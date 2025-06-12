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 | Selahattin Demirel

Hindistan uçağından kurtulan yolcu kazayı anlattı: Gözümü açtığımda herkes ölmüştü

Hindistan’daki uçak kazasında sağ kurtulan 2 kişiden biri olan Vishwash Kumar Ramesh, kazanın ardından sağlık görevlisiyle birlikte ambulansa yürürken görüntülendi. Ramesh, "Gözlerimi açtığımda etrafımda bir sürü cansız beden vardı" dedi.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
12.06.2025
saat ikonu 21:37
|
GÜNCELLEME:
12.06.2025
saat ikonu 21:42

Hindistan'da Air India'ya ait Ahmedabad-Londra seferini gerçekleştirmek üzere 242 kişiyle havalanan yolcu uçağının kalkıştan saniyeler sonra üniversite hosteline düşmesinin ardından kazadan sağ kurtulan 40 yaşındaki Vishwash Kumar Ramesh, sağlık görevlisiyle birlikte ambulansa yürürken görüntülendi.

Çevredekiler tarafından kaydedilen görüntülerde, Ramesh’in yüzünde yaralar olduğu ve topallayarak ambulansa yürüdüğü görüldü.

Hindistan uçağından kurtulan yolcu kazayı anlattı: Gözümü açtığımda herkes ölmüştü

Hindistan basınından yer alan haberlerde, İngiltere ve Hindistan çift vatandaşı olan Ramesh’in Hindistan ziyaretinden İngiltere’ye geri dönmek üzere uçakta olduğu ve uçağın ön ve orta kısmının arasında kalan 11A koltuğunda oturduğu belirtildi.

"GÖZLERİMİ AÇTIĞIMDA ETRAFIMDA BİR SÜRÜ CANSIZ BEDEN VARDI"

Ramesh, Hindistan basınına verdiği röportajda, "Gözlerimi açtığımda etrafımda bir sürü cansız beden vardı. Korkmuşum. Ayağa kalktım ve koşmaya başladım. Her yerde enkaz döküntüleri vardı. Birisi beni bir ambulansa doğru götürdü ve hastaneye kaldırıldım" ifadelerini kullandı. Erkek kardeşi de aynı uçakta bulunan Ramesh, "Erkek kardeşimi hiçbir yerde bulamıyorum. Lütfen onu bulmama yardım edin" dedi.

Hindistan uçağından kurtulan yolcu kazayı anlattı: Gözümü açtığımda herkes ölmüştü

Hindistan Polisi ise yaptığı açıklamada Ramesh’in tedavisinin sürdüğünü belirterek, uçağın yerleşim alanına düşmüş olması sebebiyle ölü sayısının yükselmesini beklediğini belirtti. Kazanın neden henüz bilinmezken, uçağın motorlarında gerçekleşen bir arıza, benzeri bir mekanik sorun veya kuş çarpması ihtimalleri üzerinde duruluyor.

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