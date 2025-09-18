Türk müteahhitlik firmaları Kırgızistan’da 1 milyar dolarlık 95 proje tamamladı

Bir dizi program için Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kırgızistan-Türkiye Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) Toplantısı'nın ardından Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkanı Adılbek Kasımaliyev ile ortak basın toplantısı düzenledi. Tanrı Dağı'nın eteklerine Anadolu'nun dostluk nefesiyle, kardeşlik ruhuyla geldiklerini belirten Yılmaz, "Türkiye'den bakan ve bakan yardımcılarımızla, kamu kurum ve kuruluşlarımızdan geniş bir heyetle Bişkek'teyiz" dedi.

Yılmaz, dün Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov tarafından kabul edildiğini hatırlatarak, "Kabulde iki kardeş ülkenin iş birliği iradesini bir kez daha teyit ettik. Bugün gerçekleştirdiğimiz heyetlerarası toplantı ise Sayın Cumhurbaşkanlarımızın 5 Kasım 2024 tarihinde kapsamlı stratejik ortaklık seviyesine yükselttiği ilişkilerimizi ekonomik ve ticari alanda daha da ileriye taşıma kararlılığımızın somut bir göstergesidir. 2024 yılında Bişkek'te düzenlenen Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 6. Toplantısı kapsamında sayın cumhurbaşkanlarımız tarafından kısa vadede 2, orta vadede 5 milyar dolar olarak belirlenen ticaret hacmine de ulaşmak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

YENİ EYLEM PLANI İMZALANDI

KEK 12. Dönem Toplantısı'nda iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkileri tüm boyutlarıyla ele aldıklarını aktaran Yılmaz, "Ticari ilişkilerimizin yanı sıra sağlık, eğitim, enerji, sanayi, kültür ve turizm gibi güçlü iş birliğimizi ve potansiyellerin olduğu alanlarda önümüzdeki dönemlerde atacağımız adımları ilgili bakan ve bakan yardımcılarımızın katılımıyla kapsamlı şekilde değerlendirdik. Teknik heyetlerimizin çalışmaları ve bugünkü toplantımızın sonucunda 77 maddeyi içeren ve hedeflerimize ulaşmamızı hızlandıracak olan yeni bir eylem planını imzaladık. Ortak bir yol haritası niteliği taşıyan eylem planı ile ikili ticari ilişkilerimizde sanayiden enerjiye, ulaştırmadan tarıma, eğitimden sağlığa ve kültüre kadar uzanan geniş bir yelpazede somut hedefler ve yeni çalışma alanları belirledik" şeklinde konuştu.

ENERJİ ALANINDA ÇALIŞMALAR

Yılmaz, bir önceki eylem planında 62 madde olduğunu ve şimdi eylem planındaki madde sayısının 77'ye çıktığını vurgulayarak, "Önceki eylem planını büyük oranda hayata geçirdik. Eksik kalan kısımları da şimdi devam ettiriyoruz. Bir taraftan da yeni eylemlerle zenginleştiriyoruz. Kırgızistan'ın öncelikli yatırım projelerine ilişkin potansiyel yatırımcılarla bilgilendirme toplantıları düzenlenecek. Enerji alanında iki ülke ortak bir sürdürülebilir enerji vizyonu çerçevesinde enerji politikalarının koordinasyonunu sağlama, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını teşvik etme ve teknoloji transferi mekanizmalarını hayata geçirmek için gerekli adımları atacaktır. Bu alanda pilot projeler oluşturulacaktır" dedi.

KARAYOLU TAŞIMACILIĞINDA GEÇİŞ BELGELERİ ELEKTRONİK HALE GETİRİLECEK

Sanayi ve teknoloji konusunda Kırgızistan'da sanayi parkları kurulması alanında ortak çalışmalar yapılacağı bilgisini paylaşan Yılmaz, "Kırgız Bilişim Forumu kapsamında yazılım geliştirme, start-up'lar ve yatırımlar alanında Kırgız-Türk Bilişim Toplantısı düzenlenecektir. Akıllı şehir dijital dönüşüm ve e-Devlet'in geliştirilmesi alanlarında iş birlikleri güçlendirilerektir. Ulaştırma alanında karayolu taşımacılığında kullanılan geçiş belgeleri elektronik hale getirilecek, bürokrasi azaltılacak. Tarım, su yönetimi ve hayvancılık alanında yem üretimi alanında ortak girişim kurulması yönünde adımlar atılacaktır. Su yönetimi alanında iş birliğine özel önem veriyoruz. Ortak Su Çalışma Grubumuz en kısa zamanda yeni bir toplantı düzenleyecek ve su alanında iş birliğine dair mutabakat zaptı hazırlanacaktır" şeklinde konuştu.

Yılmaz, iklim değişikliği ve dünyanın genel gidişatına göre önümüzdeki dönemde suyun petrol ve başka birtakım kaynaklardan daha önemli hale geleceğini söyleyerek, "Kırgızistan'ın sahibi olduğu su potansiyeli bu anlamda çok daha önemli bir hale geleceğinin altını çizmek istiyorum" ifadesini kullandı.

Organik tarım alanında tecrübe paylaşımının artırılacağını belirten Yılmaz, tarım ve gıdanın modası hiçbir zaman geçmeyecek stratejik sektörler olduğunu söyledi. Yılmaz, Türkiye ve Kırgızistan arasında kültür ve turizm alanında iş birliğine ilişkin, "Kültür ve turizm alanında karşılıklı turist hareketliliğini canlandıracak projeleri artıracağız. İki ülkenin kültürel değerlerini ve tarihi bağları konusunda ortak film gösterimleri ve festivaller düzenleyeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, bugünkü toplantı sonucunda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Kırgızistan Bakanlar Kurulu Devlet Arazi Kaynakları, Kadastro, Jeodezi ve Haritacılık Ajansı arasında, Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Başkanlığı ile Kırgızistan Ticaret ve Sanayi Odası arasında imzalanan mutabakat zaptlarının önemine dikkati çekti. "Kazan-kazan ilkesine dayanarak enerji, ticaret, ulaştırma, sağlık ve tarım olmak üzere farklı sektörlerde geliştirilecek yeni iş birliği kanalları, her iki ülkenin ve çok daha geniş anlamda bölgemizin yararına olacaktır" diyen Yılmaz, Kırgızistan'ın ihracatında 8., ithalatında 6. sırada yer alan Türkiye'nin önemli bir ticari partner konumunda olduğunu ifade etti.

TÜRK MÜTEAHHİTLİK FİRMALARI 1 MİLYAR DOLARA YAKIN PROJE HAYATA GEÇİRDİ

Yılmaz, "Yatırımlar alanında da Türkiye, Kırgızistan'da faaliyet gösteren 2 binden fazla Türk firması ve yaklaşık 2 milyar dolarlık yatırımıyla Kırgızistan'ın 5. büyük doğrudan yatırımcısı konumundadır. Türk müteahhitlik firmalarımız da 1 milyar dolara yakın 95 projeyi bugüne kadar hayata geçirmiştir. Ticaret alanındaki tüm aktörlerimiz, Kırgızistan'ın müreffeh geleceğine olan güçlü inançlarıyla ülkelerimiz arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin daha da güçlendirilmesi için ortak çalışmalarını sürdüreceklerdir. Bugün Kırgız-Türk iş dünyalarının bir araya geleceği geniş katılımlı Türkiye-Kırgızistan İş Forumu düzenlenecektir. Bu vesileyle iş insanlarımızın kuracağı temaslar ikili ticaretimizin artırılmasına, yeni yatırım fırsatlarının değerlendirilmesine ve ticari ilişkilerimize olumlu katkı sağlayacaktır. Ülkelerimiz arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin en kısa zamanda kardeşlik ilişkilerimizi yansıtacak daha da yüksek seviyelere ulaşmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.