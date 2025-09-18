Menü Kapat
TGRT Haber
23°
Aktüel
TEKNOFEST etkinlikleri uçuş programı belli oldu 19-20 Eylül! Gösteri uçuşlarının saati duyuruldu

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji fuarı vatandaşların yoğun ilgisiyle devam ediyor. Vatandaşlar tarafından TEKNOFEST 19-20 Eylül etkinlik takvimini ve uçuş programını merak ediyor. 19-20 Eylül tarihlerinde TEKNOFEST kapsamında gerçekleştirilecek uçuş gösterilerinin saati belli oldu.

TEKNOFEST etkinlikleri uçuş programı belli oldu 19-20 Eylül! Gösteri uçuşlarının saati duyuruldu
İstanbul, 17 Eylül 2025 tarihinde kapılarını vatandaşlara açtı. Türkiye Teknolojik Takımı Vakfı ve Sanayi ve Bakanlığı'nın öncülüğünde düzenlenen dünyanın en büyük havacılık, ve teknoloji festivali TEKNOFEST 'a vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

TEKNOFEST İstanbul'un ilk iki günü kapsamında Türk Yıldızları, Hürkuş, Aksungur, Solotürk, Bayraktar Akıncı, T-129 Atak Helikopteri ve Çelik Kanatlar gibi birçok gösteri uçuşu gerçekleştirildi.

Vatandaşlar tarafından 19-20 Eylül TEKNOFEST etkinliklerinin ve uçuş gösterilerinin programı ile saati merak ediliyor.

TEKNOFEST etkinlikleri uçuş programı belli oldu 19-20 Eylül! Gösteri uçuşlarının saati duyuruldu

TEKNOFEST İSTANBUL ETKİNLİK PROGRAMI 19-20 EYLÜL

TEKNOFEST İstanbul'un resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre 19 Eylül 2025 Cuma günü Bayraktar Kızılelma, Aksungur, Bayraktar TV 3, Bayraktar TB 2, Atak, Hürjet, Tubitak Ay Uzay, TÜRKSAT Uydu, Turan ve Akrep gibi birçok sergi gerçekleştirilecek.

TEKNOFEST etkinlikleri uçuş programı belli oldu 19-20 Eylül! Gösteri uçuşlarının saati duyuruldu

Sergiler sabah saat 09.00'da başlayacak ve akşam saat 19.00'a kadar devam edecek. Sergilerin yanı sıra Fetih 1453 Dijital deneyim Alanı, Planetaryum, Çelik Kubbe Hava Savunma Sistemi Deneyim Alanı, TEKNOFEST Zaman Tüneli gibi birçok aktiviteye de vatandaşlar gün boyu katılım sağlayabilecekler.

TEKNOFEST etkinlikleri uçuş programı belli oldu 19-20 Eylül! Gösteri uçuşlarının saati duyuruldu

TEKNOFEST Bilim Sokağı Atölyeleri gibi eğitici atölyeler ve teknoloji yarışmaları da gün boyu devam edecek. 19 Eylül 2025 Cuma günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla ödül töreni de gerçekleştirilecek. Ayrıca saat 19.00-21.00 arasında festival kapsamında Kıraç konseri gerçekleştirilecek.

TEKNOFEST İstanbul'da 20 Eylül 2025 Cumartesi günü uçuş gösterileri, sergiler ve aktiviteler devam edecek. Vatandaşlar eğitici atölyelerden, teknoloji yarışmalarına kadar birçok etkinliğe katılım sağlayabilecekler.

TEKNOFEST etkinlikleri uçuş programı belli oldu 19-20 Eylül! Gösteri uçuşlarının saati duyuruldu

TEKNOFEST İSTANBUL UÇUŞ GÖSTERİLERİ SAAT KAÇTA 19 EYLÜL?

TEKNOFEST İstanbul'un gözde etkinliklerinden olan uçuş gösterilerinin 19 Eylül programı belli oldu.

  • 11.00-11.10 | Aksungur - Anka Gösteri Uçuşu
  • 11.20-11.40 | Paramotor - yelken Kanat Gösteri Uçuşu
  • 11.45-12.15 | Bayraktar Akıncı Gösteri Uçuşu
  • 11.50-12.20 | Bayraktar TB3 Gösteri Uçuşu
  • 11.55-12.25 | Bayraktar TB2 Gösteri Uçuşu
  • 14.00-14.10 | T-129 Atak Helikopteri Gösteri Uçuşu
  • 14.15-14.45 | SOLOTÜRK Gösteri Uçuşu
  • 14.50-15.00 | T70 Gösteri Uçuşu
  • 16.10-16.20 | Hürkuş Gösteri Uçuşu
  • 16.20-16.30 | T-129 Atak Helikopteri Gösteri Uçuşu
  • 16.30.16.45 | BEL 429 Helikopteri Gösteri Uçuşu
  • 16.45-17.05 | Çelik Kanatlar Gösteri Uçuşu
TEKNOFEST etkinlikleri uçuş programı belli oldu 19-20 Eylül! Gösteri uçuşlarının saati duyuruldu

TEKNOFEST İSTANBUL UÇUŞ GÖSTERİLERİ SAAT KAÇTA 20 EYLÜL?

TEKNOFEST İstanbul'un 20 Eylül uçuş gösterisi programı şöyle:

  • 11.00 - 11.50 | SoloTürk Gösteri Uçuşu
  • 11.55 - 12.15 | Paramotor - Yelken Kanat Gösteri Uçuşu
  • 12.15 - 12.35 | T-129 Atak Helikopteri Gösteri Uçuşu
  • 14.00 - 14.20 | Aksungur - Anka Gösteri Uçuşu
  • 14.20 - 14.25 | T70 Gösteri Uçuşu
  • 14.30 - 14.50 | Çelik Kanatlar Gösteri Uçuşu
  • 15.45 - 15.55 | Hürkuş Gösteri Uçuşu
  • 16.00 - 16.30 | Bayraktar Akıncı Gösteri Uçuşu
  • 16.35 - 16.45 | Bayraktar TB3 Gösteri Uçuşu
  • 16.50 - 17.00 | Bayraktar TB2 Gösteri Uçuşu
  • 17.00 - 17.10 | BEL 429 Helikopteri Gösteri Uçuşu
