TEKNOFEST'te yerli insansız deniz araçlarına büyük ilgi

İNSANSIZ DENİZ ARAÇLARINA YOĞUN İLGİ

Türkiye'nin insansız deniz araçları TEKNOFEST'te ön plana çıktı. Marlin, Salvo, Albatros-S ve Sancar platformları, personel riske atmadan keşif, gözetleme ve savunma görevlerini icra ediyor. Türkiye'nin insansız deniz araçlarındaki başarılarını sergileyen ürünler, TEKNOFEST ziyaretçilerinin yoğun ilgisini çekiyor.

Sancar, mayın karşı tedbir görevlerinde kullanılırken, Albatros-S kamikaze saldırı yetenekleri ve sürü halinde operasyon kabiliyetiyle öne çıkıyor. Marlin, elektronik destek ve taarruz görevleri kapsamında su üstü hedeflere seyir füzesi atabiliyor. Salvo ise liman savunması, keşif ve gözetleme görevlerini personel riske atmadan yerine getiriyor.