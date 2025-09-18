İzmir Karabağlar elektrik kesintisi son dakika ne zaman bitecek? Gediz Elektrik açıkladı
İzmir'de 18 Eylül 2025 Perşembe günü elektrik kesintisi yaşanıyor. Karabağlar ilçesini etkileyen elektrik kesintisinin yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle kaynaklandığı duyuruldu. Vatandaşlar tarafından İzmir Karabağlar elektrik kesintisi son dakika ne zaman biteceği merak ediliyor.
Gediz Elektrik tarafından paylaşılan bilgiler sayesinde İzmir'de meydana gelen elektrik kesintilerini anlık olarak öğrenebiliyoruz. İzmir'in Karabağlar ilçesinde 18 Eylül 2025 Perşembe günü sabah saatlerinden itibaren elektrik kesintisi yaşanıyor.
Gediz Elektrik tarafından yapılan açıklamaya göre şebeke yenileme ve bakım çalışmaları kapsamında planlı elektrik kesintisi uygulanıyor. Vatandaşlar tarafından İzmir Karabağlar elektrik kesintisinin ne zaman biteceği merak ediliyor.
İZMİR KARABAĞLAR ELEKTRİK KESİNTİSİ SON DAKİKA NE ZAMAN BİTECEK 18 EYLÜL?
İzmir'in Karabağlar ilçesinde yaşanan elektrik kesintisinin saat 16.00 civarında sona ermesi planlanıyor. Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları kapsamında meydana gelen elektrik kesintisinden etkilenen mahalleler ve sokaklar ise şöyle:
Yakapınar ( Çamlık Yıldız Sk. Yüksel Topal Sk. Taşağıl Küme Yolu Sk. Oo Okul2 Sk. Leman Öğretmen Sk. Köy Yolu Gazi Mustafa Kemal Sk. Dr. Veli Lök Sk. Dr. Muzaffer Tuncağ Sk. Cumhuriyet Cd. Beylik Küme Evleri Sk. Bektaş Avlu Şehit Murat Cerit Sk. Şehit Cemal Bozoğlan Sk. İsmet İnönü Sk. Öğretmen Türkan Şener Sk. Öğr. Ahmet Sakarya Sk. )