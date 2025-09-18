Menü Kapat
TGRT Haber
23°
Spor
Avatar
Editor
 18.09.2025

Beşiktaş'ın Göztepe maçı kamp kadrosu belli oldu

Süper Lig'in 6. haftasında yarın Göztepe ile karşılaşacak Beşiktaş'ta kamp kadrosu açıklandı.

Beşiktaş'ın Göztepe maçı kamp kadrosu belli oldu
'in 6. haftasında yarın 'ye konuk olacak 'ın kadrosu belli oldu.

Siyah-beyazlı kulübün NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, kırmızı kart cezalısı , sakatlıkları bulunan Wilfred Ndidi ve Salih Uçan'ın yanı sıra Mustafa Hekimoğlu, Jonas Svensson ve Milot Rashica, siyah beyazlıların İzmir kafilesinde yer almadı.

Beşiktaş'ın Göztepe maçı kamp kadrosu belli oldu

İŞTE KADRODAKİ OYUNCULAR

Beşiktaş'ın Göztepe maçı kamp kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Gabriel Paulista, Demir Ege Tıknaz, Tammy Abraham, Cengiz Ünder, Felix Uduokhai, Kartal Kayra Yılmaz, Vaclav Cerny, El Bilal Toure, Necip Uysal, Taylan Bulut, Gökhan Sazdağı, Jota Silva, Rafa Silva, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, David Jurasek, Devrim Şahin, Emirhan Topçu

Beşiktaş'ın Göztepe maçı kamp kadrosu belli oldu
