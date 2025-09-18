Menü Kapat
Editor
 Berkay Alptekin

Serbest bırakılan İsrailli esirden çarpıcı açıklama: "Netanyahu, esirlerin ölüm emrini verdi"

İsrailli Ilana Gritzewsky, İsrail'in Gazze'ye kara operasyonu sonrası ordu radyosuna açıklama yaptı. Gritzewsky, operasyon kararının ardından Başbakan Netanyahu'ya Gazze'deki esirlerin ölüm emrini verdiğini belirterek tepki gösterdi.

Serbest bırakılan İsrailli esirden çarpıcı açıklama:
18.09.2025
18.09.2025
Başbakanı 'nun şehrinin işgaline ilişkin kararının ardından İsrailli Ilana Gritzewsky, ordu radyosuna açıklamada bulundu.

Ordudaki asker partneri Matan Zangauker'ın hala Gazze Şeridi'nde esir olduğunu belirten Gritzewsky, "Netanyahu, (bu kararıyla) İsrailli esirlerin ölüm emrini verdi." ifadelerini kullandı.

Gritzewsky, "Netanyahu, halkın çığlığını işitmeden önce kaç aile daha yas girdabına sürüklenecek" sorusunu yöneltti.

İsrail ordusunun Gazze'deki operasyonunu genişletmesi karşısında "korkudan titrediğini ve çalışamaz hale geldiğini" ifade eden Gritzewsky, travma sonrası stres bozukluğu yaşamaktan endişe duyduğunu ve bir an önce normal hayatına dönmek istediğini belirtti.

Gazze'deki esirlerin neler yaşadığını bildiğini aktaran Gritzewsky, "Her uçak geçtiğinde sığınmak zorunda kalıyorlar. Ben de sığınmak; yıkılan binaların parçasının isabet etmemesi için saklanmak zorunda kaldım." diye konuştu.

Gritzewsky, Kasım 2023'teki anlaşması kapsamında serbest bırakılmıştı.

Serbest bırakılan İsrailli esirden çarpıcı açıklama: "Netanyahu, esirlerin ölüm emrini verdi"

İSRAİL'İN GAZZE'YE OPERASYON KARARI

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze şehrini işgal için 16 Eylül'de kara saldırılarına başladığını açıklamıştı.

Kara saldırılarına şu an için iki tümenin katıldığı, üçüncüsünün de ilerleyen günlerde dahil olacağı ifade edilmişti.

Başbakan Binyamin Netanyahu da yolsuzluk davası duruşmasında Gazze kentine şiddetli saldırılar başlattıklarını bildirmişti.

Serbest bırakılan İsrailli esirden çarpıcı açıklama: "Netanyahu, esirlerin ölüm emrini verdi"
