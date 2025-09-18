TEKNOFEST etkinlikleri uçuş programı belli oldu 19-20 Eylül! Gösteri uçuşlarının saati duyuruldu

TEKNOFEST İstanbul, 17 Eylül 2025 tarihinde kapılarını vatandaşlara açtı. Türkiye Teknolojik Takımı Vakfı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın öncülüğünde düzenlenen dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST İstanbul'a vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

TEKNOFEST İstanbul'un ilk iki günü kapsamında Türk Yıldızları, Hürkuş, Aksungur, Solotürk, Bayraktar Akıncı, T-129 Atak Helikopteri ve Çelik Kanatlar gibi birçok gösteri uçuşu gerçekleştirildi.

Vatandaşlar tarafından 19-20 Eylül TEKNOFEST etkinliklerinin ve uçuş gösterilerinin programı ile saati merak ediliyor.

TEKNOFEST İSTANBUL ETKİNLİK PROGRAMI 19-20 EYLÜL

TEKNOFEST İstanbul'un resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre 19 Eylül 2025 Cuma günü Bayraktar Kızılelma, Aksungur, Bayraktar TV 3, Bayraktar TB 2, Atak, Hürjet, Tubitak Ay Uzay, TÜRKSAT Uydu, Turan ve Akrep gibi birçok sergi gerçekleştirilecek.

Sergiler sabah saat 09.00'da başlayacak ve akşam saat 19.00'a kadar devam edecek. Sergilerin yanı sıra Fetih 1453 Dijital deneyim Alanı, Planetaryum, Çelik Kubbe Hava Savunma Sistemi Deneyim Alanı, TEKNOFEST Zaman Tüneli gibi birçok aktiviteye de vatandaşlar gün boyu katılım sağlayabilecekler.

TEKNOFEST Bilim Sokağı Atölyeleri gibi eğitici atölyeler ve teknoloji yarışmaları da gün boyu devam edecek. 19 Eylül 2025 Cuma günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla ödül töreni de gerçekleştirilecek. Ayrıca saat 19.00-21.00 arasında festival kapsamında Kıraç konseri gerçekleştirilecek.

TEKNOFEST İstanbul'da 20 Eylül 2025 Cumartesi günü uçuş gösterileri, sergiler ve aktiviteler devam edecek. Vatandaşlar eğitici atölyelerden, teknoloji yarışmalarına kadar birçok etkinliğe katılım sağlayabilecekler.

TEKNOFEST İSTANBUL UÇUŞ GÖSTERİLERİ SAAT KAÇTA 19 EYLÜL?

TEKNOFEST İstanbul'un gözde etkinliklerinden olan uçuş gösterilerinin 19 Eylül programı belli oldu.

11.00-11.10 | Aksungur - Anka Gösteri Uçuşu

11.20-11.40 | Paramotor - yelken Kanat Gösteri Uçuşu

11.45-12.15 | Bayraktar Akıncı Gösteri Uçuşu

11.50-12.20 | Bayraktar TB3 Gösteri Uçuşu

11.55-12.25 | Bayraktar TB2 Gösteri Uçuşu

14.00-14.10 | T-129 Atak Helikopteri Gösteri Uçuşu

14.15-14.45 | SOLOTÜRK Gösteri Uçuşu

14.50-15.00 | T70 Gösteri Uçuşu

16.10-16.20 | Hürkuş Gösteri Uçuşu

16.20-16.30 | T-129 Atak Helikopteri Gösteri Uçuşu

16.30.16.45 | BEL 429 Helikopteri Gösteri Uçuşu

16.45-17.05 | Çelik Kanatlar Gösteri Uçuşu

TEKNOFEST İSTANBUL UÇUŞ GÖSTERİLERİ SAAT KAÇTA 20 EYLÜL?

TEKNOFEST İstanbul'un 20 Eylül uçuş gösterisi programı şöyle: