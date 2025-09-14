Menü Kapat
26°
 Selahattin Demirel

İsrail Gazze'de bir mahalleyi bombaladı! Can kaybı korkunç boyutta

İsrail'in Gazze'de soykırıma varan saldırılarında yine çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti. Gazze'deki kaynaklar en az 62 sivilin can verdiğini bildirirken bölgede 7 Ekim 2023'ten bu yana yaşanan saldırılarda katledilen Filistinlilerin sayısı 65 bine yaklaştı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
14.09.2025
saat ikonu 01:49
|
GÜNCELLEME:
14.09.2025
saat ikonu 01:49

'ne yönelik saldırılarını yoğunlaştırmaya ve sivilleri hedef almaya devam ediyor. Filistinli kaynaklar, İsrail'in Gazze Şehri'nin güneydoğusundaki Sabra Mahallesi'ne düzenlediği saldırılarda birçok sivilin yaralandığını bildirdi.

Açıklamada, olay yerine gelen ambulansların yaralananları bölgedeki Şifa Hastanesi'ne sevk ettiği aktarılırken, günün erken saatlerinden bu yana 7'si yardım dağıtım noktalarında görev alan çalışanlar olmak üzere en az 62 sivilin de hayatını kaybettiğini belirtildi.

İsrail Gazze'de bir mahalleyi bombaladı! Can kaybı korkunç boyutta

SAVCILIK BİNASI VURULDU

İsrail ayrıca Şehri'nin güneybatısında bulunan kamu savcılığı binasına da 3 hava saldırısı düzenledi. sonucu bina tamamen yıkıldı. İsrail, Filistinlilerin evleri ve İsrail'in daha önceki saldırıları nedeniyle yerinden edilen Filistinlilerin yerleştiği sığınaklar da hedef aldı. İsrail, Gazze Şehri'ne yönelik saldırılarında bu sabah itibariyle 1 konut, 3 sığınak ve 20'den fazla binayı yerle bir etti.

"6 BİNDEN FAZLA KİŞİ EVSİZ KALDI"

İsrail Gazze'de bir mahalleyi bombaladı! Can kaybı korkunç boyutta

Gazze Sivil Savunma Sözcüsü Mahmud Bassal da yaptığı açıklamada, İsrail'in bugün gerçekleştirdiği saldırılar nedeniyle 6 binden fazla kişinin evsiz kaldığını aktardı. Bassal, İsrail ordusunun hedef aldığı binalara yönelik tahliye uyarısı gerçekleştirmediğini ve saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının henüz netleşmediğini belirtti. Bassal, "Gazze Şehri sakinleri, devam eden yoğun kuşatma ve bombardıman nedeniyle son derece zor koşullar altında yaşıyor" dedi.

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kasırga gibi süren saldırılar devam ediyor. Burj el-Nur kulesi imha edildi. Gazze halkının bölgeyi tahliye etmesi ve güneye doğru hareket etmesi gerekiyor. Hareket halindeki birliklerimizin yolunu açmak için ve Hamas mağlubiyete uğratılıp, bütün esirlerimiz serbest bırakılana kadar bölgedeki altyapıyı hedef almaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

CAN KAYBI 65 BİNE YAKLAŞTI

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının bilançosu paylaşılmıştı. Açıklamada, İsrail'in saldırıları başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde toplam can kaybının 64 bin 803'e, yaralı sayısının 164 bin 264'e ulaştığı aktarılmıştı.

