23°
Yaşam
Avatar
Editor
 Nalan Güler Güven

Samsun'un ikonu oldu! 71 yaşındaki 'Yürüyen Çarşamba'

Samsun'da 50 yıldır topuklu kundurasız, takım elbisesiz sokağa çıkmıyor. Yürüyüşü ve kıyafetleriyle dikkat çeken 71 yaşındaki Yakup Korkmaz 'Yürüyen Çarşamba' olarak anılıyor.

Samsun'un ikonu oldu! 71 yaşındaki 'Yürüyen Çarşamba'
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
18.09.2025
saat ikonu 16:00
|
GÜNCELLEME:
18.09.2025
saat ikonu 16:00

Samsun'da yaşayan 71 yaşındaki Yakup Korkmaz kıyafetleri ile ilgi odağı oldu. Yıllardır topuklu kundurası ve takım elbisesi olmadan sokağa çıkmadığını belirten Korkmaz Yeşilçam artistlerine benzetiliyor. 8 köşeli kasketi, takım elbisesi, kravatı ve yumurta topuk Çarşamba ayakkabısı ile Samsun sokaklarında bir ikona dönüşen Yakup Korkmaz 'Yürüyen Çarşamba' olarak anılıyor. Kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenleri ise geri çevirmiyor.

Samsun'un ikonu oldu! 71 yaşındaki 'Yürüyen Çarşamba'

'GÜNDE BAZEN 2 TAKIM ELBİSE DEĞİŞTİRİYORUM'

Giyimine uzun süredir önem verdiğini söyleyen Yakup Korkmaz, "Her yaştan insanın ilgisini çekiyorum. Yolda gören gençler de fotoğraf çekinmek istiyorlar. Herkes beni eski bir tanıdığına benzetiyor. Çocukluğumdan beri böyle giyiniyorum. 5 çift yumurta topuk Çarşamba ayakkabım var. Her mevsim çeşit çeşit giyiyorum. Yumurta topuk Çarşamba ayakkabısını ben hep beyaz çorapla giyerim. Topuklarına ise asla basmam. Topuğuna basana da kızarım. Kasketim de orijinal Çarşamba patentli 8 köşe kasket. Karadeniz'deki patenti bizdedir. Bazen İstanbul'da gezerken Bana ‘Erzurumlu musun?' diye soruyorlar. Ben de sinirleniyorum. Onların kasketi 6 köşe. Bizim yöresel kasketimiz ise 8 köşe. Günde bazen 2 takım elbise değişiyorum. Güzel giyinme hastasıyım. 15 takım elbisem var. Canım hangisini isterse onu giyerim. Kimseye bir özentim yok. Kendi imajımı kendim belirliyorum. 20'li yaşlardan beri de bu şekilde giyiniyorum. 50 yıldır bu şekilde geziyorum. Başka şehirde olsam bile Çarşamba'da yaptırdığım özel kasket ve ayakkabılarım bulunduğum şehre kargolanır. Bizde yan sanayi yok, her şey orijinal" dedi.

Samsun'un ikonu oldu! 71 yaşındaki 'Yürüyen Çarşamba'

"KÜLTÜRÜMÜZÜ YAŞATIYOR"

Yolda görenlerin de ilgisi çeken Korkmaz'ı fark eden vatandaşlar, "Artık böyle güzel giyinen kalmadı. Amcamız yöresinin kültürünü yansıtıyor. Adeta Çarşamba gibi sokaklarda geziniyor. Bu kültürü devam ettirdiği için kendisini tebrik ediyoruz" ifadelerini kullandılar.

Samsun'un ikonu oldu! 71 yaşındaki 'Yürüyen Çarşamba'

