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