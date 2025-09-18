Menü Kapat
TGRT Haber
Hava Durumu
23°
Ekonomi
Avatar
Editor
 Bengü Sarıkuş

5 milyar dolarlık yeşil yatırım hedefiyle alüminyum sektöründe dev hamle

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İstanbul Fuar Merkezi'ndeki 9. Uluslararası Alüminyum Teknolojileri, Makina ve Ürünleri İhtisas Fuarı ile 12. Uluslararası Alüminyum Sempozyumu'nda sanayi altyapısına ilişkin detayları açıkladı. Bakan Kacır, "Yenilenebilir enerji ile entegrasyon ve atık ısı geri kazanımı gibi çözümlerle karbonsuzlaştırılma için önümüzdeki 25 yıllık dönemde 5 milyar dolarlık yatırım ihtiyacı öngörüyoruz." dedi.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
18.09.2025
13:13
|
GÜNCELLEME:
18.09.2025
13:15

ve Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İstanbul Fuar Merkezi'ndeki 9. Uluslararası Alüminyum Teknolojileri, Makina ve Ürünleri İhtisas Fuarı ile 12. Uluslararası Alüminyum Sempozyumu'nda yaptığı konuşmada, 470’ten fazla yerli ve yabancı firmanın katılımıyla icra edilen fuarın, Türkiye için hayırlara vesile olmasını temenni ederek tüm katılımcılara bereketli kazançlar diledi.

Fuarla eş zamanlı düzenlenen 12. Uluslararası Alüminyum Sempozyumu’nun da metal sanayisi için verimli geçmesini temenni eden Kacır, güçlü, rekabetçi ve sürdürülebilir sanayi altyapısına sahip, ve inovasyon ekosistemiyle özgün ve katma değerli üretim yapan ülkelerin kalkınma yarışında öne çıktığını söyledi.

5 milyar dolarlık yeşil yatırım hedefiyle alüminyum sektöründe dev hamle

Kacır, şöyle devam etti: "Son 23 yılda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde hayata geçirdiğimiz politikalarla, inşa ettiğimiz araştırma ve inovasyon ekosistemi, planlı sanayi alanlarımız ve nitelikli insan kaynağımızla Türkiye Yüzyılı’nda daha güçlü ve daha müreffeh bir Türkiye’nin tohumlarını attık. Bu süreçte sanayimizde istihdamı 3 milyon 900 binden, 6 milyon 700 bine yükselttik. Ülkemizde planlı sanayileşmenin kalbinde yer alan organize sanayi bölgelerimizin sayısını 191’den 369’a çıkardık. Kurduğumuz 51 endüstri bölgesini ülkemizin stratejik üretim üsleri haline getirdik. Bugün güneş panellerinden ticari araca, beyaz eşyadan metal sanayisine uzanan geniş bir yelpazede Avrupa değer zincirlerinin en önemli halkasıyız."

5 milyar dolarlık yeşil yatırım hedefiyle alüminyum sektöründe dev hamle

Çin’den sonra Orta Avrupa’ya kadar uzanan geniş kuşakta Türkiye'nin en fazla çeşit ürünü rekabetçi şekilde en fazla ülkeye ihraç edebilen ülke olduğuna değinen Bakan Kacır, "Gelişmiş sanayi altyapımız, esnek üretim kabiliyetimiz ve lojistik avantajlarımızla küresel pazarlarda önemli rekabet avantajına sahibiz. Hızlı ve istikrarlı büyüyen AR-GE ve inovasyon ekosistemimizle yüksek teknolojili sektörler artık sanayi üretimimizde pozitif olarak öne çıkıyor. Otomotivden inşaata, elektronikten kimyaya, makineden savunma ve havacılığa pek çok sektöre girdi tedariki sağlayan alüminyum sanayimiz de 'güçlü sanayi, güçlü Türkiye' vizyonumuzu en üst düzeyde sahiplenen sektörler arasında yer alıyor." diye konuştu.

5 milyar dolarlık yeşil yatırım hedefiyle alüminyum sektöründe dev hamle

TÜRKİYE KÜRESEL TEDARİK ZİNCİRLERİNDE ÖNEMLİ BİR KONUMDA

Kacır, yıllık 500 bin ton üretim ve 3 milyon ton işleme kapasitesine sahip Türk alüminyum sektörünün, gerek kapasitesiyle gerekse de ürün kalitesi ile bugün küresel tedarik zincirlerinde önemli bir konuma sahip olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin, dünyanın 14’üncü büyük alüminyum ürünleri ihracatçısı olduğunu belirten Kacır, şunları kaydetti:

"Alüminyum çubuk ve profil ihracatında dünyada 3’üncü Avrupa’da 2’nci sıradayız. Küresel şoklara rağmen sektörümüzün ilk 7 aylık ihracatı geçen yıla göre yüzde 7,7 artarak 3,2 milyar dolara ulaştı. Bu artış ağustos ayını da ilave ettiğimizde yüzde 10’a yaklaştı. İhracatımızın miktarıyla beraber katma değeri de artarak ton başına 4 bin 500 dolara yükseldi. Ülkemizi Avrupa’nın alüminyum üretim üssü konumuna taşıma yolunda alüminyum sanayimizin rekabet gücünü artıracak, ihracatını daha da ivmelendirecek adımları kararlılıkla atıyoruz. Küresel trendler, önümüzdeki süreçte metal sanayinin köklü değişimlerin eşiğinde olduğunu bizlere gösteriyor. Sürdürülebilirlik, süreklilik, dijital dönüşüm ve yeşil üretim, sektörde uzun vadeli başarının anahtarı oldu. Hedefimiz, sektörümüz için doğru adımları atarak bu tarihi dönüşümü, daha yüksek katma değer ve nitelikli istihdam üreten bir sanayi hamlesine çevirmektir."

5 milyar dolarlık yeşil yatırım hedefiyle alüminyum sektöründe dev hamle

Kacır, yeşil dönüşüm yatırımlarının gerçekleştirilmesi, sürdürülebilir, verimli ve çevreci bir üretim altyapısı kurmanın sektör için tercihten öte bir zorunluluğu ifade ettiğini anlatarak, "Hazırladığımız Alüminyum Sektörü Düşük Karbonlu Yol Haritamızda alüminyum sektörümüzde mevcut tesislerin modernizasyonu, yeni kapasitelerin ile entegrasyonu ve atık ısı geri kazanımı gibi çözümlerle karbonsuzlaştırılması için önümüzdeki 25 yıllık dönemde 5 milyar dolarlık yatırım ihtiyacı öngörüyoruz." dedi.

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME İHTİYACINI KARŞILAYAN MEKANİZMALARI ADIM ADIM DEVREYE ALDIK

"Sınırda Karbon Düzenlemesi"nden yoğun olarak etkilenecek tüm sektörlerin yeşil dönüşüm için gerekli finansman ve teknoloji geliştirme ihtiyacını karşılayan mekanizmaları adım adım devreye aldıklarını belirten Kacır, müteşebbislerin uluslararası finansman araçlarına erişimini kolaylaştırmak üzere son dönemde kapsamlı ve çok boyutlu işbirlikleri gerçekleştirdiklerini söyledi.

5 milyar dolarlık yeşil yatırım hedefiyle alüminyum sektöründe dev hamle

DÜNYA BANKASI İLE İŞ BİRLİĞİ

Bakan Kacır, sözlerini şöyle sürdürdü: "Dünya Bankası işbirliği ile yürüttüğümüz 'Türkiye Yeşil Sanayi Projesi', 'Türkiye Organize Sanayi Bölgeleri Projesi' ve 'Sosyal Kapsayıcı Yeşil Geçiş Projesi' ile 1 milyar doların üzerinde finansmanı sanayicilerimize, KOBİ'lerimize ve yeşil teknoloji girişimlerimize kazandırdık. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası işbirliğiyle hayata geçirdiğimiz 'Türkiye Sanayi Karbonsuzlaştırma Yatırım Platformu'yla, sanayimizin yeşil dönüşüm yatırımlarına 2030’a kadar 5 milyar avroluk uluslararası finansman sağlamak üzere kıymetli bir adım attık. Yatırım teşviklerimizi daha etkin mekanizmalarla ikiz dönüşüme yönlendirmeyi hedeflediğimiz 'Yeşil Dönüşüm ve Dijital Dönüşüm Destek Programlarımızı süratle hayata geçirdik. Program doğrultusunda, işletmelerimizin ikiz dönüşümde ihtiyaçlarını adresleyecek yol haritalarını sunmalarını bekliyoruz. Sunulan yol haritalarıyla uyumlu yatırımlara, yeni teşvik sistemimiz kapsamında ileri düzeyde destekler sağlıyoruz."

5 milyar dolarlık yeşil yatırım hedefiyle alüminyum sektöründe dev hamle

AVRUPA’NIN ALÜMİNYUM ÜRETİM ÜSSÜ

Alüminyum sektörünün yeni alaşım ürünleri yatırımları, yeşil ve dijital dönüşüme sağladıkları destekler ile beraber büyümesini sürdüreceğini kaydeden Kacır, Türkiye'nin alüminyum sektörünün Avrupa’nın alüminyum üretim üssü konumuna erişeceğini söyledi.

Kacır, konuşmasını şöyle tamamladı: "Sayın Cumhurbaşkanımızın kararıyla yürürlüğe giren yeni teşvik sistemimizle Milli Teknoloji Hamlemizi hızlandıracak yatırımlara güçlü ve nitelikli destekler sunuyoruz. Elbette genç ve dinamik nüfusumuz ve nitelikli insan kaynağımız en kıymetli hazinemizdir. Dün, Atatürk Havalimanı'nda TEKNOFEST İstanbul’un açılışını gerçekleştirdik. Pazar gününe kadar devam edecek teknoloji şöleninde gençlerimizin 58 ana, 137 alt kategoride hayallerini projeye dönüştürme heyecanına eşlik ediyoruz. Onların teknoloji geliştirme merakı, heves ve gayretleri büyük ve müreffeh Türkiye’nin inşası yolunda bizler için umut kaynağıdır."

