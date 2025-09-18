İzmir Karabağlar elektrik kesintisi son dakika ne zaman bitecek? Gediz Elektrik açıkladı

Gediz Elektrik tarafından paylaşılan bilgiler sayesinde İzmir'de meydana gelen elektrik kesintilerini anlık olarak öğrenebiliyoruz. İzmir'in Karabağlar ilçesinde 18 Eylül 2025 Perşembe günü sabah saatlerinden itibaren elektrik kesintisi yaşanıyor.

Gediz Elektrik tarafından yapılan açıklamaya göre şebeke yenileme ve bakım çalışmaları kapsamında planlı elektrik kesintisi uygulanıyor. Vatandaşlar tarafından İzmir Karabağlar elektrik kesintisinin ne zaman biteceği merak ediliyor.

İZMİR KARABAĞLAR ELEKTRİK KESİNTİSİ SON DAKİKA NE ZAMAN BİTECEK 18 EYLÜL?

İzmir'in Karabağlar ilçesinde yaşanan elektrik kesintisinin saat 16.00 civarında sona ermesi planlanıyor. Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları kapsamında meydana gelen elektrik kesintisinden etkilenen mahalleler ve sokaklar ise şöyle:

"Peker ( 4996. Sk. Sırrı Atalay 5101. Sk. 5097. Sk. 5094. Sk. 5093. Sk. 5092. Sk. 5091. Sk. 5090/1. Sk. 5090. Sk. 5075. Sk. 5074. Sk. 5073. Sk. 5072. Sk. 4951. Sk. )

Yunus Emre ( Sırrı Atalay 4951. Sk. 4233. Sk. 4214. Sk. 4211. Sk. 4205. Sk. 4204. Sk. 4203. Sk. 4202. Sk. 4201. Sk. 4199. Sk. Sırrı Atalay Sk. )"

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 18 EYLÜL

İzmir'de elektrik kesintisi yaşanan diğer bölgeler ve elektriklerin geleceği saatler ise şöyle:

Aliağa Elektrik Kesintisi 09.00-17.00

Çakmaklı ( Leylak Sk. Çamlık Sk. Sarmaşık Sk. Papatya Sk. Orkide Sk. Nilüfer Sk. Melisa Sk. Manolya Sk. Kardelen Sk. Atatürk Cd. )

Bayındır Elektrik kesintisi 09.00-17.00

Cumhuriyet ( KAZIM DİRİK )

Karaveliler ( KAZIM DİRİK Necati Şahin Cd. )

Yakapınar ( Çamlık Yıldız Sk. Yüksel Topal Sk. Taşağıl Küme Yolu Sk. Oo Okul2 Sk. Leman Öğretmen Sk. Köy Yolu Gazi Mustafa Kemal Sk. Dr. Veli Lök Sk. Dr. Muzaffer Tuncağ Sk. Cumhuriyet Cd. Beylik Küme Evleri Sk. Bektaş Avlu Şehit Murat Cerit Sk. Şehit Cemal Bozoğlan Sk. İsmet İnönü Sk. Öğretmen Türkan Şener Sk. Öğr. Ahmet Sakarya Sk. )

Çeşme Elektrik Kesintisi 22.00-02.00

Sakarya ( Atatürk Blv. )

Karaburun Elektrik Kesintisi 10.00-18.00

Mordoğan ( GÖKPINAR Karaburun Yolu BEYLİKBAĞI 1 )

Kösedere ( karaağaç KÖSEDERE kösedere küme evleri Kösedere Köyü İç Yolu Kösedere Köyü Karaburun Yolu Ağalarseki içmekıyısı KÖSEDERE Kayapınar Küme Evler AĞALARSEKİ Eğlenhoca YUKARI BOYABAĞ )

Karşıyaka Elektrik Kesintisi 14.00-17.00

Mavişehir ( 2044/2. Sk. 2044/1. Sk. OPERA CADDESİ 2045. Sk. 2045/1. Sk. 2044/4. Sk. 2044/3. Sk. )

Kiraz Elektrik Kesintisi

09.00-17.30

İğdeli ( OSMANLAR ÇAVUŞDÜZÜ İĞDELİ ÇAVUŞDÜZÜ ÇAVUŞDÜZÜ ÇAVUŞDÜZÜ İĞDELİ İĞDELİ İĞDELİ )

Akpınar ( DİBEKTAŞI )

Altınoluk ( ÇAVUŞDÜZÜ )

09.00-17.00

Avunduruk ( ÇAKICI )

Haliller ( ÇAKICI Avunduruk Koyu İç Yolu Çakıcı ÇAKICI )

Ödemiş Elektrik Kesintisi

09.00-17.00

Kerpiçlik ( değirmen mevkii Kerpiçlik Köyü İç Yolu )

Bülbüller ( Bülbüller Köyü İç Yolu Bülbüller Yolu )

Veliler ( Veliler Köyü İç Yolu veliler süleymanlar veliler mevkii velier mevkii veliler küme evler veliler küme evleri )

Süleymanlar ( Süleymanlar Köyü İç Yolu )

Suçıktı

Kızılca ( Kızılca Köyü İç Yolu )

Birgi

Tire Elektrik Kesintisi 10.00-17.00