Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Silvan Yazıtı nedir? İsrail neden Silvan yazıtını istiyor?

İsrail Başkanı Binyamin Netanyahu, Siloam (Silvan) Yazıtı'nı almak istediklerini ancak bunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İBB Başkanı olduğu dönemde artan hassasiyetlerden ötürü gerçekleşmediğini belirtti. Netanyahu'nun açıklamalarının ardından Silvan Yazıtı nedir, İsrail neden Silvan yazıtını istiyor soruları gündeme geldi. Vatandaşlar tarafından Silvan Yazıtı'nın nerede olduğu ve ne yazdığı merak ediliyor.

Silvan Yazıtı nedir? İsrail neden Silvan yazıtını istiyor?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
18.09.2025
saat ikonu 14:34
|
GÜNCELLEME:
18.09.2025
saat ikonu 14:34

Başkanı Binyamin , 16 Eylül 2025 tarihinde ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile birlikte gittiği Mescid-i Aksa yakınlarındaki tünellerde arkeolojik kazıların yapıldığı bir alanda konuşma yaptı. Netanyahu konuşmasında Osmanlı döneminde Doğu 'te bulunarak İstanbul Arkeoloji Müzesi'ne getirilen Silvan Yazıtı'nın 'den istediğini, fakat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 'ın İBB Başkanlığı olduğu dönemde artan hassasiyetlerden ötürü bunun gerçekleşmediğini ifade etti.

Silvan Yazıtı nedir? İsrail neden Silvan yazıtını istiyor?

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NETANYAHU'YA CEVAP VERDİ

Netanyahu'nun açıklamalarının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cevap verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında "Zulümle, soykırımla, masum çocukların hayatları pahasına kendisine gelecek inşa etmek isteyenler döktüleri kanda boğulacaktır. Kudüs bizimle birlikte 2 milyarlık islam dünyasının ortak mirasıdır. Kudüs-ü Şerifi namahrem ellerin kirletmesine izin vermeyiz.

Hitler özentisi tiplerin kuyruk acısı geçmeyecek. İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığı dönemimizdeki tavrı hiç unutmayacaklar. Tüm semavi dinlerde kutsal kabul edilen Kudüs'ün özgür olması için mücadelemiz devam edecektir. Bugün burada bu yeni karargahın temellerini atarken, bu birikimin üzerine yenilerini ekliyoruz."

Açıklamaların ardından vatandaşlar Silvan Yazıtı nedir, İsrail'in neden Silvan yazıtını istediğini araştırmaya başladı.

Silvan Yazıtı nedir? İsrail neden Silvan yazıtını istiyor?

SİLVAN YAZITI NEDİR?

Silvan Yazıtı, 1880 yılında Osmanlı Toprağı Doğu Kudüs'teki Siloam Tüneli'nde bulunan ve ardından İstanbul'a getirilen bir taş yazıttır. M.Ö. 8. yüzyıl'a tarihlenen taş yazıt, Yehuda Kralı Hezekiya'nın hüküm sürdüğü döneme ait inşaat mühendisliğine dair önemli bilgiler sunar.

İSRAİL NEDEN SİLVAN YAZITINI İSTİYOR?

Türkiye Gazetesi yazarı Nur Tuğba Aktay, TGRT Haber'e yaptığı açıklamada İsrail'in Silvan Yazıtı üzerinden Kudüs işgalini meşrulaştırma çabası olduğunu belirtti.

Özellikle Netanyahu tarafından yapılan açıklamanın zamanına dikkat çeken Nur Tuğba Aktay, "Mesele sıradan bir taş parçası, yazıt değil. Geçmiş hafızaları çarpıtarak kendilerince sapkın ideolojik ve teolojik ispatlara dayandırarak, kendi zulümlerine işgallerine bir perde yapma niyetindeler" ifadelerine kullandı.

Silvan Yazıtı nedir? İsrail neden Silvan yazıtını istiyor?

SİLVAN YAZITI'NDA NE YAZIYOR?

Silvan Yazıtı'nda tünelin inşası anlatılmaktadır. Yazıtta yer alan bilgilere göre tünel inşaatında çalışma her iki uçtan eş zamanlı bir şekilde başlamış, taş işçileri ortada buluşana kadar devam etmiştir. Yazıtta kazı sırasında iki uçtan başlayan işçilerin birbirlerinin seslerini duyarak yönlerini düzelttiği de belirtilmektedir.

