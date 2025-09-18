Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
23°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

İzmir Karabağlar elektrik kesintisi son dakika ne zaman bitecek? Gediz Elektrik açıkladı

İzmir'de 18 Eylül 2025 Perşembe günü elektrik kesintisi yaşanıyor. Karabağlar ilçesini etkileyen elektrik kesintisinin yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle kaynaklandığı duyuruldu. Vatandaşlar tarafından İzmir Karabağlar elektrik kesintisi son dakika ne zaman biteceği merak ediliyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
İzmir Karabağlar elektrik kesintisi son dakika ne zaman bitecek? Gediz Elektrik açıkladı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
18.09.2025
saat ikonu 16:02
|
GÜNCELLEME:
18.09.2025
saat ikonu 16:02

Gediz Elektrik tarafından paylaşılan bilgiler sayesinde 'de meydana gelen elektrik kesintilerini anlık olarak öğrenebiliyoruz. İzmir'in ilçesinde 18 Eylül 2025 Perşembe günü sabah saatlerinden itibaren yaşanıyor.

Gediz Elektrik tarafından yapılan açıklamaya göre şebeke yenileme ve bakım çalışmaları kapsamında planlı elektrik kesintisi uygulanıyor. Vatandaşlar tarafından İzmir Karabağlar elektrik kesintisinin ne zaman biteceği merak ediliyor.

İzmir Karabağlar elektrik kesintisi son dakika ne zaman bitecek? Gediz Elektrik açıkladı

İZMİR KARABAĞLAR ELEKTRİK KESİNTİSİ SON DAKİKA NE ZAMAN BİTECEK 18 EYLÜL?

İzmir'in Karabağlar ilçesinde yaşanan elektrik kesintisinin saat 16.00 civarında sona ermesi planlanıyor. Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları kapsamında meydana gelen elektrik kesintisinden etkilenen mahalleler ve sokaklar ise şöyle:

"Peker ( 4996. Sk. Sırrı Atalay 5101. Sk. 5097. Sk. 5094. Sk. 5093. Sk. 5092. Sk. 5091. Sk. 5090/1. Sk. 5090. Sk. 5075. Sk. 5074. Sk. 5073. Sk. 5072. Sk. 4951. Sk. )

Yunus Emre ( Sırrı Atalay 4951. Sk. 4233. Sk. 4214. Sk. 4211. Sk. 4205. Sk. 4204. Sk. 4203. Sk. 4202. Sk. 4201. Sk. 4199. Sk. Sırrı Atalay Sk. )"

İzmir Karabağlar elektrik kesintisi son dakika ne zaman bitecek? Gediz Elektrik açıkladı

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 18 EYLÜL

İzmir'de elektrik kesintisi yaşanan diğer bölgeler ve elektriklerin geleceği saatler ise şöyle:

Elektrik Kesintisi 09.00-17.00

  • Çakmaklı ( Leylak Sk. Çamlık Sk. Sarmaşık Sk. Papatya Sk. Orkide Sk. Nilüfer Sk. Melisa Sk. Manolya Sk. Kardelen Sk. Atatürk Cd. )

Elektrik kesintisi 09.00-17.00

  • Cumhuriyet ( KAZIM DİRİK )
  • Karaveliler ( KAZIM DİRİK Necati Şahin Cd. )
  • Yakapınar ( Çamlık Yıldız Sk. Yüksel Topal Sk. Taşağıl Küme Yolu Sk. Oo Okul2 Sk. Leman Öğretmen Sk. Köy Yolu Gazi Mustafa Kemal Sk. Dr. Veli Lök Sk. Dr. Muzaffer Tuncağ Sk. Cumhuriyet Cd. Beylik Küme Evleri Sk. Bektaş Avlu Şehit Murat Cerit Sk. Şehit Cemal Bozoğlan Sk. İsmet İnönü Sk. Öğretmen Türkan Şener Sk. Öğr. Ahmet Sakarya Sk. )
İzmir Karabağlar elektrik kesintisi son dakika ne zaman bitecek? Gediz Elektrik açıkladı

Elektrik Kesintisi 22.00-02.00

  • Sakarya ( Atatürk Blv. )

Karaburun Elektrik Kesintisi 10.00-18.00

  • Mordoğan ( GÖKPINAR Karaburun Yolu BEYLİKBAĞI 1 )
  • Kösedere ( karaağaç KÖSEDERE kösedere küme evleri Kösedere Köyü İç Yolu Kösedere Köyü Karaburun Yolu Ağalarseki içmekıyısı KÖSEDERE Kayapınar Küme Evler AĞALARSEKİ Eğlenhoca YUKARI BOYABAĞ )

Karşıyaka Elektrik Kesintisi 14.00-17.00

  • Mavişehir ( 2044/2. Sk. 2044/1. Sk. OPERA CADDESİ 2045. Sk. 2045/1. Sk. 2044/4. Sk. 2044/3. Sk. )

Kiraz Elektrik Kesintisi

09.00-17.30

  • İğdeli ( OSMANLAR ÇAVUŞDÜZÜ İĞDELİ ÇAVUŞDÜZÜ ÇAVUŞDÜZÜ ÇAVUŞDÜZÜ İĞDELİ İĞDELİ İĞDELİ )
  • Akpınar ( DİBEKTAŞI )
  • Altınoluk ( ÇAVUŞDÜZÜ )

09.00-17.00

  • Avunduruk ( ÇAKICI )
  • Haliller ( ÇAKICI Avunduruk Koyu İç Yolu Çakıcı ÇAKICI )
İzmir Karabağlar elektrik kesintisi son dakika ne zaman bitecek? Gediz Elektrik açıkladı

Ödemiş Elektrik Kesintisi

09.00-17.00

  • Kerpiçlik ( değirmen mevkii Kerpiçlik Köyü İç Yolu )
  • Bülbüller ( Bülbüller Köyü İç Yolu Bülbüller Yolu )
  • Veliler ( Veliler Köyü İç Yolu veliler süleymanlar veliler mevkii velier mevkii veliler küme evler veliler küme evleri )
  • Süleymanlar ( Süleymanlar Köyü İç Yolu )
  • Suçıktı
  • Kızılca ( Kızılca Köyü İç Yolu )
  • Birgi

Tire Elektrik Kesintisi 10.00-17.00

  • Büyükkale ( BELEVİ YOLU )
  • Küçükkale
ETİKETLER
#izmir
#çeşme
#Aliağa
#elektrik kesintisi
#karabağlar
#bayındır
#Gediz Elektrik
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.